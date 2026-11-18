[e-Magazine] Vĩnh Khang chuẩn ‘con nhà nòi’, từng đóng phim của Vũ Ngọc Đãng

Vĩnh Khang tên đầy đủ là Nguyễn Johnny Vĩnh Khang, sinh năm 2014, hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, người mẫu và lồng tiếng từ khi còn nhỏ. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, chị Kim Cương – mẹ của Vĩnh Khang – kể về cơ duyên đưa con đến với nghệ thuật, những trải nghiệm trên phim trường và ước mơ nghề nghiệp trong tương lai.

Vĩnh Khang bén duyên với nghệ thuật từ năm 5 tuổi. Ban đầu, em thường theo chị gái đến các chương trình thời trang. Sau một thời gian, sự tự tin khi đứng trước ống kính và trên sân khấu giúp Vĩnh Khang có cơ hội tham gia một số chương trình dành cho người mẫu nhí. Ở nhà, em cũng thường tự diễn lại các phân cảnh và bày tỏ mong muốn được đóng phim.

Nhận thấy con yêu thích diễn xuất, gia đình Vĩnh Khang tạo điều kiện để em thử sức. Cơ hội đầu tiên đến khi một người quen mời em tham gia bộ phim với vai cậu nhóc mồ côi bán vé số. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm, Vĩnh Khang thể hiện khá tự nhiên. Sau trải nghiệm này, gia đình Vĩnh Khang cho em theo học các lớp diễn xuất để có thêm kiến thức và kỹ năng.

Từ những vai diễn đầu tiên, Vĩnh Khang dần tham gia nhiều dự án điện ảnh như "Chị chị em em 2" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, "Cù lao xác sống" và các phim truyền hình như "Người thầm lặng", "Trò chơi bóng tối", "Chợ Tết tình quê", "Sóng gió gia tộc", "Phận hồng nhan". Em còn góp mặt trong một số phim ngắn cuối tuần của THVL.

Bên cạnh diễn xuất, Vĩnh Khang thử sức với công việc lồng tiếng cho phim truyền hình và quảng cáo thương hiệu. Việc trải nghiệm nhiều lĩnh vực giúp em có thêm cơ hội làm quen với môi trường nghệ thuật, đồng thời tích lũy kỹ năng trước ống kính và sau hậu trường.

Vĩnh Khang là cậu nhóc hòa đồng, dễ gần và thường xuyên vui vẻ. Tuy nhiên, khi bước vào phim trường, em có sự tập trung nhất định với công việc. Vĩnh Khang chú ý quan sát cách diễn xuất, cách làm việc của các diễn viên lớn tuổi để học hỏi và ghi nhớ những phân cảnh của mình.

Việc tham gia các dự án nghệ thuật cũng đòi hỏi gia đình Vĩnh Khang phải sắp xếp lịch sinh hoạt phù hợp. Do thường xuyên tham gia ghi hình, em ưu tiên một số hoạt động ngoại khóa phù hợp với lịch trình, trong đó có ca hát. Nhà trường cũng tạo điều kiện để Vĩnh Khang duy trì việc học bằng cách gửi bài và hỗ trợ bổ sung kiến thức sau những chuyến đi quay.

Gia đình Vĩnh Khang có truyền thống nghệ thuật. Ông bà của em từng là nghệ sĩ cải lương. Vì vậy, khi em bày tỏ niềm yêu thích với lĩnh vực này, các thành viên đều ủng hộ và tạo điều kiện để em theo đuổi đam mê. Mẹ của Vĩnh Khang cũng mong em có thể gắn bó nghiêm túc với nghệ thuật, đồng thời duy trì thời gian cho học tập và những sở thích cá nhân.

Ngoài diễn xuất, Vĩnh Khang thích chơi bóng rổ, học võ cổ truyền cùng bạn bè, chơi piano, ca hát và nhảy múa. Những hoạt động này giúp em có thêm trải nghiệm ngoài phim trường, đồng thời phát triển các kỹ năng và sở thích riêng.

Khi nói về định hướng tương lai, Vĩnh Khang bày tỏ mong muốn được học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh và tìm hiểu thêm về công việc đạo diễn. Tuy nhiên, em cũng có ước mơ trở thành kỹ sư. Với gia đình Vĩnh Khang, điều quan trọng là để em có cơ hội khám phá khả năng, sở thích và lựa chọn con đường phù hợp khi trưởng thành.