Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Spotlight trên macOS 26 khiến Windows Search “lép vế”

Số hóa

Spotlight trên macOS 26 khiến Windows Search “lép vế”

Trải nghiệm thực tế cho thấy Spotlight trên macOS 26 không chỉ tìm kiếm nhanh hơn mà còn biến thành trung tâm thao tác, vượt xa Windows Search.

Thiên Trang (TH)
Sau khi chuyển từ Windows sang macOS mới thấy Spotlight tiện lợi thế nào.
Sau khi chuyển từ Windows sang macOS mới thấy Spotlight tiện lợi thế nào.
Chỉ cần gõ vài ký tự, ứng dụng hay tập tin đã sẵn sàng mà không cần click chuột.
Chỉ cần gõ vài ký tự, ứng dụng hay tập tin đã sẵn sàng mà không cần click chuột.
Trên macOS 26, Spotlight được nâng cấp thành công cụ điều hướng và hành động trực tiếp.
Trên macOS 26, Spotlight được nâng cấp thành công cụ điều hướng và hành động trực tiếp.
Người dùng có thể gửi mail, tạo sự kiện, mở podcast hay dùng ChatGPT ngay trong Spotlight.
Người dùng có thể gửi mail, tạo sự kiện, mở podcast hay dùng ChatGPT ngay trong Spotlight.
Apple còn tích hợp clipboard history, cho phép xem lại toàn bộ nội dung đã sao chép.
Apple còn tích hợp clipboard history, cho phép xem lại toàn bộ nội dung đã sao chép.
Điểm mạnh khác là Spotlight tìm cả mục menu ứng dụng, giúp thao tác bằng bàn phím nhanh hơn.
Điểm mạnh khác là Spotlight tìm cả mục menu ứng dụng, giúp thao tác bằng bàn phím nhanh hơn.
Windows Search hiện vẫn thiếu sự liền mạch và thường xen quảng cáo hoặc kết quả web.
Windows Search hiện vẫn thiếu sự liền mạch và thường xen quảng cáo hoặc kết quả web.
Có thể nói, Spotlight giờ là “trung tâm quyền lực” mà Windows Search vẫn đang cố gắng đuổi theo.
Có thể nói, Spotlight giờ là “trung tâm quyền lực” mà Windows Search vẫn đang cố gắng đuổi theo.
Mời quý độc giả xem thêm video: Từ 1/1/2026, sản phẩm số do AI tạo ra bắt buộc phải có dấu hiệu nhận dạng | Báo Nhân Dân
Thiên Trang (TH)
#Spotlight macOS 26 #Windows Search #tìm kiếm nhanh #điều hướng #Apple #công cụ thao tác

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT