Loại bỏ túi phình động mạch chủ chậu dọa vỡ đe dọa tính mạng

Đau âm ỉ quanh rốn không ngờ bệnh đe dọa tính mạng

Ngày 10/7, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã thực hiện kỹ thuật đặt stent graft điều trị cho người bệnh phình động mạch chủ bụng kích thước lớn, nguy cơ vỡ cao, đe dọa đến tính mạng người bệnh.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ quanh rốn khoảng 2 ngày trước nhập viện. Qua thăm khám lâm sàng và trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ bụng, các bác sĩ xác định người bệnh bị phình động mạch chủ bụng dưới thận, kích thước lớn trên 5cm, phình động mạch chậu chung bên trái kích thước 2,1cm.

Trước tổn thương động mạch chủ - chậu phức tạp, nguy cơ đe dọa tính mạng người bệnh, kíp bác sĩ chuyên khoa Tim mạch Can thiệp đã chỉ định và thực hiện can thiệp đặt stent graft, một phương pháp ít xâm lấn giúp loại bỏ túi phình động mạch chủ chậu một cách an toàn, ít biến chứng, hiệu quả cao mà không cần mổ mở.

Các bác sĩ đã tiến hành can thiệp qua đường động mạch đùi hai bên và đặt thành công stent graft động mạch chủ chậu, dưới sự hỗ trợ của hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Người bệnh hoàn toàn tỉnh táo trong quá trình can thiệp, sức khỏe ổn định và đã được xuất viện.

Theo ThS.BS Nguyễn Quang Toản, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Can thiệp tim mạch & Lồng ngực cho biết: “Kỹ thuật đặt stent graft là một bước tiến quan trọng trong điều trị các bệnh lý như: Phình động mạch chủ, lóc tách động mạch chủ, vỡ động mạch chủ do chấn thương….

Với ưu điểm ít xâm lấn, an toàn, ít biến chứng, thời gian phục hồi nhanh. Đây đã và đang là lựa chọn phù hợp với người bệnh lớn tuổi, có nhiều bệnh nền hoặc tình trạng bệnh nặng nguy kịch không thể phẫu thuật mở.

Can thiệp đặt stent graft cho người bệnh - Ảnh BVCC

Nhiều nguyên nhân gây bệnh, 80% tử vong khi vỡ

TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch – Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch BVĐK Tâm Anh TP HCM cho biết, kích thước động mạch chậu bình thường khoảng 8-10 mm, to hơn là bị phình.

Có nhiều nguyên nhân gây phình động mạch chậu: Xơ vữa động mạch, nhiễm trùng, chấn thương do phẫu thuật vùng hông hoặc lưng dưới, tình trạng yếu bẩm sinh ở thành động mạch.

Bệnh lý này ít gặp với tỷ lệ thấp, khoảng 0,1% dân số. Phình động mạch chậu thường gặp nhất tại động mạch chậu chung 70%, động mạch chậu trong 10%, động mạch chậu ngoài chiếm khoảng 20%.

Điều đáng lo là rất hiếm trường hợp phình động mạch chậu biểu hiện triệu chứng, hầu hết đều được chẩn đoán tình cờ khi người bệnh khám vì nguyên nhân khác.

Ê - kíp phẫu thuật can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đến khi khối phình to lên, chèn ép hoặc có biến chứng bóc tách hay vỡ, người bệnh mới nhập viện thì phải đối mặt với nguy cơ biến chứng và tử vong cao (80% bệnh nhân vỡ túi phình động mạch chậu có nguy cơ tử vong), cục máu đông hình thành trong túi phình có thể làm tắc động mạch ngoại biên, liệt chi thận chí cắt chân.

Chỉ một số ít người cảm nhận được triệu chứng ở giai đoạn đầu, bao gồm đau lưng, đau bụng dưới, đau bẹn… nhưng dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thần kinh, cơ xương khớp, tiêu hóa khác.