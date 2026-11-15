Điều gì tạo sức hút cho bộ phim có Nhật Kim Anh - Minh Hằng?

“Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ” gây chú ý với màn tái xuất của Nhật Kim Anh và Minh Hằng, kịch bản khai thác chất liệu dân gian cùng quy mô đầu tư kỹ xảo.

Sự góp mặt của Nhật Kim Anh và Minh Hằng là một trong những yếu tố thu hút sự quan tâm dành cho “Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ”. Cả hai đều trở lại màn ảnh rộng sau khoảng ba năm vắng bóng và đảm nhận những nhân vật có màu sắc và thử thách diễn xuất riêng.

Theo Znews, tại showcase, Nhật Kim Anh cho biết thời gian qua cô hạn chế tham gia các dự án điện ảnh lẫn truyền hình để tập trung cho gia đình và chăm sóc con nhỏ. Vì đã lâu không đứng trước máy quay, nữ diễn viên không tránh khỏi tâm lý lo lắng khi nhận lời tham gia dự án.

“Tôi vừa hoàn thành một việc, đó là thiên chức làm mẹ, bây giờ mới bắt đầu dự định quay trở lại. Thật sự, tôi cũng khá lo lắng khi nhận lời tham gia bộ phim này. Bởi vì cũng rất lâu rồi tôi không diễn xuất, cho nên tôi sợ khả năng diễn xuất của mình bị mai một đi. Nhưng được Jack (PV: đạo diễn phim), cũng như mọi người động viên rất nhiều, cuối cùng tôi cũng đã nhận lời”, cô chia sẻ.

Trong phim, Nhật Kim Anh hóa thân thành Hạnh - người phụ nữ mắc kẹt trong cuộc hôn nhân nhiều tổn thương.

Nhật Kim Anh. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.

Trong khi đó, theo Vietnamnet, Minh Hằng xem dự án là cơ hội để làm mới bản thân. “Đã từ lâu tôi không đặt nặng việc đóng vai chính trong một dự án. Ở ngưỡng làm nghề hiện tại, tôi muốn làm mới bản thân”, nữ diễn viên bày tỏ.

Đảm nhận vai diễn trung tâm, Minh Hằng lần đầu thử sức với thể loại kinh dị. Cô cho biết thử thách lớn nhất không nằm ở tâm lý nhân vật mà ở khả năng tưởng tượng. Khác với những bộ phim có bối cảnh và tình huống cụ thể, tác phẩm lần này đòi hỏi diễn viên thể hiện cảm xúc trước những yếu tố chưa hiện diện trên phim trường, sau đó mới được bổ sung bằng kỹ xảo hậu kỳ.

Đây cũng là trải nghiệm đòi hỏi nữ diễn viên phải vận dụng trí tưởng tượng và khả năng kiểm soát biểu cảm để tạo nên một nhân vật siêu nhiên thuyết phục trên màn ảnh.

Minh Hằng. Ảnh: FB Minh Hằng.

Minh Hằng từng định từ chối vì cảm thấy bản thân chưa đủ khả năng đảm nhận vai diễn. Tuy nhiên, sự tò mò về cách ê-kíp hiện thực hóa hình tượng này trên màn ảnh đã khiến cô thay đổi quyết định.

Việc thử sức với thể loại mới cũng khiến ông xã Minh Hằng bất ngờ. “Nếu hỏi chồng tôi có hoang mang không, câu trả lời là có. Anh ấy hỏi: Đó giờ em không đóng phim này, sao giờ nhận lời? Tôi bảo muốn đóng thử để biết thế nào”, cô kể.

Minh Hằng - Nhật Kim Anh. Ảnh: Tiền Phong.

Kịch bản cũng tạo sức hút cho phim “Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ”. Theo VTV, trong văn hóa dân gian, Mẹ Mìn thường được hình dung là người phụ nữ chuyên bắt cóc trẻ con. Nhân vật này tồn tại như một sản phẩm của trí tưởng tượng, được người lớn dùng để răn đe, nhắc nhở những đứa trẻ chưa ngoan hoặc ham chơi. Đó là một hình tượng vừa gần gũi trong ký ức tuổi thơ, vừa mang sắc thái bí ẩn, đáng sợ.

Với bộ phim gắn nhãn T18, câu chuyện được mở rộng khỏi khuôn khổ một nhân vật được đồn là chuyên bắt cóc trẻ em. Hình tượng Mẹ Mìn trở thành điểm khởi đầu cho câu chuyện về sự đánh đổi trước những ham muốn và dục vọng của con người.

Từ đó, tên gọi Giao kèo với quỷ gợi mở một tầng nghĩa khác: nỗi sợ không chỉ đến từ một thế lực siêu nhiên, mà còn có thể bắt nguồn từ những lựa chọn và khát vọng của chính con người.

Cách tiếp cận này giúp ê-kíp khai thác một chất liệu dân gian quen thuộc theo hướng mới, đồng thời tạo không gian để câu chuyện kinh dị phát triển thành thế giới kỳ ảo với những quy luật và hình ảnh riêng.

Về quy mô sản xuất, dự án có sự tham gia của 7 công ty kỹ xảo với hơn 300 nhân sự. Những con số này cho thấy khối lượng công việc đáng kể trong quá trình kiến tạo bối cảnh, hình ảnh và các yếu tố siêu nhiên.

Hình ảnh công viên Mẹ Mìn được tạo hoàn toàn bằng kỹ xảo. Ảnh: VTV.

Đạo diễn Jack Carry On cho biết anh muốn mỗi lần nhân vật trung tâm xuất hiện đều tạo được sự bất ngờ cho khán giả. “Dù khó khăn nhưng tôi muốn mỗi phân cảnh Mẹ Mìn xuất hiện khán giả phải bất ngờ”, anh chia sẻ. Nhà sản xuất Tâm Tường cũng nhìn nhận đây là dự án mang đến nhiều trải nghiệm mới cho bản thân và các thành viên chủ chốt.

Phim thuộc thể loại huyền bí, tâm lý, giật gân, chính thức khởi chiếu vào ngày 27/11.