Sau khi công bố tin vui được bạn trai người Pháp cầu hôn trong chuyến du lịch Thái Lan, Á hậu Lê Thảo Nhi nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Xăng và điện giảm từ 1/11 giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nhưng nguyên liệu tăng tới 50% vẫn gây áp lực, trong khi Chính phủ yêu cầu kiểm soát giá cuối năm.
Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thu hút sự chú ý với diện mạo xinh đẹp, quyến rũ trong thiết kế đầm đỏ ôm sát.
Ford Bronco sẽ ra mắt Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan vào 2027. Trước đó, hồi tháng 2/2026, xe cũng đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 18/11/2026, Song Ngư có thể nhận được tín hiệu bất ngờ, giúp tháo gỡ khúc mắc và nhìn ra hướng đi mới trong công việc lẫn tình cảm.
MG Urban vừa ra mắt Việt Nam với hai phiên bản, lăn bánh tối đa 530km theo tiêu chuẩn NEDC, tích hợp hệ thống ADAS cấp độ 2 và công nghệ cấp điện V2L.
Rebel Motor Việt Nam vừa ra mắt mẫu xe tay ga Honda SH 150i phiên bản đặc biệt HRC (Honda SH 150i Special Limited Edition HRC 2026) giới hạn 500 chiếc toàn cầu.
Từ máy sưởi dầu truyền thống đến thiết bị tích hợp lọc không khí, 4 sản phẩm này giúp giữ ấm hiệu quả và an toàn cho trẻ nhỏ trong mùa đông.
Lấy cảm hứng từ người tiền nhiệm Integra Type R ra mắt vào cuối thập niên 90 của thế kỷ XX, mẫu xe Acura Integra Type S của năm 2026 có các chi tiết gợi nhớ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Tỵ đón vận may tài chính, được quý nhân hỗ trợ và đứng trước nhiều lựa chọn bất ngờ trong tình cảm.
Liên doanh Dongfeng Nissan vừa chính thức nhận đặt cọc sớm đối với mẫu SUV cỡ trung mang tên NX7, trước thềm sự kiện ra mắt chính thức diễn ra vào ngày 27/11.
Liên doanh SAIC Volkswagen vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV thuần điện cỡ C hoàn toàn mới mang tên ID. Era 5X tại Trung Quốc, xe có giá bán từ 462 triệu đồng.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 17/11/2026, trong tình cảm, Ma Kết cần giảm bớt sự khô khan, nên dành nhiều thời gian hơn cho người thân yêu bên cạnh mình.
Sau khi hạ sinh quý tử Jayven, Joyce Phạm chia sẻ khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau. Bộ ảnh có sự góp mặt của 7 thành viên khiến nhiều người thích thú.
Toyota Yaris 2027 nâng cấp vừa chính thức ra mắt thị trường Malaysia với diện mạo được làm mới, bổ sung màn hình giải trí 9 inch và một số trang bị tiện nghi.
Subaru WRX STI Sport R tại Nhật Bản kết hợp động cơ tiêu chuẩn với hộp số sàn 6 cấp TY85 chịu tải cao và công nghệ tự động đồng bộ vòng tua máy khi chuyển số.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Ngọ có cơ hội nhận tiền hoặc món quà bất ngờ, chuyện tình cảm cũng khởi sắc, Sửu cần đề phòng rắc rối.
Mẫu xe SUV Hyundai Tucson N Line thế hệ mới được bổ sung nhiều chi tiết thiết kế thể thao, nổi bật với màu sơn Shadow Grey độc quyền tại thị trường châu Âu.
Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu nhận nhiều lời khen với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính.
BAIC vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV 5 chỗ Xingtan 5X mang dáng dấp Defender, dùng công nghệ Huawei. Xe có hai tùy chọn thuần điện và hybrid sạc ngoài.
Với giá bán khoảng 700.000 USD, siêu xe Audi Nuvolari mới đắt hơn khoảng 300.000 USD so với Lamborghini Temerario – mẫu xe được sử dụng làm nền tảng phát triển.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 16/11/2026, Sư Tử có cơ hội bứt phá nhờ vận khí mạnh, nhưng một quyết định nóng vội có thể khiến lợi thế nhanh chóng đổi chiều.