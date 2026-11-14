Hoa hậu Trà My liệu có làm nên chuyện ở Miss Charm 2026?

Nguyễn Ngọc Trà My sinh năm 1996, cao 1m77. Cô đăng quang Miss Charm Vietnam 2026 sau khi vượt qua 21 thí sinh trong đêm chung kết.

Theo Harper's Bazaar Việt Nam, năm 18 tuổi, Trà My sang Australia theo học ngành Truyền thông tại Đại học RMIT. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc trong lĩnh vực quản lý nhãn hàng, đối tác chiến lược và dịch vụ cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia.

Hiện người đẹp điều hành một công ty truyền thông, đồng thời theo học chương trình sau đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Lãnh đạo tại Đại học Edgewood (Mỹ). Ngoài ra, cô còn đảm nhận vai trò MC song ngữ tại các hội nghị doanh nghiệp, sự kiện ngoại giao.

Nguyễn Ngọc Trà My – đại diện Việt Nam ở Miss Charm 2026. Ảnh: Miss Charm.

Chia sẻ với VTV, Trà My cho biết cô đang rèn luyện kỹ năng trình diễn, phỏng vấn, thuyết trình và bổ sung kiến thức về văn hóa, xã hội để chuẩn bị cho Miss Charm 2026. Người đẹp cho rằng đại diện sắc đẹp không chỉ cần ngoại hình mà còn phải có tư duy, sự tự tin và khả năng truyền tải thông điệp thuyết phục.

Trà My xem kiến thức truyền thông, kinh nghiệm làm MC song ngữ và trải nghiệm trong môi trường đa văn hóa là những lợi thế khi bước ra đấu trường quốc tế. Những yếu tố này giúp cô tự tin trong giao tiếp, biết cách xây dựng thông điệp và kết nối với khán giả.

Trà My cũng cho biết cô sẽ sử dụng những kinh nghiệm này để giới thiệu hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, có chiều sâu lịch sử nhưng cũng trẻ trung, năng động và cởi mở. Người đẹp cho rằng dấu ấn của một đại diện sắc đẹp không chỉ nằm ở phần trình diễn trên sân khấu mà còn ở khả năng đối thoại, kết nối và những giá trị để lại sau mỗi lần xuất hiện.

Ngoài Trà My, trong số hơn 50 thí sinh tham gia Miss Charm 2026, các đại diện Indonesia, Ấn Độ, Chile, Venezuela và Philippines cũng là ứng viên gây chú ý. Trong đó, đại diện Indonesia Gisela Thesalonica sở hữu hồ sơ học vấn và kinh nghiệm hoạt động xã hội nổi bật.

Gisela Thesalonica tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh loại xuất sắc, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Cô khởi xướng chiến dịch #FromWhisperToPower, tập trung đào tạo kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo cho người trẻ.

Gisela Thesalonica – đại diện Indonesia. Ảnh: Miss Charm.

Đại diện Ấn Độ Tejaswini Shrivastava tốt nghiệp ngành Ứng dụng máy tính, có bằng cao đẳng về diễn xuất. Cô hoạt động trong lĩnh vực thời trang, sáng tạo nội dung. Bên cạnh đó, người đẹp còn tham gia các hoạt động nâng cao kiến thức tài chính và thúc đẩy sự tự chủ của phụ nữ.

Đại diện Ấn Độ Tejaswini Shrivastava. Ảnh: Miss Charm.

Đại diện Venezuela Oky Espinoza năm nay 21 tuổi, cao 1m84. Cô theo đuổi ca hát và sáng tác nhạc. Trước khi đến với Miss Charm 2026, Oky từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Venezuela 2026. Với kinh nghiệm từ cuộc thi trong nước, người đẹp tiếp tục thử sức ở đấu trường nhan sắc quốc tế.

Đại diện Venezuela Oky Espinoza. Ảnh: Miss Charm.

Đại diện Chile Francisca Lavandero có kinh nghiệm thi sắc đẹp quốc tế. Cô từng đăng quang Miss World Chile 2024 và lọt Top 20 Miss Grand International 2019. Sau nhiều năm tham gia các cuộc thi, Francisca tiếp tục thử sức tại Miss Charm 2026, với mong muốn giới thiệu vẻ đẹp, văn hóa và bản sắc của Chile.

Đại diện Chile Francisca Lavandero. Ảnh: Miss Charm.

Đại diện Philippines Apriel Smith có 3 năm làm việc tại Singapore trong lĩnh vực khách sạn. Công việc giúp cô có cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau. Ngoài ra, người đẹp còn quan tâm đến thể thao, chăm sóc sức khỏe và quảng bá văn hóa Philippines. Cô được trao danh hiệu Miss Charm Philippines 2026.

Đại diện Philippines Apriel Smith. Ảnh: Miss Charm.

Có thể thấy, dàn thí sinh Miss Charm 2026 sở hữu thế mạnh đa dạng, từ kinh nghiệm thi sắc đẹp, khả năng trình diễn đến học vấn và hoạt động xã hội. Một số người đẹp từng tham gia các đấu trường quốc tế, trong khi những ứng viên khác có lợi thế về truyền thông và khả năng xây dựng hình ảnh cá nhân.

Với Trà My, nền tảng học vấn, ngoại ngữ và kinh nghiệm làm MC song ngữ có thể hỗ trợ cô trong các phần thi phỏng vấn, ứng xử và giao lưu. Tuy nhiên, những lợi thế này cần được thể hiện bằng khả năng diễn đạt, tư duy độc lập và câu trả lời có chiều sâu.

Chung kết Miss Charm 2026 dự kiến diễn ra ngày 5/12 sẽ là cột mốc quan trọng để Trà My thể hiện bản lĩnh, phong độ và khả năng cạnh tranh trước dàn đối thủ quốc tế.