Lỡ trồng 4 cây cảnh này sai chỗ, gia chủ khó giữ phú quý

Trong phong thủy truyền thống, vị trí trồng cây ảnh hưởng trực tiếp vận khí. Mơ, du, đào, tre nếu đặt sai chỗ có thể khiến nhà cửa bất an, hao tài tán lộc.

Vậy tại sao người xưa lại nói vậy?

Kinh nghiệm trồng cây của người xưa rất phong phú. Bên cạnh những thuật phong thủy thường khó lý giải, người xưa còn tỉ mỉ chăm sóc cây trồng dựa trên thói quen riêng, đảm bảo cả nhu cầu thực tế lẫn tính thẩm mỹ và may mắn.

Người xưa cho rằng, khi con người và cây cối sống hòa hợp thì đây chính là phong thủy tốt nhất.

Cây du, tên tiếng Anh thường gọi là Chinese Elm Siberian Elm, tên khoa học là Ulmus pumila, họ Gai dầu (Cannabaceae), có nguồn gốc từ Trung Á. Đây là một loại cây rất lớn với tán rậm rạp và thân cao to.

Người xưa rất thích trồng cây du gần nhà. Những cây du tương đối cao, cành lá tươi tốt, dễ sống ở nhiều môi trường khắc nghiệt. Chúng có tán lá xanh rậm rạp, mở rộng, mang lại cho con người cảm giác mát mẻ, dễ chịu.

Thân cây du cứng cáp, vỏ cây xù xì, lá xanh rậm rạp, có thể trồng làm cây cảnh bonsai trong chậu, rất đẹp đẽ, cổ kính, được người xưa yêu thích.

Người xưa rất thích trồng cây du gần nhà.

Ngoài ra, cây du cũng giống như các loại cây khác, có thể hấp thụ carbon dioxide và thải ra oxy để thanh lọc không khí.

Bản thân cây du có tuổi thọ tương đối cao. Người ta nói rằng cây du sống lâu nhất hiện nay đã phát triển được hơn 1.000 năm.

Do đó, người xưa cho rằng, khi trồng cây du trong nhà ngụ ý về sự trường thọ. Đặc biệt nếu trong nhà có người già thì việc trồng cây du là lời chúc phúc tốt lành, được mọi người coi trọng.

Người xưa cũng có câu: "Nếu có cây du sau nhà thì ma quỷ sẽ không đến gần”. Người ta tin rằng trồng cây du trước và sau nhà có thể trị nhà, ngăn chặn tà ma.

Khi hoa mọc ra giống như những đồng xu, chữ du và chữ "dư" phát âm cũng giống nhau nên cây du còn được gọi là cây may mắn, cây dư tiền.

Ngoài ra, hoa du còn có thể ăn được và có thể chế biến thành những món ăn ngon. Vào thời xa xưa, khi năng suất còn lạc hậu, việc trồng cây du tại nhà có thể được dùng làm thực phẩm cứu mạng vào những thời điểm quan trọng, một mũi tên trúng hai con chim.

Nhưng tại sao người xưa lại dặn không trồng loại cây cứu mạng này ở phía Đông?

Thứ nhất, cây du tạo bóng râm dày đặc, cành lá rậm rạp tạo bóng râm tuyệt vời. Trồng cây du ở phía Đông nhà có thể che khuất toàn bộ ánh sáng mặt trời. Phía Tây hoặc phía sau nhà thì phù hợp hơn.

Người xưa cho rằng trồng cây du trước nhà có nghĩa trong nhà lúc nào cũng có "đồng xu thành chuỗi", dư dả, giàu có.

Hơn nữa, cây vỏ, lá và rễ của cây du ăn được, ngày xưa còn là lương thực cứu đói của nhiều người. Do đó, nó càng có ý nghĩa tượng trưng như "kho lương" của gia đình.

Trồng cây du sau nhà không chỉ tránh được nguy cơ bị che nắng mà còn tượng trưng cho sự may mắn. Tại sao không nhỉ?

Người xưa cho rằng, gỗ đào có dương tính nên có thể xua đuổi ma quỷ

2. Người xưa dặn: Không trồng đào phía Tây

Cây đào cảnh là một loài cây ý nghĩa về mặt văn hóa, thường được trồng để chúc may mắn, xua đuổi tà ma và mang lại không khí xuân.

Người xưa cho rằng, gỗ đào có dương tính nên có thể xua đuổi ma quỷ, trong khi hoa đào nở rộ tượng trưng cho sự sinh sôi, thịnh vượng và may mắn. Người xưa thường treo ấn đào trước cửa nhà để cầu mong sự bình an.

Hơn nữa, hoa đào nở rộ tượng trưng cho sự may mắn, mở ra một năm mới tốt đẹp. Hoa đào nở rộ vào mùa xuân mang đến không khí tươi vui, ấm áp và tràn đầy sức sống cho gia đình.

