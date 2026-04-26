Israel lần đầu sử dụng pháo tự hành Ro’em trong chiến đấu thực tế

Israel đã lần đầu tiên triển khai pháo tự hành Ro’em (SIGMA 155) trong chiến đấu thực tế, sử dụng hệ thống này để tiến hành các cuộc pháo kích nhằm vào lực lượng Hezbollah tại miền nam Lebanon.

Theo thông tin từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), các nhiệm vụ hỏa lực được thực hiện nhằm hỗ trợ lực lượng bộ binh đang hoạt động tại khu vực tiền tuyến. Những đợt pháo kích này chủ yếu nhắm vào các bệ phóng rocket và vị trí tên lửa chống tăng của Hezbollah, với kết quả được đánh giá là thành công về mặt tác chiến.

Việc đưa Ro’em vào chiến đấu đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng pháo binh Israel. Hệ thống này được phát triển nhằm thay thế các pháo tự hành M109 đã phục vụ nhiều thập kỷ nhưng dần bộc lộ hạn chế trong môi trường chiến tranh hiện đại.

Pháo tự hành SIGMA 155 Ro’em của Binh chủng Pháo binh thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel, được trang bị pháo 155 mm với tầm bắn lên tới 40 km, hệ thống nạp đạn hoàn toàn tự động, kíp chiến đấu rút gọn còn ba người, cùng hệ thống chỉ huy–điều khiển kỹ thuật số tiên tiến cho phép thực hiện các nhiệm vụ hỏa lực nhanh, kết nối mạng và tác chiến ‘bắn-cơ động’ với nhịp độ cao. (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Israel)

Ro’em (SIGMA 155) là pháo tự hành cỡ nòng 155mm được phát triển với mức độ tự động hóa cao. Hệ thống sử dụng cơ chế nạp đạn tự động, giúp tăng tốc độ bắn và giảm đáng kể số lượng kíp chiến đấu. Điều này đặc biệt quan trọng trong các chiến dịch cường độ cao, nơi tốc độ phản ứng và khả năng duy trì hỏa lực đóng vai trò quyết định.

Một trong những điểm nổi bật của Ro’em là khả năng cơ động vượt trội nhờ sử dụng khung gầm bánh lốp 10x10 thay vì bánh xích truyền thống. Thiết kế này cho phép pháo di chuyển nhanh, triển khai hỏa lực rồi rút lui ngay lập tức - chiến thuật “bắn và cơ động” nhằm tránh bị đối phương phản pháo.

Về hỏa lực, hệ thống có thể đạt tốc độ bắn cao và sử dụng nhiều loại đạn tiêu chuẩn NATO, bao gồm cả đạn tầm xa và đạn dẫn đường chính xác. Tầm bắn của pháo có thể đạt khoảng 40 km, cho phép tấn công các mục tiêu sâu phía sau chiến tuyến.

Ngoài ra, Ro’em được tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực số hóa và khả năng kết nối mạng chiến đấu. Nhờ đó, pháo binh có thể nhận dữ liệu mục tiêu theo thời gian thực từ UAV, trinh sát tiền phương hoặc các đơn vị chỉ huy, giúp rút ngắn đáng kể thời gian từ phát hiện đến khai hỏa.

Trong bối cảnh Hezbollah sử dụng chiến thuật phân tán lực lượng và thường xuyên di chuyển các bệ phóng, khả năng phản ứng nhanh và tấn công chính xác của Ro’em được đánh giá là đặc biệt hiệu quả. Hệ thống này giúp Israel tăng cường năng lực chế áp hỏa lực đối phương và bảo vệ lực lượng mặt đất trong các chiến dịch phức tạp.

Giới quan sát nhận định, việc Ro’em được đưa vào thực chiến tại Lebanon không chỉ nhằm kiểm nghiệm năng lực trong điều kiện chiến trường, mà còn thể hiện định hướng xây dựng lực lượng pháo binh “số hóa, cơ động cao” của Israel trong tương lai.