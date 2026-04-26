Israel lần đầu sử dụng pháo tự hành Ro’em trong chiến đấu thực tế

Hệ thống pháo tự hành Ro’em giúp Israel tấn công mục tiêu Hezbollah chính xác, nâng cao khả năng chiến đấu và hiện đại hóa lực lượng.

Nguyễn Cúc

Israel đã lần đầu tiên triển khai pháo tự hành Ro’em (SIGMA 155) trong chiến đấu thực tế, sử dụng hệ thống này để tiến hành các cuộc pháo kích nhằm vào lực lượng Hezbollah tại miền nam Lebanon.

Theo thông tin từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), các nhiệm vụ hỏa lực được thực hiện nhằm hỗ trợ lực lượng bộ binh đang hoạt động tại khu vực tiền tuyến. Những đợt pháo kích này chủ yếu nhắm vào các bệ phóng rocket và vị trí tên lửa chống tăng của Hezbollah, với kết quả được đánh giá là thành công về mặt tác chiến.

Việc đưa Ro’em vào chiến đấu đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng pháo binh Israel. Hệ thống này được phát triển nhằm thay thế các pháo tự hành M109 đã phục vụ nhiều thập kỷ nhưng dần bộc lộ hạn chế trong môi trường chiến tranh hiện đại.

Pháo tự hành SIGMA 155 Ro’em của Binh chủng Pháo binh thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel, được trang bị pháo 155 mm với tầm bắn lên tới 40 km, hệ thống nạp đạn hoàn toàn tự động, kíp chiến đấu rút gọn còn ba người, cùng hệ thống chỉ huy–điều khiển kỹ thuật số tiên tiến cho phép thực hiện các nhiệm vụ hỏa lực nhanh, kết nối mạng và tác chiến ‘bắn-cơ động’ với nhịp độ cao. (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Israel)

Ro’em (SIGMA 155) là pháo tự hành cỡ nòng 155mm được phát triển với mức độ tự động hóa cao. Hệ thống sử dụng cơ chế nạp đạn tự động, giúp tăng tốc độ bắn và giảm đáng kể số lượng kíp chiến đấu. Điều này đặc biệt quan trọng trong các chiến dịch cường độ cao, nơi tốc độ phản ứng và khả năng duy trì hỏa lực đóng vai trò quyết định.

Một trong những điểm nổi bật của Ro’em là khả năng cơ động vượt trội nhờ sử dụng khung gầm bánh lốp 10x10 thay vì bánh xích truyền thống. Thiết kế này cho phép pháo di chuyển nhanh, triển khai hỏa lực rồi rút lui ngay lập tức - chiến thuật “bắn và cơ động” nhằm tránh bị đối phương phản pháo.

Về hỏa lực, hệ thống có thể đạt tốc độ bắn cao và sử dụng nhiều loại đạn tiêu chuẩn NATO, bao gồm cả đạn tầm xa và đạn dẫn đường chính xác. Tầm bắn của pháo có thể đạt khoảng 40 km, cho phép tấn công các mục tiêu sâu phía sau chiến tuyến.

Ngoài ra, Ro’em được tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực số hóa và khả năng kết nối mạng chiến đấu. Nhờ đó, pháo binh có thể nhận dữ liệu mục tiêu theo thời gian thực từ UAV, trinh sát tiền phương hoặc các đơn vị chỉ huy, giúp rút ngắn đáng kể thời gian từ phát hiện đến khai hỏa.

Trong bối cảnh Hezbollah sử dụng chiến thuật phân tán lực lượng và thường xuyên di chuyển các bệ phóng, khả năng phản ứng nhanh và tấn công chính xác của Ro’em được đánh giá là đặc biệt hiệu quả. Hệ thống này giúp Israel tăng cường năng lực chế áp hỏa lực đối phương và bảo vệ lực lượng mặt đất trong các chiến dịch phức tạp.

Giới quan sát nhận định, việc Ro’em được đưa vào thực chiến tại Lebanon không chỉ nhằm kiểm nghiệm năng lực trong điều kiện chiến trường, mà còn thể hiện định hướng xây dựng lực lượng pháo binh “số hóa, cơ động cao” của Israel trong tương lai.

Việc Israel đưa Ro’em vào thực chiến cho thấy xu hướng chuyển dịch sang pháo binh tự động hóa cao, phản ứng nhanh và tích hợp mạng chiến đấu. So với M109, Ro’em vượt trội về tốc độ bắn, tầm bắn và khả năng “bắn - cơ động”. Trong môi trường đối đầu với lực lượng phi đối xứng như Hezbollah, đây là lợi thế lớn giúp phát hiện và tiêu diệt mục tiêu di động. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài sẽ phụ thuộc vào khả năng phối hợp với UAV và hệ thống trinh sát.

Army Recognition
https://www.armyrecognition.com/news/army-news/2026/israel-deploys-new-roem-155mm-howitzer-in-combat-for-first-time-against-hezbollah-in-lebanon
#Ro’em SIGMA 155 #pháo tự hành Israel #Hezbollah #chiến sự Lebanon #pháo binh hiện đại #vũ khí Israel

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Israel nâng cấp pháo tự hành SIGMA 155 Roem cho chiến trường tương lai

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) vừa tiếp nhận hệ thống pháo tự hành SIGMA 155 Roem đầu tiên, đánh dấu bước khởi đầu trong kế hoạch thay thế theo từng giai đoạn đối với dòng pháo M109 do Mỹ sản xuất – trụ cột của pháo binh nòng dài Israel kể từ những năm 1980.

Việc đưa SIGMA 155 vào trang bị không chỉ nhằm thay thế một nền tảng đã cũ, mà còn phản ánh sự chuyển hướng có chủ đích của IDF sang tự động hóa, rút ngắn chu trình từ phát hiện mục tiêu đến khai hỏa, đồng thời giảm nhu cầu nhân lực trong bối cảnh mối đe dọa phản pháo ngày càng gia tăng.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Đằng sau cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Lebanon

Nội các an ninh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã thảo luận về một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 1 tuần ở Lebanon.

Cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ giữa Israel và Lebanon đã diễn ra tại Washington, Mỹ, hôm 14/4, theo AP. Các quan chức đã cố gắng giảm bớt kỳ vọng về kết quả đạt được, nhưng việc sự kiện diễn ra đã là một bước tiến đáng kể.

Điều gì dẫn tới cuộc đàm phán trực tiếp Israel - Lebanon?

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Kết quả cuộc đàm phán trực tiếp Israel - Lebanon tại Mỹ

Israel và Lebanon đã có cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp đầu tiên tại Washington (Mỹ) sau nhiều thập kỷ.

Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Israel và Lebanon kể từ năm 1993, theo AP. Trong một tuyên bố sau khi phiên họp kéo dài 2 giờ kết thúc hôm 14/4, Bộ Ngoại giao Mỹ ca ngợi hai bên về những gì họ gọi là “các cuộc thảo luận hiệu quả về các bước hướng tới việc khởi động đàm phán trực tiếp giữa Israel và Lebanon”.

"Mỹ khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt các hành động thù địch phải đạt được giữa hai Chính phủ, với sự trung gian của Mỹ, chứ không phải thông qua bất kỳ con đường riêng biệt nào”, Bộ Ngoại giao cho biết.

Xem chi tiết