Người xưa cũng cho rằng, hoa đào còn biểu tượng cho sự gắn kết, hòa thuận và thịnh vượng. Do đó, mọi người thường trưng bày hoa đào vào ngày Tết để mong có năm mới may mắn, thịnh vượng, gia đình đoàn kết, yêu thương nhau.

Với người xưa, quả đào cũng là biểu tượng của trường thọ, mang lại may mắn cho gia đình.

Nhưng tại sao người xưa lại khuyên không trồng đào ở phía Tây?

Lý do khoa học là cây đào ưa ánh sáng mặt trời và sẽ không ra quả nếu không có ánh sáng. Trong khi đó, phía Tây thường bị tường chắn, khiến ánh sáng mặt trời khó xuyên qua. Do đó, nếu trồng đào ở đây, việc thu hoạch quả chín tự nhiên sẽ rất khó khăn.

Nếu trồng cây mà không tươi tốt, cho vụ mùa bội thu sẽ mang lại điều không may mắn cho gia đình. Do đó, nên trồng đào ở phía Đông hoặc phía trước nhà để giúp cây đón nhiều ánh nắng mặt trời, giúp cây phát triển tươi tốt và cho bạn quả ngọt, đem lại điềm lành cho gia đình.

Người xưa tin rằng trồng mơ trong sân chỉ mang lại thịnh vượng cho cây mơ chứ không phải cho chính người trồng.

3. Người xưa dặn: Không trồng mơ trong sân

Cây mơ cao thẳng tắp, quả của chúng trông thật hấp dẫn, nhưng người xưa tin rằng trồng mơ trong sân chỉ mang lại thịnh vượng cho cây mơ chứ không phải cho chính người trồng.

Niềm tin tưởng chừng như vô lý này thực ra lại có phần đúng. Thứ nhất, mơ có tính hàn, không nên ăn quá nhiều.

Thời xưa, khi đồ ăn vặt và hoa quả còn khan hiếm, người ta thường ăn quá nhiều khi mơ chín.

Người xưa không khuyến khích trồng mơ trong sân.

Tuy nhiên, mơ có tính hàn, khó tiêu, ăn quá nhiều dễ gây khó chịu đường tiêu hóa. Đây chính là lý do thực sự khiến mơ không được coi là "thịnh vượng" đối với người dân.

Thứ hai, cây mơ cho bóng mát. Cây mơ cao và thẳng, cành lá xum xuê. Nếu trồng trong sân, chúng dễ che khuất ánh sáng mặt trời. Sống trong môi trường tối tăm và ẩm ướt trong thời gian dài tự nhiên sẽ có hại cho sức khỏe.

Thứ ba, cây mơ thu hút côn trùng. Mơ chín thường dễ rụng, dễ vỡ, thu hút muỗi, ruồi và côn trùng đến kiếm ăn. Việc dọn dẹp rác thải đặc biệt tốn thời gian và công sức vào mùa hè nóng nực. Vì vậy, người xưa không khuyến khích trồng mơ trong sân.

Tre trúc rất được người xưa coi trọng. từ xưa đã là loài hoa được các học giả và thi sĩ ưa chuộng.

4. Người xưa dặn: Không trồng tre trước cửa

Tre trúc một trong bộ tứ quý, bao gồm bốn loại cây tượng trưng cho bốn mùa và biểu tượng cho phẩm chất cao quý của người quân tử.

Tre trúc là loài cây cảnh tượng trưng cho sức mạnh và danh dự. Những gốc cây khô của trúc vươn ra như một ngọn núi hùng vĩ, tượng trưng cho sự thành công và thịnh vượng.

Hình dạng của trúc đơn giản và thanh lịch. Trúc tao nhã như nước nhưng cũng rất ngoan cường, như muốn nhắc nhở con người hãy bình tĩnh đối mặt với thử thách và học thông minh trên con đường mưu cầu phú quý.

Tuy nhiên, người xưa khuyên không trồng trúc cạnh cửa.

Đồng thời, trúc cũng được ban cho điềm lành và là biểu tượng của sự trường thọ nên nó là một yếu tố trang trí quan trọng trong nhiều ngôi nhà.

Đó là vì hệ thống rễ tre - trúc vô cùng mạnh mẽ. Những rễ này, được gọi là thân rễ tre, mọc theo chiều ngang và rất nhanh. Đôi khi, bạn nhìn cả rừng tre đồ sộ nhưng thực chất chỉ xuất phát từ 1 cây tre duy nhất.

Do đó, nếu trồng tre trước cửa, rễ tre có thể làm hỏng nền móng của ngôi nhà và gây nguy hiểm cho an toàn.

Tất nhiên, nếu bạn thực sự yêu thích tre, người xưa khuyên bạn có thể đào một rãnh sâu giữa tre và nhà để cách ly rễ tre.

Bằng cách này, bạn có thể cảm nhận được vẻ đẹp thanh thoát và tinh khiết của tre, đồng thời đảm bảo an toàn cho ngôi nhà của mình.