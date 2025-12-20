Lộ quy trình sản xuất nước giải khát giả bán cho người dân vùng cao

Các sản phẩm này sau đó được tiêu thụ chủ yếu tại các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1982, trú tại thôn 3, xã Phù Đổng, TP Hà Nội), người điều hành Công ty TNHH Bắc Đô Hà Giang (địa chỉ thôn Tân An, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang), để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng đọc các quyết định đối với Nguyễn Ngọc Sơn.

Theo kết quả điều tra, năm 2018, Nguyễn Ngọc Sơn cùng vợ thành lập công ty và tổ chức sản xuất nhiều loại nước giải khát mang nhãn hiệu "Bắc Đô". Quá trình sản xuất được thực hiện thủ công, không tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, không kiểm soát chất lượng theo quy định; sử dụng các chất tạo ngọt hóa học để thay thế hàm lượng đường như đã công bố. Các sản phẩm này sau đó được tiêu thụ chủ yếu tại các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hệ thống đại lý nhỏ lẻ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hơn 25.200 chai nước giải khát giả các loại và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

