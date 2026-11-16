Đăng Khôi kết hợp cùng sao Trung Quốc, nhận nút vàng ở Silk Way Star 2026

Ở tập 9 của cuộc thi âm nhạc quốc tế Silk Way Star 2026 với chủ đề kết hợp cùng nghệ sĩ Trung Quốc, ca sĩ Đăng Khôi tiếp tục gây chú ý khi cùng diễn viên, ca sĩ Cao Hãn Vũ (Gao Hanyu) thể hiện ca khúc “Liên minh mặt trận thất tình”.

Đăng Khôi cho biết lần đầu nghe, anh nhận ra đây là ca khúc nổi tiếng khắp châu Á và cũng quen thuộc với khán giả Việt Nam. Theo anh, giai điệu đẹp, dễ nhớ và điều thú vị là bài hát nói về thất tình nhưng không khiến người nghe buồn hay bi lụy, mà kể chuyện bằng giọng hài hước.

Đăng Khôi dành nhiều tâm huyết cho phần hòa âm và dàn dựng tiết mục trong lần kết hợp cùng nghệ sĩ Trung Quốc.

Khi nhận tin được song ca cùng Cao Hãn Vũ, anh cho biết rất bất ngờ vì đã biết đến nam nghệ sĩ qua chương trình Call me by fire (Anh trai vượt ngàn chông gai) mùa 1 bản Trung. “Đây là một sự trùng hợp thú vị khi Khôi, Cao Hãn Vũ cùng là một Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 1 của Trung Quốc và Việt Nam. Khôi cảm nhận Cao Hãn Vũ cũng giống như mình, hài hước, vui tính và nhiều năng lượng”, anh chia sẻ.

Đăng Khôi cũng háo hức được gặp người bạn diễn ngoài đời để xem có giống như mình tưởng tượng hay không.

Trong công diễn này, Đăng Khôi xuất sắc nhận được nút vàng ngôi sao tỏa sáng từ giám khảo của Serbia. Vị giám khảo đã đội chiếc nón lá mà Đăng Khôi gửi tặng và khen ngợi nam ca sĩ: “Tôi phải nói rằng bạn là một người vô cùng tuyệt vời. Ở đây, nếu có bất kỳ ai cần giúp đỡ, bạn luôn là người đầu tiên sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Vì điều đó, tôi muốn cảm ơn bạn. Tất cả những điều này đều xoay quanh tình bạn và bạn chính là một người bạn tuyệt vời!”.

Cao Hãn Vũ cũng đánh giá cao Đăng Khôi: “Ngày đầu tiên tôi đến đây, nói thật là… tôi vô cùng bối rối và lo lắng. Nhưng anh Khôi vừa xuất hiện đã vô cùng nhiệt tình với tôi. Vừa nói, vừa dùng cử chỉ để diễn đạt, còn đưa ảnh cho tôi xem nữa. Vậy mà tôi lại hiểu được những gì anh ấy nói. Chẳng hề khách sáo hay xa lạ chút nào!”.

Đăng Khôi chụp ảnh cùng Cao Hãn Vũ ở hậu trường chương trình. Hai nghệ sĩ có màn kết hợp ăn ý tại công diễn 9 Silk Way Star 2026.

Để chuẩn bị cho tiết mục, Đăng Khôi dành rất nhiều tâm huyết cho phần hòa âm, lên ý tưởng từ sân khấu cho đến thông điệp câu chuyện của bài hát. Anh cho biết ê-kíp trong vòng 3 ngày đã làm tới 3 bản hòa âm khác nhau nhưng chưa ưng ý, và chỉ đến bản thứ 4 mới thực sự hài lòng. Một thử thách nữa đặt ra cho Đăng Khôi đó là anh chỉ có chưa đầy 24 giờ để học vũ đạo khá phức tạp của bài hát và chỉ có thời gian rất ít ỏi để ghép tổng duyệt cùng bạn diễn Cao Hãn Vũ.

Anh xây dựng một kịch bản cho tiết mục: hai chàng trai đều bị thất tình, tìm đến nhau, nương tựa nhau và cùng vượt qua nỗi buồn. Bản phối vì thế mang chất liệu vui tươi, trending, cuốn hút và mạnh mẽ. “Tôi hy vọng sẽ là một bản hit cho sự hợp tác đặc biệt này của Đăng Khôi - Cao Hãn Vũ và khán giả khi xem, nghe bài hát của chúng tôi sẽ không còn sợ thất tình nữa”, anh nói.

Đăng Khôi còn cho biết anh hướng đến khán giả trẻ Trung Quốc vì đây là một phiên bản rất trẻ trung và hợp xu hướng. Bên cạnh lớp nghĩa về thất tình, Đăng Khôi muốn khai thác thêm một góc nhìn khác của ca khúc là tình bạn. Theo anh, khi một mối tình kết thúc, mình vẫn có những người bạn bên cạnh để chia sẻ, cùng vượt qua nỗi buồn và bước tiếp nhẹ nhàng nhất. “Cuộc sống luôn cần những người bạn tốt”, anh nhấn mạnh.

Phần trình diễn gây ấn tượng mạnh tới giám khảo và khán giả, giúp tiết mục của anh nhận được nút vàng - ngôi sao tỏa sáng đầu tiên trong công diễn 9. Càng về cuối hành trình, Đăng Khôi càng sung sức và tỏa sáng, mang niềm hy vọng chiến thắng cho khán giả Việt Nam tại chung kết sắp tới.

Trong phần nhận xét về các thí sinh khác, Đăng Khôi dành sự ấn tượng đặc biệt cho Curley G – đại diện Trung Quốc và là quán quân công diễn 9. Anh nhớ lại tại công diễn 4, khi mình giành chiến thắng, Curley G đã nhiệt tình đến chúc mừng và động viên anh. Đặc biệt, thời điểm đó cũng đúng vào ngày sinh nhật của nữ nghệ sĩ. Đăng Khôi đã dành khoảnh khắc chiến thắng của mình để hát chúc mừng sinh nhật cô. Kể từ đó, cả hai trở nên thân thiết.

“Hôm nay cô ấy hoàn toàn xứng đáng với chức quán quân của công diễn 9,” anh cho biết mình rất tự hào về Curley G.

Khi được hỏi điểm chung giữa bài hát giúp anh vô địch ở công diễn 4 “Thật sảng khoái” và “Liên minh mặt trận thất tình”, Đăng Khôi cho rằng cả hai đều có năng lượng tích cực, giai điệu dễ nhớ, tiết tấu vui và nhiều phần phù hợp để tương tác với sân khấu, đó cũng là lý do hai ca khúc có sức sống lâu bền.

Silk Way Star 2026 quy tụ 12 nghệ sĩ đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài qua 10 đêm diễn. Đăng Khôi là đại diện đầu tiên của Việt Nam tại chương trình.