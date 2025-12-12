Hà Nội

Kinh doanh

Tận thấy loài cá khổng lồ, 500.000 đồng/kg thương lái lùng mua

Từng là “báu vật” của sông Mekong và  khan hiếm ngoài tự nhiên, cá hô đang trở lại mạnh mẽ nhờ mô hình chăn nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cá hô là loài cá có kích thước lớn nhất trong họ cá chép, được xem như "báu vật" của sông Mekong. Ảnh: Internet
Cá hô là loài cá có kích thước lớn nhất trong họ cá chép, được xem như "báu vật" của sông Mekong. Ảnh: Internet
Ngoài tự nhiên, cá hô có thể đạt hàng chục, thậm chí hàng trăm kg. Ảnh: Vựa hải sản Thu
Ngoài tự nhiên, cá hô có thể đạt hàng chục, thậm chí hàng trăm kg. Ảnh: Vựa hải sản Thu
Thịt cá hô giàu dinh dưỡng, dày, ngọt, ít xương dăm nên được các nhà hàng và người sành ăn ưa chuộng. Ảnh: Internet
Thịt cá hô giàu dinh dưỡng, dày, ngọt, ít xương dăm nên được các nhà hàng và người sành ăn ưa chuộng. Ảnh: Internet
Tuy nhiên, cá hô ngày càng khan hiếm trong tự nhiên. Những năm gần đây, nhiều tỉnh như Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp...phát triển mạnh nghề nuôi cá hô thương phẩm. Ảnh: Tapchithuysan
Tuy nhiên, cá hô ngày càng khan hiếm trong tự nhiên. Những năm gần đây, nhiều tỉnh như Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp...phát triển mạnh nghề nuôi cá hô thương phẩm. Ảnh: Tapchithuysan
Sau 18-24 tháng, cá hô có thể đạt trọng lượng 8-12kg/con; những con được chăm sóc tốt có thể đạt 15-20kg. Ảnh: Báo An Giang
Sau 18-24 tháng, cá hô có thể đạt trọng lượng 8-12kg/con; những con được chăm sóc tốt có thể đạt 15-20kg. Ảnh: Báo An Giang
Giá bán cá hô thương phẩm dao đông trong khoảng 450.000 - 550.000 đồng/kg, cao hơn nhiều loài cá nước ngọt khác. Ảnh: Người lao động
Giá bán cá hô thương phẩm dao đông trong khoảng 450.000 - 550.000 đồng/kg, cao hơn nhiều loài cá nước ngọt khác. Ảnh: Người lao động
Với ao nuôi diện tích 500-700m2, doanh thu mỗi vụ có thể đạt vài trăm triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, người nuôi lãi 100-200 triệu đồng/lứa. Ảnh: VOV
Với ao nuôi diện tích 500-700m2, doanh thu mỗi vụ có thể đạt vài trăm triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, người nuôi lãi 100-200 triệu đồng/lứa. Ảnh: VOV
Vào dịp Tết, cá hô lớn trở thành mặt hàng hút khách nhờ nhu cầu biếu tặng tăng cao. Ảnh: Đặc sản miền Tây
Vào dịp Tết, cá hô lớn trở thành mặt hàng hút khách nhờ nhu cầu biếu tặng tăng cao. Ảnh: Đặc sản miền Tây
Ngoài cá thương phẩm, nhiều nông dân chuyển sang sản xuất cá hô giống. Giá giống từ 35.000-60.000 đồng/con, trở thành nguồn thu đáng kể của người dân. Ảnh: Internet
Ngoài cá thương phẩm, nhiều nông dân chuyển sang sản xuất cá hô giống. Giá giống từ 35.000-60.000 đồng/con, trở thành nguồn thu đáng kể của người dân. Ảnh: Internet
Nghề nuôi cá hô không chỉ mang lại lợi nhuận cao, mà còn góp phần bảo tồn loài cá quý từng đứng trước nguy cơ suy giảm trong tự nhiên. Ảnh: VOV
Nghề nuôi cá hô không chỉ mang lại lợi nhuận cao, mà còn góp phần bảo tồn loài cá quý từng đứng trước nguy cơ suy giảm trong tự nhiên. Ảnh: VOV
