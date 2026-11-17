[e-Magazine] Stylist Trần Đạt: 'Làm mới trang phục truyền thống, tôi sợ gây tranh cãi'

Từng tham gia thực hiện phục trang cho hơn 25 bộ phim, trong đó có “Gái già lắm chiêu 3”, “Chị chị em em 2” và “Thiên thần hộ mệnh”, stylist Trần Đạt tiếp tục đảm nhận vai trò Stylist Director trong “Chị chị em em 3”. Trò chuyện với PV Tri thức & Cuộc sống, anh chia sẻ về quá trình xây dựng tạo hình nhân vật, áp lực khi đưa chất liệu văn hóa dân gian lên màn ảnh cùng những câu chuyện hậu trường ít người biết.

- Cơ duyên nào đưa anh đến với vai trò giám đốc thời trang của phim “Chị chị em em 3”? Khi nhận lời tham gia dự án, cảm xúc đầu tiên của anh như thế nào?

Trước đó, tôi từng hợp tác với nhà sản xuất của "Chị chị em em 2". Bộ phim đã tạo được dấu ấn nhất định về mặt thời trang, đặc biệt là hình ảnh của hai nhân vật Ba Trà và Tư Nhị. Vì vậy, khi có kế hoạch thực hiện phần ba, nhà sản xuất tiếp tục nghĩ đến tôi.

Trong buổi gặp gỡ, đạo diễn cũng chia sẻ rằng anh muốn tìm một ê-kíp từng thực hiện những bộ phim như “Chị chị em em 2” hay “Gái già lắm chiêu”. Thật trùng hợp, cả hai đều là những dự án tôi đã tham gia. Ngay từ đầu, đạo diễn và nhà sản xuất đã mong muốn xây dựng một thế giới nhân vật có phong cách thời trang nổi bật, tạo được hiệu ứng thị giác riêng.

Khi đọc kịch bản, tôi rất hào hứng bởi câu chuyện mở ra nhiều không gian sáng tạo. Bối cảnh Kinh Bắc cùng những chất liệu văn hóa dân gian cho phép ê-kíp thử nghiệm nhiều cách thể hiện mới. Dù vậy, tôi cũng có những áp lực nhất định, bởi khi làm việc với các yếu tố văn hóa truyền thống, nếu xử lý không khéo hoặc sáng tạo quá đà, trang phục rất dễ nhận về những ý kiến trái chiều.

- Trong “Chị chị em em 3”, mỗi nhân vật đều có tính cách và câu chuyện riêng. Anh đã sử dụng trang phục, màu sắc hay phụ kiện như thế nào để thể hiện sự khác biệt giữa các nhân vật?

Với tôi, trang phục phải thể hiện được tinh thần và tâm lý nhân vật, đồng thời giúp diễn viên cảm thấy thoải mái khi hóa thân vào vai diễn. Vì vậy, trước khi thống nhất tạo hình, chúng tôi đã gặp gỡ, trao đổi với diễn viên và thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau.

Thị Mầu là một tiểu thư lớn lên trong gia đình có nhiều lễ giáo, luôn phải giữ gìn khuôn phép nhưng bên trong lại mong muốn vượt ra khỏi những giới hạn ấy. Vì thế, nhân vật gần như mặc áo dài xuyên suốt bộ phim. Chúng tôi không thay đổi quá nhiều về kiểu dáng mà tập trung vào chất liệu, hoa văn và màu sắc để thể hiện những chuyển biến trong tâm lý.

Ở giai đoạn đầu, khi Thị Mầu còn vui vẻ và chuẩn bị cho đám cưới, trang phục chủ yếu mang những gam màu pastel tươi sáng. Nhưng khi bị phản bội, bắt đầu có những suy nghĩ và hành động quyết liệt hơn, màu sắc cũng chuyển sang đỏ, xanh đậm, kết hợp với các họa tiết lớn. Những chất liệu như ren, voan lưới hay cách phối nhiều lớp được sử dụng để tạo cảm giác mới mẻ trên nền trang phục truyền thống, đồng thời phần nào thể hiện mong muốn thoát khỏi khuôn phép của nhân vật.

