Spotlight trên macOS 26 khiến Windows Search “lép vế”

Trải nghiệm thực tế cho thấy Spotlight trên macOS 26 không chỉ tìm kiếm nhanh hơn mà còn biến thành trung tâm thao tác, vượt xa Windows Search.
Porsche đã dành tặng Hà Lan một món quà chia tay dưới dạng một sản phẩm rực rỡ, ấn tượng và vô cùng độc đáo mang tên gọi 718 Cayman GT4 RS "The Tulip".
Hơn 1 triệu nhân viên Google, Microsoft, Goldman Sachs tại Bengaluru phải đi làm 14,5 km hết 4 giờ và không có nước máy để sử dụng.
Porsche đã dành tặng Hà Lan một món quà chia tay dưới dạng một sản phẩm rực rỡ, ấn tượng và vô cùng độc đáo mang tên gọi 718 Cayman GT4 RS "The Tulip".
Quân đội Nga đã hoàn thành việc kiểm soát Udachny, mỏ than lớn nhất khu vực Donbass và đang tiến đến làng Molodetskoye. Cả hai bên đang dồn quân tới Donetsk.
Ngôi nhà là sự giao thoa giữa ký ức làng quê miền Trung với tư duy kiến trúc đương đại, tạo nên một không gian sống hiện đại mà mộc mạc.
Bước sang tuần mới, 3 con giáp được dự đoán gặp nhiều may mắn, sự nghiệp phát triển cũng như tài vận hưng thịnh.
80 năm đã trôi qua, niềm tự hào và sự biết ơn dành cho Người cùng những bậc tiền bối vẫn nguyên vẹn trong trái tim của những người ghé thăm ngôi nhà này.
Sau khi chính thức được giới thiệu tại Ấn Độ, các thông tin mới nhất cho thấy Suzuki sắp mở bán e-Access - mẫu xe máy điện đầu tiên của thương hiệu Nhật Bản.
Các nhà khảo cổ học làm việc tại Ba Lan đã tìm thấy hàng chục hiện vật từ khu vực Trận chiến Grunwald, bao gồm hai chiếc rìu chiến được bảo quản tốt.
Taaffeite là một trong những khoáng vật quý hiếm nhất thế giới, có lịch sử phát hiện thú vị và giá trị vượt trội so với nhiều loại đá quý khác.
Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh diện áo dài khoe nhan sắc rạng ngời, vẻ duyên dáng khi có mặt trong khối Văn hóa, Thể thao tổng duyệt A80.
Everrati đã biến chiếc Porsche 911 993 Founders Edition biểu tượng trở thành chiếc xe điện có công suất 760 mã lực có phạm vi di chuyển hơn 320 km/lần sạc.
Để smartphone trong túi quần, túi áo hay balo là thói quen phổ biến, nhưng nếu không tắt một số tính năng, bạn có thể đối mặt nguy cơ hao pin và hỏng máy.
Mẫu xe XC70 đã chính thức trở lại trong danh mục của Volvo nhưng là cách gọi chiếc crossover plug-in hybrid thay vì chiếc wagon động cơ xăng thuần túy.
Sáng 30/8, hàng vạn người tập trung ở khu vực quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) chào đón các đoàn diễu binh, diễu hành sau khi qua lễ đài.
Mẫu xe SUV Jeep Cherokee 2026 thế hệ thứ 6 đã chính thức ra mắt, sau gần 3 tháng sau khi những hình ảnh đầu tiên của mẫu xe này được công bố.
Thành cổ Byblos ở Lebanon được coi là trung tâm đô thị lâu đời nhất trên thế giới, nơi lưu giữ nhiều dấu tích văn minh cổ đại.
Thú đơn huyệt (Monotremata) là nhóm động vật có vú kỳ lạ nhất hành tinh, kết hợp đặc điểm của thú, bò sát và chim, luôn gây tò mò cho những yêu thiên nhiên.
Ít ai ngờ, thứ lá rụng đầy vườn đến mức chẳng mấy ai buồn nhặt ở Việt Nam lại được xem là “gia vị vàng”, có giá bán tới 2 triệu đồng/kg.
Trang Bored Panda đăng tải loạt ảnh chụp nhiều năm trước của các công trình lịch sử với kiến trúc ấn tượng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân có thể mở rộng thị trường và tài vận vượng phát.