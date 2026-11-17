Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ sẽ cùng hội tụ trong đêm nhạc “Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường”, diễn ra ngày 17/1/2027 tại Hà Nội.

Với thông điệp “Thanh xuân đã qua, những bài ca năm ấy vẫn còn ở lại”, đêm nhạc không chỉ là cuộc gặp gỡ của năm nghệ sĩ tài danh mà còn mở ra khát vọng hình thành một thương hiệu concert nhạc đỏ được tổ chức thường niên.

Trọng Tấn, Anh Thơ, Đăng Dương, Lan Anh và Việt Hoàn cùng hội ngộ trong đêm nhạc “Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường”. Ảnh: BTC

Năm cá tính âm nhạc

Trong đời sống âm nhạc Việt Nam, Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ đã tạo dựng vị trí riêng bằng tài năng, sự bền bỉ cùng những đóng góp cho các ca khúc viết về quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Mỗi người sở hữu một màu sắc, một phong cách biểu đạt, nhưng đều gặp nhau ở nền tảng thanh nhạc bài bản, sự nghiêm túc với nghề và tình yêu dành cho những giá trị nghệ thuật có chiều sâu.

Trọng Tấn, Anh Thơ và Lan Anh có một dấu mốc đáng nhớ tại Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc năm 1999, cuộc thi sau này được biết đến rộng rãi với tên gọi Sao Mai. Năm ấy, Trọng Tấn giành giải Nhất với ca khúc “Tiếng đàn bầu”, để lại ấn tượng sâu đậm trong công chúng. Gần ba thập kỷ sau, anh vẫn giữ được chất giọng sáng, vang, giàu nội lực, kỹ thuật vững vàng và khả năng truyền tải cảm xúc tự nhiên.

Cùng trưởng thành từ Sao Mai 1999, Anh Thơ sở hữu giọng nữ cao trong trẻo, ngọt ngào, mang đậm âm hưởng dân gian Bắc Bộ. Chị ghi dấu ấn qua những ca khúc về quê hương, đất nước bằng phong cách đằm thắm, mộc mạc mà tinh tế. Đặc biệt, với “Xa khơi” – tác phẩm từng gắn liền với tên tuổi nghệ sĩ Tân Nhân – Anh Thơ đã tiếp nối và thể hiện theo một cách riêng, góp phần đưa ca khúc đến gần hơn với nhiều thế hệ khán giả.

Trong khi đó, NSƯT Lan Anh là một trong những giọng nữ cao tiêu biểu của nghệ thuật thanh nhạc Việt Nam. Chị sở hữu chất giọng soprano đẹp, nền tảng kỹ thuật điêu luyện, cách xử lý tác phẩm tinh tế, sang trọng. Điểm đáng quý ở Lan Anh là sự hài hòa giữa tính học thuật và cảm xúc, giúp những tác phẩm thính phòng đòi hỏi cao về kỹ thuật vẫn trở nên gần gũi, lay động người nghe.

NSƯT Đăng Dương được biết đến với giọng nam cao đầy nội lực, âm sắc sáng, những nốt cao vang, chắc cùng phong cách biểu diễn chuẩn mực. Anh là một trong những nghệ sĩ thính phòng tiên phong thực hiện concert cá nhân quy mô lớn và được ghi nhận tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến.

NSƯT Việt Hoàn lại mang đến một màu sắc khác: ấm áp, mộc mạc, từng trải và giàu tính tự sự. Anh hát như kể chuyện, chú trọng chiều sâu cảm xúc hơn là phô diễn kỹ thuật. Những giai điệu qua tiếng hát Việt Hoàn thường gợi lại một miền ký ức, nơi âm nhạc gắn với đời sống và tâm tình của nhiều thế hệ. Năm giọng hát, năm phong cách riêng biệt nhưng có sự đồng điệu trong lao động nghệ thuật và khát vọng gìn giữ những bài ca có giá trị bền vững.

