Tóc Tiên - Đức Phúc - Phương Mỹ Chi đưa văn hóa Việt ra sân khấu quốc tế

Tóc Tiên, Đức Phúc và Phương Mỹ Chi đều ghi dấu ấn tại các sân chơi âm nhạc quốc tế bằng những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Việt.

Mới đây, Tóc Tiên giành vị trí thứ 3 chung cuộc tại Eurovision Song Contest Asia 2026. Theo VTV, trong đêm chung kết, nữ ca sĩ trình diễn phiên bản “Em Tiên” được đầu tư, làm mới toàn diện. Điểm nhấn của tiết mục là hình ảnh đài sen lớn đặt ở vị trí trung tâm sân khấu.

Với sắc trắng chủ đạo, đài sen hiện lên thanh thoát giữa không gian phủ các gam màu xanh, tím huyền ảo, kết hợp cùng hình ảnh hoa sen, mặt trăng và những họa tiết lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam. Từ đài sen, Tóc Tiên lần lượt xuất hiện với bốn tạo hình trang phục khác nhau. Những màn biến đổi được thực hiện trực tiếp trên sân khấu, tạo nên sự chuyển đổi liên tục về hình ảnh trong suốt phần trình diễn.

Tóc Tiên xuất hiện trên đài sen lớn trong tiết mục "Em Tiên" tại Eurovision Song Contest Asia 2026. Ảnh: VTV.

Bên cạnh phần dàn dựng, “Em Tiên” còn được làm mới về giai điệu, bản phối và vũ đạo. Từng chuyển động được tính toán kỹ lưỡng, kết hợp cùng các vũ công trong trang phục ánh bạc và những tạo hình gợi liên tưởng đến hoa sen, tạo nên tổng thể trình diễn đồng nhất, chỉn chu và giàu tính thị giác. Đáng chú ý, ca khúc được bổ sung lời tiếng Anh nhằm tăng khả năng tiếp cận khán giả quốc tế, đồng thời giữ lại tinh thần và bản sắc riêng.

Tóc Tiên trong tạo hình trang phục lấy cảm hứng từ hoa sen. Ảnh: FB Tóc Tiên.

Trước Tóc Tiên, Đức Phúc từng tạo dấu ấn tại sân chơi quốc tế. Tại Intervision 2025, Đức Phúc dự thi bằng ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy và hình tượng Thánh Gióng trong truyền thuyết.

Theo Báo Văn Hoá, tiết mục kết hợp nhạc cụ dân gian, dân ca với rap đa ngôn ngữ (Việt – Anh – Nga), cùng hiệu ứng hình ảnh tre Việt Nam và Thánh Gióng trên màn hình LED khổng lồ, đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ với khán giả quốc tế.

Trong đêm chung kết 20/9/2025, Đức Phúc giành 422 điểm – số điểm cao nhất trong lịch sử Intervision, vượt qua Nomad Trio (Kyrgyzstan, 373 điểm) và Dana Al Meer (Qatar, 369 điểm). Chiến thắng đem lại giải thưởng trị giá 30 triệu rúp (tương đương 360.000 USD) cùng Cúp Intervision.

Đức Phúc chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một cuộc thi quốc tế, áp lực rất lớn khi phải thi đấu với nhiều nghệ sĩ tài năng đến từ khắp nơi. Tôi luôn tâm niệm rằng mục tiêu cao nhất không phải là thắng hay thua, mà là đưa bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới qua âm nhạc. Phù Đổng Thiên Vương chính là câu trả lời cho bài toán ấy. Tôi muốn trong 3 phút ngắn ngủi, khán giả quốc tế phải cảm nhận được tinh thần Việt Nam – vừa truyền thống, vừa hiện đại, vừa bùng nổ”.

Nam ca sĩ cũng cho hay: “Ban tổ chức quy định tiết mục không quá 3 phút, không quá 6 người trên sân khấu, vì vậy chúng tôi phải chỉnh sửa, thậm chí cắt bớt một số đoạn. Tuy nhiên, thông điệp về sức mạnh, lòng yêu nước và tinh thần kiên cường của dân tộc Việt vẫn được giữ nguyên”.

Đức Phúc thể hiện ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" tại Intervision 2025. Ảnh: HTV.

Tại Sing! Asia 2025, Phương Mỹ Chi cũng lựa chọn những chất liệu văn hóa truyền thống làm điểm tựa cho hành trình tranh tài. Theo Harper’s Bazaar Việt Nam, ngay từ vòng đầu tiên, nữ ca sĩ đã trình diễn “Buôn trăng”. Tiết mục lấy một phần cảm hứng từ bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” của thi sĩ Hàn Mạc Tử. Cuối phần trình diễn, cô còn múa võ Vovinam cổ truyền.

“Ngay từ vòng mở màn khi lựa chọn Buôn trăng, Chi nghĩ nếu mình được hát ngôn ngữ của đất nước mình, hát dòng nhạc mình theo đuổi, nội tâm cũng trở nên tự tin hơn rất nhiều. Tâm thế tự tin toát ra từ bên trong rất quan trọng để giúp cho màn trình diễn trở nên trọn vẹn”, Phương Mỹ Chi cho hay.

Phương Mỹ Chi trình diễn “Buôn trăng” tại Sing! Asia 2025. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam.

Sau tiết mục “Buôn trăng”, nữ ca sĩ mang đến các tiết mục: bản mashup “Lý Bắc bộ” và “Đẩy xe bò” do DTAP sáng tác, lấy cảm hứng đời sống của người miền Bắc, “Bóng phù hoa” lấy cảm hứng từ truyện Người con gái Nam Xương.

Trong chung kết Sing! Asia 2025, Phương Mỹ Chi đoạt hạng 3. Nữ ca sĩ cho biết, điều tiếc nuối là tiết mục “Bài ca đất phương Nam” không được trình diễn trong đêm chung kết. “Ca khúc không chỉ là tiết mục dự thi, mà là cả một câu chuyện mà Chi và ê-kíp muốn kể về con người và âm nhạc quê hương.

Vì vậy, khi không thể cất lên ca khúc ấy, Chi thật sự rất tiếc. Sau đêm chung kết, Chi đã hứa với anh chị em nhạc công dân tộc rằng, tiết mục này sẽ được hát vang trên một sân khấu khác, cũng xứng đáng không kém. Chi chắc chắn sẽ mời mọi người cùng góp mặt tham gia với mình”, cô trải lòng.

Dù lựa chọn những chất liệu khác nhau, Tóc Tiên, Đức Phúc và Phương Mỹ Chi đều cho thấy sự sáng tạo trong cách kết hợp văn hóa truyền thống với âm nhạc đương đại. Từ hình tượng Thánh Gióng, các tác phẩm văn học, làn điệu dân ca đến biểu tượng hoa sen, những nét đặc trưng của văn hóa Việt được chuyển tải qua âm nhạc, vũ đạo và dàn dựng sân khấu.

Thông qua các sân chơi quốc tế, nghệ sĩ Việt không chỉ giới thiệu tác phẩm của mình mà còn góp phần đưa hình ảnh, câu chuyện và bản sắc Việt Nam đến gần hơn với công chúng nhiều quốc gia.