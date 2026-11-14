Sự nghiệp của Hoàng Mèo - Tấn Bo trước khi bị khởi tố

Hoàng Mèo và Tấn Bo thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật khi đóng phim cùng “Hiệp đen”. Trước đó, cả hai có nhiều hoạt động nghệ thuật.

Theo Vietnamnet, hai nghệ sĩ hài Hoàng Mèo và Tấn Bo đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật khi đóng phim ca nhạc cùng Phạm Tuấn Hiệp (tức “Hiệp đen”).

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Mèo nói: “Những gì tôi làm là sai, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến giới trẻ. Tôi cảm thấy rất hối hận với việc làm của mình. Tôi muốn khuyên những bạn bè cùng trang lứa, những diễn viên trẻ sau này có những dự án dù lớn hay nhỏ cũng phải tìm hiểu nội dung có đúng với thuần phong mỹ tục hay không, có trái pháp luật hay không…

Đây là bài học rất lớn đối với một nghệ sĩ như tôi. Mong cơ quan pháp luật hiểu được và cho tôi cơ hội được sửa sai. Tôi sẽ cố gắng không để chuyện này xảy ra một lần nữa trong cuộc đời”.

Hoàng Mèo. Ảnh: Vietnamnet.

Trong khi đó, Tấn Bo đã khai báo rõ về tên các diễn viên, nghệ sĩ tham gia đóng chung phim ca nhạc "Huy Bến xe" nhằm phô trương thanh thế, đánh bóng tên tuổi cho giang hồ mạng “Hiệp đen”.

Tấn Bo thừa nhận trong phim có những cảnh bạo lực, hành động không đúng đắn. Nam diễn viên nói: “Tôi cảm thấy rất hối hận vì đã tham gia vào clip này. Tôi có trách nhiệm về vi phạm của bản thân. Tôi xin chịu tội. Tôi khuyên các nghệ sĩ nổi tiếng cùng những người trong giới nghệ thuật hãy giữ gìn bản thân, đừng sa ngã và đừng để xảy ra hệ lụy như tôi...”.

Tấn Bo. Ảnh: Vietnamnet.

Trước khi thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, Hoàng Mèo và Tấn Bo từng có nhiều hoạt động nghệ thuật.

Theo Tiền Phong, Hoàng Mèo từng tham gia sân khấu Nụ cười mới. Ngoài sân khấu, anh góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như “Lật mặt: Nhà có khách”, Bố già”, “Nhà bà Nữ”, “Quỷ nhập tràng” và “Bộ tứ báo thủ”.

Nghệ danh Hoàng Mèo xuất phát từ một tình huống khi anh học diễn xuất. Trong chương trình Chuyện của sao năm 2019, nam diễn viên kể lớp có bài tập hóa thân thành con vật. Khi anh mô phỏng con hổ, thầy chủ nhiệm Công Ninh nhận xét anh diễn giống mèo. Từ đó, thầy chủ nhiệm Công Ninh gọi nam diễn viên là Hoàng Mèo.

Sau khi tốt nghiệp, được nhiều người gọi bằng cái tên này, anh cảm thấy đáng yêu và quyết định chọn làm nghệ danh.

Theo chia sẻ của Hoàng Mèo, diễn hài giúp anh rèn luyện khả năng chuyển đổi cảm xúc, tạo tiếng cười và cả những khoảnh khắc khiến khán giả xúc động trong thời lượng ngắn. Anh không xem việc được biết đến qua các vai hài là điều phải chối bỏ.

Nam diễn viên cho biết vai Hoàng hí hửng trong “Thế giới ngầm” là một dấu ấn nghề nghiệp. Ban đầu, nhân vật xuất hiện trong MV của ca sĩ Hồ Việt Trung, sau đó được phát triển trong dự án dài tập do Mr. Tô thực hiện.

Hoàng Mèo trên sân khấu. Ảnh: Tiền Phong.

Ngoài diễn xuất, Hoàng Mèo từng đảm nhận công việc bầu sô. Trong chương trình Đời nghệ sĩ, anh kể phải tính toán nhiều khâu, từ nội dung vở diễn, bán vé, quảng cáo đến thu nhập của các thành viên trong đoàn.

Nam diễn viên còn từng kinh doanh quán cà phê, bánh ngọt và quần áo nhưng không thuận lợi. Hoàng Mèo chia sẻ anh từng thua lỗ tiền tỷ, nợ ngân hàng và mang ơn những người bạn đã giúp đỡ.

Trong khi đó, Tấn Bo xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh chính là em trai của diễn viên hài Tấn Beo. Khi sân khấu hài phát triển, Tấn Beo và Tấn Bo từng thành lập nhóm hài rồi cùng nhau đi diễn. Sau một thời gian hoạt động, nhóm tan rã.

Sự nghiệp nghệ thuật của Tấn Bo khá lận đận. Những năm gần đây, anh tham gia gameshow nhưng không gây chú ý. Nam diễn viên vẫn thường được khán giả nhớ đến với danh xưng em trai của Tấn Beo.

Tấn Bo có sự nghiệp nghệ thuật khá mờ nhạt. Ảnh: Dân Việt.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Tấn Bo từng gây chú ý vào năm 2019. Theo Znews, một tài khoản Facebook đăng tải bài viết tố nam diễn viên mượn hơn 200 triệu đồng nhưng không trả, dù người này nhiều lần gọi điện và đến nhà tìm gặp. Người đăng bài cho biết có giấy mượn tiền và đã chờ đợi trong thời gian dài nhưng không nhận được phản hồi từ nam nghệ sĩ.

Trước thông tin trên, Tấn Bo từ chối trả lời trực tiếp và chuyển máy cho vợ. Vợ Tấn Bo xác nhận người tố cáo nam diễn viên là mợ của mình. Chị còn cho biết khoản nợ có thật nhưng xuất phát từ việc chị hùn hạp kinh doanh với người thân để mở hai quán mì cay. Quá trình kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ nần. Theo lời chị, Tấn Bo không biết và không liên quan đến khoản nợ này. Vợ Tấn Bo khẳng định đã trả xong 100 triệu đồng cho người mợ của mình.