Cuộc hội ngộ đặc biệt sau gần ba thập kỷ

“Lửa tuổi 20” mang đến một cuộc hội ngộ khác biệt khi cả năm giọng ca cùng xuất hiện trong một chương trình. Sự tương tác giữa những cá tính thanh nhạc riêng mở ra kỳ vọng về cách thể hiện mới cho các tác phẩm quen thuộc, đồng thời làm nổi bật vẻ đẹp của từng giọng hát.

Trong buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu về đêm nhạc, ca sĩ Anh Thơ bày tỏ: “Nhóm có ý tưởng nung nấu thực hiện chương trình từ lâu rồi, Anh Thơ nói với mọi người làm đi không già nhanh lắm. Nói thế 4 anh chị em đồng ý làm luôn. Khi đi diễn với nhau, chúng tôi đều bảo sẽ làm một đêm vừa là dấu ấn, vừa là kỷ niệm cho tất cả chúng ta”.

Ca sĩ Anh Thơ chia sẻ trong buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh: BTC

Tên gọi “Lửa tuổi 20” gợi nhắc quãng đời của những khát vọng, khi những người nghệ sĩ trẻ bắt đầu bước lên sân khấu với niềm tin và đam mê. Gần ba thập kỷ đã qua, mỗi người có một hành trình riêng, với những trải nghiệm, nỗ lực và thành tựu khác nhau. Thời gian có thể làm thay đổi diện mạo và cách cảm nhận nghệ thuật, nhưng ngọn lửa được thắp lên từ tuổi đôi mươi vẫn hiện diện trong từng câu hát, từng lần đứng trên sân khấu và sự tận tụy với nghề.

“Lửa tuổi 20 là gợi ý ban đầu để 5 anh em cùng nhớ lại thuở 20, thời đang đi học đến nay, vẫn nhớ lửa tuổi 20 hôm nay vẫn còn cháy, được đông đảo khán giả yêu mến”, Trọng Tấn chia sẻ. Nam ca sĩ cũng cho biết, ý tưởng đã có từ lâu nhưng lần này mới hội tụ đủ nhân duyên.

Ca sĩ Trọng Tấn chia sẻ về đêm nhạc. Ảnh: BTC

Đặc biệt, trong buổi họp báo, 5 giọng ca cùng chia sẻ những kỷ niệm gắn bó tuổi thanh xuân. NSƯT Lan Anh tiết lộ thời đó chị ở cùng phòng với Anh Thơ, còn Đăng Dương và Trọng Tấn ở tầng trên tại ký túc xá nhạc viện.

“Từ sinh viên tới giờ, chúng tôi có nhiều kỷ niệm gắn bó. Trọng Tấn là người đầu tiên mua được chiếc xe Cub 82 và chở Lan Anh đi diễn. Còn Anh Thơ từng kho cá cho Lan Anh”, nữ ca sĩ nói.

Ca sĩ Anh Thơ cũng cho biết, thời đó chị cùng các ca sĩ chạy show hát ở các quán sinh viên, cát-xê 50.000 - 70.000 đồng. “Giờ chúng tôi may mắn đều thành công, có nhà có xe, thực sự rất hạnh phúc bởi chúng tôi đi đúng con đường mình lựa chọn, yêu dòng nhạc quê hương đất nước. Cảm ơn khán giả đã yêu mến 5 anh em tới giờ”.

Trong số 5 ca sĩ, Việt Hoàn cho biết, anh nhiều tuổi nhất nhưng có lẽ bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp muộn nhất.

“Việt Hoàn hạnh phúc khi được các em Trọng Tấn, Anh Thơ, Lan Anh, Đăng Dương luôn đồng hành với mình để dù vào trường Nhạc viện muộn màng nhất nhưng được cùng các em đứng chung trên các sân khấu lớn của đất nước, nghệ thuật. Từ đáy lòng Việt Hoàn luôn cảm ơn các thầy cô, đồng nghiệp, những người đã góp phần đưa tên tuổi của Việt Hoàn đến gần hơn với công chúng.