Trong khi đó, Thị Liễu của Ninh Dương Lan Ngọc lại là một câu chuyện khác. Đây là nhân vật được khán giả quan tâm khá nhiều vì trang phục mang hơi hướng hiện đại, thậm chí có người đùa rằng cô ấy như “xuyên không” vào bộ phim. Có ý kiến còn nói vui rằng Thị Liễu sống trong nợ nần nhưng lại ăn mặc như chủ nợ.

Thực ra, chúng tôi có lý do cho lựa chọn ấy. Thị Liễu từng rời Kinh Bắc để đến phương Nam, nơi chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa phương Tây. Khi trở về, cô không còn là người phụ nữ Kinh Bắc như trước mà đã mang theo những thay đổi trong cách sống và cách ăn mặc. Tạo hình của Thị Liễu phải giữ được sức hút và lòng kiêu hãnh của nhân vật. Cô trở về trong hoàn cảnh phải tìm cách kiếm tiền trả nợ cho chồng, nhưng vẫn muốn xuất hiện với vẻ ngoài rực rỡ, sang trọng. Cách ăn mặc ấy cũng là phương tiện để cô che giấu những bất ổn trong lòng.

Đặc biệt, trang phục của Thị Liễu thay đổi theo diễn biến tình cảm với Văn Tài. Khi mới trở về Kinh Bắc, cô chủ yếu mặc đồ Tây hóa. Nhưng khi bắt đầu có tình cảm trở lại với Văn Tài, cô chuyển sang mặc áo dài, như một cách thể hiện rằng mình vẫn là người phụ nữ Kinh Bắc. Dĩ nhiên, những bộ áo dài này vẫn được kết hợp với các yếu tố hiện đại để phù hợp với hình ảnh nhân vật.

Có một chi tiết mà nếu để ý kỹ, khán giả sẽ thấy khá thú vị. Khi Thị Liễu mặc áo dài để gặp Văn Tài, anh ấy lại mặc vest vì muốn trở nên hiện đại hơn, phù hợp với cô. Cả hai đều cố gắng thay đổi để đến gần nhau hơn, nhưng trớ trêu thay, chính sự đối lập trong trang phục lại cho thấy dù nỗ lực đến đâu, họ vẫn chẳng thể thực sự hòa hợp.

Đó là dụng ý mà chúng tôi cùng đạo diễn muốn thể hiện qua trang phục. Ngay cả khi hai người đứng cạnh nhau, sự khác biệt ấy vẫn tồn tại. Đến lúc Thị Liễu quyết định rời đi, cô lại quay về với phong cách hiện đại, trong khi Văn Tài xuất hiện với trang phục truyền thống. Ở cảnh cuối, khi trở lại đám cưới để thông báo mình có thai, Thị Liễu tiếp tục mặc áo dài.

Không phải tự nhiên mà nhân vật hôm nay mặc áo dài, ngày mai lại mặc đồ Tây. Mỗi sự thay đổi đều có một lý do gắn với tâm lý và câu chuyện của họ. Có thể khán giả chưa kịp nhận ra khi xem phim lần đầu, nhưng nếu quan sát kỹ hơn, họ sẽ thấy những chi tiết mà chúng tôi đã cố gắng cài cắm.

- Trong số những tạo hình đã xuất hiện trong "Chị chị em em 3", đâu là trang phục khiến anh tâm đắc nhất? Đằng sau thiết kế ấy có câu chuyện nào đặc biệt?

Thực ra, bộ trang phục nào tôi cũng thích vì mỗi thiết kế đều trải qua nhiều lần thử nghiệm và điều chỉnh. Chúng tôi dành hơn bốn tháng cho giai đoạn tiền kỳ, chuẩn bị nhiều phương án khác nhau. Số trang phục xuất hiện trên phim chỉ bằng khoảng một nửa số lượng mà ê-kíp từng thực hiện.

