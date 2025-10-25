Hà Nội

Trình duyệt ChatGPT Atlas ra mắt, tham vọng lật đổ Google Chrome

Số hóa

Trình duyệt ChatGPT Atlas ra mắt, tham vọng lật đổ Google Chrome

Dù mới có bản cho MacOS, ChatGPT Atlas được xem là “át chủ bài” thách thức quyền lực của Google Chrome.

Thiên Trang (TH)
OpenAI vừa khiến giới công nghệ bất ngờ khi giới thiệu ChatGPT Atlas, trình duyệt AI được xem là “sát thủ Google Chrome” trong buổi livestream đặc biệt.
Atlas được xây dựng trên nền Chromium nhưng nổi bật nhờ tích hợp ChatGPT trực tiếp vào trình duyệt, giúp người dùng có thể trò chuyện, tóm tắt hoặc viết nội dung mà không cần mở tab mới.
Người dùng có thể chọn đoạn văn bản, nhấp vào nút “Ask ChatGPT” để chỉnh sửa email, tóm tắt bài viết hoặc phân tích mã lập trình.
Thanh tìm kiếm của Atlas mặc định sử dụng công cụ ChatGPT Search, hiển thị kết quả theo dạng văn bản, hình ảnh, video và bài báo.
Trình duyệt này còn có tính năng “bộ nhớ thông minh”, cho phép ChatGPT ghi nhớ thói quen duyệt web để đưa ra gợi ý cá nhân hóa, nhưng quyền riêng tư vẫn được đảm bảo khi người dùng có thể tắt hoặc xóa bộ nhớ.
Tính năng nổi bật nhất là Agent Mode, chế độ tác nhân AI có thể tự thực hiện tác vụ như đặt hàng trực tuyến, lập danh sách mua sắm hoặc tìm thông tin mà không cần bạn thao tác thủ công.
Dù mới chỉ có bản dành cho MacOS, OpenAI xác nhận Atlas sẽ sớm cập bến Windows, iOS và Android trong thời gian tới.
Sự xuất hiện của ChatGPT Atlas mở ra cuộc chiến mới trong thế giới trình duyệt, nơi trí tuệ nhân tạo trở thành “vũ khí” quyết định cho kỷ nguyên duyệt web thông minh.