Việt Hoàn nghĩ 'Lửa tuổi 20' không chỉ là đêm nhạc thăng hoa về nghệ thuật mà còn thăng hoa về tình cảm đồng nghiệp bởi 5 người chúng tôi như 5 anh chị em trong gia đình, luôn yêu thương nhau. Chúng tôi có những buổi tụ tập trên đồi, hoặc nhà Trọng Tấn, Anh Thơ để trao đổi về nghệ thuật, cuộc sống riêng, xoa dịu cho nhau buồn vui trong cuộc sống. 'Lửa tuổi 20' sẽ hòa quyện về âm nhạc và tình người, tình đồng nghiệp trên sân khấu, đem đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc”, nam ca sĩ bày tỏ.

Việt Hoàn, Lan Anh cùng các nghệ sĩ chia sẻ nhiều kỷ niệm gắn bó. Ảnh: BTC



Tránh biến thành... cuộc thi vì 5 người đều hát rất hay!



Với sự hội tụ của năm giọng ca, “Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường” được kỳ vọng là một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi kỹ thuật và sự từng trải hòa cùng những bài ca đã đi qua nhiều thế hệ.

Để giải bài toán kết hợp 5 ca sĩ nổi tiếng trong 1 chương trình, Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang bày tỏ: “5 anh chị 5 màu sắc riêng biệt nhưng Giang nghĩ không khó, họ đều là ngôi sao, có màu sắc khác nhau nhưng có sự hòa quyện với nhau. Về âm nhạc mình hoàn toàn yên tâm về chất lượng, chắc chắn các tác phẩm âm nhạc sẽ mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc.

Nhạc sĩ Thanh Phương, nhạc sĩ Lưu Hà An, ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Việt Hoàn, Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang. Ảnh: BTC

Với dàn dựng, Giang ưu tiên cho ban nhạc lần này rất lớn, để âm nhạc cùng các nghệ sĩ được thăng hoa. Sẽ là sân khấu hoành tráng với màn LED và các thiết bị để làm sao sự xuất hiện của từng anh chị cũng tạo nên những bất ngờ cho khán giả.

Thường 5 anh chị hát ít chia sẻ, lần này, Giang muốn anh chị chia sẻ nhiều hơn, kể chuyện, tạo sự tương tác, ngoài âm nhạc sẽ có phần giao lưu, hoặc Giang sẽ kể câu chuyện của anh chị bằng ngôn ngữ sân khấu. Biết đâu khán giả sẽ thấy anh Trọng Tấn chở chị Lan Anh lên sân khấu...

Tất nhiên Giang sẽ không lạm dụng, bởi các anh chị biết hát live với dàn nhạc lớn rất khó, các anh chị cần phải tập trung cho âm nhạc, việc dàn dựng phải khéo léo để không ảnh hưởng tới chất lượng âm nhạc trong các phần biểu diễn của nghệ sĩ”.

Ê-kíp trong buổi họp báo. Ảnh: BTC

Cùng đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc với nhạc sĩ Lưu Hà An, nhạc sĩ Thanh Phương bày tỏ: “Thường lệ, show có 2 ngôi sao là đã phức tạp rồi, đây có tới 5 ngôi sao. Ngoài đời mọi người yêu thương nhau nhưng trong âm nhạc mỗi người một cá tính mãnh liệt.

Công việc của chúng tôi lần này không phải vùi đầu vào phối khí hay kỹ thuật, làm thế nào cho đơn giản, tạo không khí để mọi người nhớ đến những kỷ niệm mà 5 người đã đạt được, để tránh biến thành... cuộc thi vì 5 người đều hát rất hay”.

NSND Thanh Hoa tự hào về các học trò. Ảnh: BTC

Có mặt tại sự kiện, NSND Thanh Hoa hãnh diện vì năm ca sĩ Lan Anh, Việt Hoàn, Đăng Dương, Trọng Tấn, Anh Thơ đều từng trải qua sự dìu dắt của bà, đến nay mỗi người đã gặt hái những thành công.

“Để tồn tại đến giờ, các bạn không chỉ đóng đinh với thanh nhạc, mà là niềm tự hào của những ca sĩ, nghệ sĩ”, NSND Thanh Hoa cho biết.

Đêm nhạc “Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường” sẽ diễn ra ngày 17/1/2027 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.