Nếu phải chọn một thiết kế đặc biệt, tôi sẽ nhắc đến bộ áo dài cưới của Thị Mầu ở cuối phim. Đây là trang phục được cả tôi, đạo diễn và nhà sản xuất đặc biệt quan tâm bởi đám cưới là thời điểm quan trọng của câu chuyện. Để thể hiện sự quyền thế của hai gia đình, chúng tôi lựa chọn phong cách cung đình truyền thống, đặt Hoa Niên dệt riêng phần vải với hoa văn mới, kết hợp sợi kim tuyến để tạo hiệu ứng lấp lánh khi lên hình.

Điểm đặc biệt nhất là phần cổ áo thêu tay do nghệ nhân Huế thực hiện. Ban đầu, ê-kíp dự định đặt làm mới nhưng công đoạn này cần ít nhất ba tháng. Nhờ sự hỗ trợ của Hoa Niên, chúng tôi tìm được một nhà sưu tầm ở Huế, được cho mượn phần cổ thêu từ bộ trang phục lưu giữ nhiều năm để đưa vào thiết kế áo cưới. Tôi rất trân trọng chi tiết này vì nó giúp giữ lại nét đẹp của nghệ thuật thêu truyền thống trong bộ phim.

Bên cạnh đó, thử thách lớn nhất của công việc phục trang là xử lý những thay đổi bất ngờ trên phim trường. Có khi đạo diễn bổ sung tình tiết nhân vật bị bắn ngay sát giờ quay, khiến ê-kíp phải nhanh chóng chuẩn bị thêm những bộ trang phục giống nhau để phục vụ các cảnh quay có máu hoặc vết thương.

Riêng với "Chị chị em em 3", tạo hình Thị Liễu của Lan Ngọc khiến tôi lo lắng nhất. Trước khi đoàn phim chuyển từ TP HCM ra Bắc Ninh, trang phục của các nhân vật khác đã hoàn thiện khoảng 90-95%, nhưng riêng Thị Liễu vẫn phải điều chỉnh đến tận ngày bấm máy. Tôi sợ tạo hình của cô ấy quá hiện đại, nổi bật đến mức lạc lõng giữa bối cảnh chung.

May mắn là Lan Ngọc rất hiểu nhân vật. Tôi cùng cô ấy, đạo diễn và nhà sản xuất liên tục trao đổi để thống nhất trang phục cho từng cảnh. Ê-kíp cũng nhiều lần gửi thêm đồ từ TP HCM ra Bắc Ninh để kịp tiến độ. Đây là phần phục trang được chúng tôi điều chỉnh nhiều nhất, cũng là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi khi thực hiện bộ phim.

- Những bộ áo tứ thân, áo dài và trang phục truyền thống trong phim được anh và ê-kíp lấy cảm hứng từ giai đoạn lịch sử nào? Khi khán giả ngày càng quan tâm đến tính chính xác của cổ phục, anh có cảm thấy áp lực phải cân bằng giữa yếu tố lịch sử và sự sáng tạo trong điện ảnh?

Thực ra, chúng tôi không xác định “Chị chị em em 3” thuộc một giai đoạn lịch sử cụ thể. Bộ phim lấy cảm hứng từ văn hóa Kinh Bắc nhưng được xây dựng trong một thế giới riêng, không gắn với một thời điểm cố định.

Trong thế giới ấy, trang phục dân gian kết hợp với những ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Điều này giúp ê-kíp có thêm không gian sáng tạo, thay vì phải tái hiện hoàn toàn một giai đoạn lịch sử nhất định.

Ban đầu, chúng tôi từng thử nghiệm những bộ trang phục thuần truyền thống cho các nhân vật. Tuy nhiên, khi nhìn vào tổng thể, cả ê-kíp và diễn viên đều cảm thấy cách thể hiện ấy chưa làm nổi bật được tính cách, tâm lý nhân vật như mong muốn. Từ đó, chúng tôi tiếp tục điều chỉnh, kết hợp thêm những yếu tố hiện đại để tạo nên thế giới mà khán giả nhìn thấy trên phim.

