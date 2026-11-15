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[GALLERY] Mỹ nhân FAPtv U40 vẫn chuộng váy áo nữ sinh, nhan sắc trẻ đẹp khó tin

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Mỹ nhân FAPtv U40 vẫn chuộng váy áo nữ sinh, nhan sắc trẻ đẹp khó tin

Ở tuổi 36, Ribi Sachi vẫn khiến khán giả bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung, ngọt ngào cùng gu thời trang mang đậm phong cách nữ sinh.

Ngọc Mai
Trong dàn hot girl đời đầu của YouTube Việt, Ribi Sachi là cái tên từng nhận được nhiều sự chú ý nhờ ngoại hình xinh xắn, đáng yêu. Từ một cô nàng mẫu ảnh, người đẹp dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả khi tham gia nhóm hài đình đám FAPtv. Biệt danh "hot girl cơm nguội" cũng gắn liền với quãng thời gian hoạt động nghệ thuật của cô. Ảnh: FB Thuỷ Nguyễn
Trong dàn hot girl đời đầu của YouTube Việt, Ribi Sachi là cái tên từng nhận được nhiều sự chú ý nhờ ngoại hình xinh xắn, đáng yêu. Từ một cô nàng mẫu ảnh, người đẹp dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả khi tham gia nhóm hài đình đám FAPtv. Biệt danh "hot girl cơm nguội" cũng gắn liền với quãng thời gian hoạt động nghệ thuật của cô. Ảnh: FB Thuỷ Nguyễn
Ribi Sachi tên thật là Nguyễn Thị Thuỷ, sinh năm 1990. Không chỉ được yêu thích qua những video hài triệu view, cô còn từng làm mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu thời trang. Ảnh: FB Thuỷ Nguyễn
Ribi Sachi tên thật là Nguyễn Thị Thuỷ, sinh năm 1990. Không chỉ được yêu thích qua những video hài triệu view, cô còn từng làm mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu thời trang. Ảnh: FB Thuỷ Nguyễn
Hiện tại, sức hút của Ribi Sachi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trang Instagram cá nhân của cô sở hữu khoảng 1,3 triệu lượt theo dõi, trong khi Facebook thu hút tới 4,3 triệu người quan tâm. Ảnh: FB Thuỷ Nguyễn
Hiện tại, sức hút của Ribi Sachi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trang Instagram cá nhân của cô sở hữu khoảng 1,3 triệu lượt theo dõi, trong khi Facebook thu hút tới 4,3 triệu người quan tâm. Ảnh: FB Thuỷ Nguyễn
Điều khiến công chúng bất ngờ nhất chính là diện mạo trẻ trung của mỹ nhân sinh năm 1990. Dù đã bước sang tuổi U40, Ribi Sachi vẫn sở hữu làn da tươi tắn, đường nét gương mặt hài hòa và vẻ ngoài ngọt ngào. Không ít khán giả thừa nhận khó tin tuổi thật của cô, thậm chí cho rằng người đẹp chỉ mới ngoài 20. Ảnh: FB Thuỷ Nguyễn
Điều khiến công chúng bất ngờ nhất chính là diện mạo trẻ trung của mỹ nhân sinh năm 1990. Dù đã bước sang tuổi U40, Ribi Sachi vẫn sở hữu làn da tươi tắn, đường nét gương mặt hài hòa và vẻ ngoài ngọt ngào. Không ít khán giả thừa nhận khó tin tuổi thật của cô, thậm chí cho rằng người đẹp chỉ mới ngoài 20. Ảnh: FB Thuỷ Nguyễn
Ngoại hình trẻ trung còn giúp Ribi Sachi nhiều lần đảm nhận những vai diễn nữ sinh cấp ba. Với vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt trẻ thơ cùng cách thể hiện tự nhiên, cô không tạo cảm giác chênh lệch tuổi tác khi hóa thân thành những nhân vật học đường. Ảnh: FB Thuỷ Nguyễn
Ngoại hình trẻ trung còn giúp Ribi Sachi nhiều lần đảm nhận những vai diễn nữ sinh cấp ba. Với vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt trẻ thơ cùng cách thể hiện tự nhiên, cô không tạo cảm giác chênh lệch tuổi tác khi hóa thân thành những nhân vật học đường. Ảnh: FB Thuỷ Nguyễn
Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, gu thời trang của Ribi Sachi cũng là điểm cộng đáng chú ý. Người đẹp thường lựa chọn những bộ trang phục mang phong cách nữ sinh với chân váy ngắn, áo kiểu trẻ trung hay những set đồ phối màu ngọt ngào. Ảnh: FB Thuỷ Nguyễn
Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, gu thời trang của Ribi Sachi cũng là điểm cộng đáng chú ý. Người đẹp thường lựa chọn những bộ trang phục mang phong cách nữ sinh với chân váy ngắn, áo kiểu trẻ trung hay những set đồ phối màu ngọt ngào. Ảnh: FB Thuỷ Nguyễn
Bên cạnh phong cách học đường, Ribi Sachi còn thường xuyên xuất hiện trong những chiếc váy hoa nhí điệu đà, trang phục dạo phố năng động hay các thiết kế mang hơi hướng tiểu thư. Ảnh: FB Thuỷ Nguyễn
Bên cạnh phong cách học đường, Ribi Sachi còn thường xuyên xuất hiện trong những chiếc váy hoa nhí điệu đà, trang phục dạo phố năng động hay các thiết kế mang hơi hướng tiểu thư. Ảnh: FB Thuỷ Nguyễn
Với chiều cao khoảng 1,58 m và cân nặng 45 kg, Ribi Sachi sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, cân đối. Cô khá khéo léo trong việc lựa chọn phom dáng, độ dài trang phục và cách phối phụ kiện để tạo cảm giác hài hòa cho tổng thể. Đặc biệt, những món đồ hàng hiệu thường xuyên được người đẹp sử dụng cũng góp phần thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách sống sành điệu. Ảnh: FB Thuỷ Nguyễn
Với chiều cao khoảng 1,58 m và cân nặng 45 kg, Ribi Sachi sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, cân đối. Cô khá khéo léo trong việc lựa chọn phom dáng, độ dài trang phục và cách phối phụ kiện để tạo cảm giác hài hòa cho tổng thể. Đặc biệt, những món đồ hàng hiệu thường xuyên được người đẹp sử dụng cũng góp phần thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách sống sành điệu. Ảnh: FB Thuỷ Nguyễn
Ribi Sachi còn khiến nhiều người chú ý khi sở hữu bộ sưu tập túi xách hàng hiệu đắt tiền. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh trong những chuyến du lịch, tận hưởng không gian nghỉ dưỡng và cuộc sống đầy đủ. Ảnh: FB Thuỷ Nguyễn
Ribi Sachi còn khiến nhiều người chú ý khi sở hữu bộ sưu tập túi xách hàng hiệu đắt tiền. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh trong những chuyến du lịch, tận hưởng không gian nghỉ dưỡng và cuộc sống đầy đủ. Ảnh: FB Thuỷ Nguyễn
Ribi Sachi khá kín tiếng trong chuyện tình cảm và đời tư. Cô hiếm khi chia sẻ những thông tin liên quan đến chuyện hẹn hò, thay vào đó tập trung đăng tải hình ảnh công việc, thời trang và những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống. Ảnh: FB Thuỷ Nguyễn
Ribi Sachi khá kín tiếng trong chuyện tình cảm và đời tư. Cô hiếm khi chia sẻ những thông tin liên quan đến chuyện hẹn hò, thay vào đó tập trung đăng tải hình ảnh công việc, thời trang và những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống. Ảnh: FB Thuỷ Nguyễn
Ribi Sachi thả dáng ở biển. Clip: FB Thuỷ Nguyễn
Ngọc Mai
#Ribi Sachi #Hot girl FAPtv Ribi Sachi #Ribi Sachi U40 #Nhan sắc Ribi Sachi #Phong cách thời trang Ribi Sachi

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