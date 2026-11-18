Ba tác phẩm điện ảnh Việt Nam được trình chiếu miễn phí trong ba ngày 18-20/11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.
Những vườn hồng trĩu quả, nhuộm vàng sắc thu dưới chân núi Đại Huệ (Nghệ An) đang trở thành điểm check-in hút giới trẻ tìm đến săn ảnh.
MC Tùng Chi và Diệp Chi ghi dấu ấn qua Đường lên đỉnh Olympia cùng nhiều chương trình truyền hình được khán giả yêu thích.
Bén duyên với nghệ thuật từ năm 5 tuổi, Vĩnh Khang hiện thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ diễn xuất, người mẫu đến lồng tiếng.
Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ sẽ cùng hội tụ trong đêm nhạc “Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường”, diễn ra ngày 17/1/2027 tại Hà Nội.
Lần đầu chia sẻ về hai con gái song sinh, Tiến Luật cho biết đối diện nhiều áp lực khi làm cha ở tuổi ngoài 40.
Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thu hút sự chú ý với diện mạo xinh đẹp, quyến rũ trong thiết kế đầm đỏ ôm sát.
Sau khi công bố tin vui được bạn trai người Pháp cầu hôn trong chuyến du lịch Thái Lan, Á hậu Lê Thảo Nhi nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Đội ngũ huấn luyện viên Miss International Queen Vietnam 2027 quy tụ những gương mặt có dấu ấn riêng trong lĩnh vực sắc đẹp.
Đứng sau phần phục trang của "Chị chị em em 3", stylist Trần Đạt chia sẻ những dụng ý trong tạo hình nhân vật và áp lực khi sáng tạo trên nền văn hoá dân gian.
Sau khi hạ sinh quý tử Jayven, Joyce Phạm chia sẻ khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau. Bộ ảnh có sự góp mặt của 7 thành viên khiến nhiều người thích thú.
Đăng Khôi nhận nút vàng tại công diễn 9 Silk Way Star 2026, được cả giám khảo quốc tế lẫn bạn diễn khen ngợi.
Từng trượt khoảng 20 lần casting trước khi nhận được vai diễn, Hà Thành chia sẻ về áp lực khi lần đầu đảm nhận vai chính trong phim "Xóm nhỏ".
Tóc Tiên, Đức Phúc và Phương Mỹ Chi đều ghi dấu ấn tại các sân chơi âm nhạc quốc tế bằng những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Việt.
Tối 14/11, chương trình nghệ thuật "70 năm - Những thanh âm ngân mãi" diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ đình đám.
Hang Bói không chỉ lưu giữ dấu tích người tiền sử mà còn gắn với huyền tích vua Trần Nhân Tông gieo quẻ bói, báo hiệu chiến thắng quân Nguyên - Mông năm 1285.
Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu nhận nhiều lời khen với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính.
Ở tuổi 36, Ribi Sachi vẫn khiến khán giả bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung, ngọt ngào cùng gu thời trang mang đậm phong cách nữ sinh.
Cuộc đua MGI All Stars mùa 2 quy tụ nhiều gương mặt từng đạt thành tích tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế.
“Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ” gây chú ý với màn tái xuất của Nhật Kim Anh và Minh Hằng, kịch bản khai thác chất liệu dân gian cùng quy mô đầu tư kỹ xảo.
Hoàng Mèo và Tấn Bo thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật khi đóng phim cùng “Hiệp đen”. Trước đó, cả hai có nhiều hoạt động nghệ thuật.