Dĩ nhiên, sự sáng tạo ấy vẫn cần có sự cân nhắc. Với những nhân vật đại diện cho gia đình quyền thế, sống theo lễ giáo và khuôn phép, chúng tôi phải chú trọng nhiều hơn đến tính truyền thống của trang phục. Những bộ đồ này gần như đều được may mới, với sự hỗ trợ của các đơn vị chuyên thực hiện cổ phục như Hoa Niên và một số đơn vị ở miền Bắc.

Riêng những nhân vật có tư tưởng cởi mở hoặc mang ảnh hưởng từ nhiều nền văn hóa, ê-kíp có thể sử dụng chất liệu và cách xử lý hiện đại hơn. Chúng tôi muốn tạo nên một thế giới tưởng tượng nhưng vẫn tôn trọng những giá trị văn hóa dân gian, thay vì chỉ làm mới trang phục để tạo sự khác biệt về hình thức.

Tôi vừa háo hức vì có nhiều không gian sáng tạo, vừa áp lực vì đây là những chất liệu văn hóa rất dễ gây tranh cãi. Khi làm việc với trang phục truyền thống, nếu sáng tạo quá mức hoặc không phù hợp, mình có thể nhận về những phản ứng trái chiều.

Trước khi phim công chiếu, tôi từng lo ngại điều đó. May mắn là phần phục trang lại nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Tôi rất vui vì những thử nghiệm của ê-kíp đã được đón nhận, đồng thời góp phần mang đến một cách nhìn mới về trang phục truyền thống khi kết hợp với thời trang đương đại.

- Sau khi phim công chiếu, có chi tiết nào về phục trang khiến anh cảm thấy tiếc nuối hoặc muốn làm khác đi nếu có thêm thời gian không?

Thực ra, với bộ phim nào tôi cũng mong mình có thêm thời gian. Dù đã dành khoảng bốn tháng tiền kỳ cho “Chị chị em em 3”, tôi vẫn cảm thấy khá gấp, bởi phần lớn trang phục đều phải thực hiện mới hoàn toàn.

Đặc biệt, những bộ cổ phục cần nhiều thời gian hơn trang phục hiện đại vì không thể sản xuất theo cách công nghiệp. Với các nhân vật sống trong gia đình có nhiều lễ giáo, chúng tôi phải chú trọng kiểu dáng, đường may và những quy tắc trong trang phục để thể hiện đúng tinh thần của họ. Vì vậy, nếu có thêm thời gian, chắc chắn tôi sẽ chăm chút kỹ hơn cho từng thiết kế.

Tôi còn nhớ trong buổi công chiếu đầu tiên, khi mọi người tập trung theo dõi nội dung thì tôi lại chỉ chăm chú nhìn trang phục. Tôi cứ tự hỏi cảnh này lên hình đã phù hợp chưa, cách phối đồ có thực sự đúng với tâm lý nhân vật không. Có những thứ lúc quay mình cảm thấy ổn, nhưng khi nhìn lại trên màn ảnh lớn, tôi vẫn muốn xem xét kỹ hơn.

Đó gần như là thói quen nghề nghiệp. Mỗi khi một bộ phim mình tham gia ra rạp, tôi thường xem lại nhiều lần để đánh giá những lựa chọn của bản thân, xem mình đã thực sự hiểu đúng nhân vật hay chưa và rút kinh nghiệm cho các dự án tiếp theo.

Điều khiến tôi vui ở “Chị chị em em 3” là những lo lắng ban đầu về phần phục trang đã phần nào được giải tỏa. Trước đó, tôi từng sợ khán giả sẽ phản ứng với việc sáng tạo trên nền trang phục truyền thống, nhưng cuối cùng lại có nhiều người yêu thích những thiết kế ấy.

Với tôi, đó là một sự động viên rất lớn. Tôi nghĩ điện ảnh luôn cần những cách thể hiện mới. Khi đạo diễn và nhà sản xuất tạo điều kiện để ê-kíp sáng tạo, chúng tôi có thể thử nghiệm nhiều hướng đi khác nhau, vừa giữ được tinh thần văn hóa dân gian, vừa đưa những yếu tố thời trang đương đại vào phim để tạo cảm giác gần gũi hơn với khán giả trẻ.