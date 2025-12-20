Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lộ quy trình sản xuất nước giải khát giả bán cho người dân vùng cao

Các sản phẩm này sau đó được tiêu thụ chủ yếu tại các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Gia Đạt

Ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1982, trú tại thôn 3, xã Phù Đổng, TP Hà Nội), người điều hành Công ty TNHH Bắc Đô Hà Giang (địa chỉ thôn Tân An, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang), để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

598156999-1344381964392713-6178183770495697633-n.jpg
Cơ quan chức năng đọc các quyết định đối với Nguyễn Ngọc Sơn.

Theo kết quả điều tra, năm 2018, Nguyễn Ngọc Sơn cùng vợ thành lập công ty và tổ chức sản xuất nhiều loại nước giải khát mang nhãn hiệu "Bắc Đô". Quá trình sản xuất được thực hiện thủ công, không tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, không kiểm soát chất lượng theo quy định; sử dụng các chất tạo ngọt hóa học để thay thế hàm lượng đường như đã công bố. Các sản phẩm này sau đó được tiêu thụ chủ yếu tại các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hệ thống đại lý nhỏ lẻ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hơn 25.200 chai nước giải khát giả các loại và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#nước giải khát giả #vùng cao #an toàn thực phẩm #dân tộc thiểu số #nguy cơ sức khỏe

Bài liên quan

Xã hội

Sập bẫy đầu tư tài chính, người đàn ông ở Hà Nội bị lừa hơn 3 tỷ

Một người đàn ông ở Hà Nội mới bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng khi đầu tư sàn giao dịch tài chính qua website giả mạo ngân hàng Mỹ.

Ngày 20/12, Công an Hà Nội thông tin, một người đàn ông ở Hà Nội mới bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng khi đầu tư sán giao dịch tài chính qua website giả mạo ngân hàng Mỹ.

cats-8425.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắc Ninh chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi tiếp tay cho buôn lậu

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan xử lý nghiêm đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh vừa ký quyết định số 95/2025 ban hành quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, quy chế quy định nguyên tắc, hình thức phối hợp, trách nhiệm đấu tranh, nội dung phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; áp dụng đối với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, Thuế tỉnh, Hải quan, Viện Kiểm sát, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và UBND các xã, phường.

Xem chi tiết

Xã hội

Cảnh sát giao thông Phú Thọ phát hiện 10 vụ chở hàng cấm, hàng giả

Quá trình tuần tra, Cảnh sát giao thông Phú Thọ phát hiện 10 vụ, với 10 đối tượng vi phạm liên quan đến hàng cấm, hàng giả, thực phẩm "bẩn".

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Phú Thọ, trong tháng 11/2025, qua công tác phối hợp và tuần tra kiểm soát, đơn vị đã phát hiện 10 vụ, với 10 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến hàng cấm, hàng giả, thực phẩm “bẩn”, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tang vật thu giữ gồm: Hơn 400 chiếc ô, 372 đôi tất, 300 bộ quần áo các loại, 1.212 đôi dép, 64 màn hình điện thoại, 24 chip điện thoại... và hơn 500 kg xương, nội tạng động vật.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới