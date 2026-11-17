Đội ngũ huấn luyện viên Miss International Queen Vietnam 2027 quy tụ những gương mặt có dấu ấn riêng trong lĩnh vực sắc đẹp.
Đứng sau phần phục trang của "Chị chị em em 3", stylist Trần Đạt chia sẻ những dụng ý trong tạo hình nhân vật và áp lực khi sáng tạo trên nền văn hoá dân gian.
Sau khi hạ sinh quý tử Jayven, Joyce Phạm chia sẻ khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau. Bộ ảnh có sự góp mặt của 7 thành viên khiến nhiều người thích thú.
Đăng Khôi nhận nút vàng tại công diễn 9 Silk Way Star 2026, được cả giám khảo quốc tế lẫn bạn diễn khen ngợi.
Từng trượt khoảng 20 lần casting trước khi nhận được vai diễn, Hà Thành chia sẻ về áp lực khi lần đầu đảm nhận vai chính trong phim "Xóm nhỏ".
Tóc Tiên, Đức Phúc và Phương Mỹ Chi đều ghi dấu ấn tại các sân chơi âm nhạc quốc tế bằng những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Việt.
Tối 14/11, chương trình nghệ thuật "70 năm - Những thanh âm ngân mãi" diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ đình đám.
Hang Bói không chỉ lưu giữ dấu tích người tiền sử mà còn gắn với huyền tích vua Trần Nhân Tông gieo quẻ bói, báo hiệu chiến thắng quân Nguyên - Mông năm 1285.
Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu nhận nhiều lời khen với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính.
Ở tuổi 36, Ribi Sachi vẫn khiến khán giả bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung, ngọt ngào cùng gu thời trang mang đậm phong cách nữ sinh.
“Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ” gây chú ý với màn tái xuất của Nhật Kim Anh và Minh Hằng, kịch bản khai thác chất liệu dân gian cùng quy mô đầu tư kỹ xảo.
Hoàng Mèo và Tấn Bo thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật khi đóng phim cùng “Hiệp đen”. Trước đó, cả hai có nhiều hoạt động nghệ thuật.
Ngọc Châu hoạt động cùng nhóm Mây Trắng trong 26 năm qua. Mới đây, cô có bước ngoặt trong chuyện tình cảm.
Sở hữu chiều cao 1m77, khả năng ngoại ngữ, Trà My được kỳ vọng tạo dấu ấn ở Miss Charm 2026.
Phương Anh Đào từng bước khẳng định khả năng diễn xuất qua nhiều vai diễn đa dạng và các giải thưởng điện ảnh.
Bona Cát Tiên nhiều lần thử vai trước khi đóng “Nhà gia tiên”. Mẹ em chia sẻ về hành trình diễn xuất, những tiếc nuối của con gái.
Đông đảo nghệ sĩ cùng hội tụ, miệt mài tập luyện cho đêm nhạc “Những thanh âm ngân mãi” - chương trình kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Hà Tâm Như cho biết từng bị từ chối hồ sơ dự thi MGI All Stars mùa thứ 2, trước khi được Ban tổ chức chủ động liên hệ lại.
Sở hữu vóc dáng thon gọn cùng đường cong quyến rũ, Hoa hậu Kỳ Duyên nhiều lần khiến người hâm mộ xuýt xoa khi diện những thiết kế khoe trọn tấm lưng trần.
Từ những lần casting chưa thành công đến cảnh quay trên cây xoài cao 4 m, Hoàng Nam tích lũy nhiều trải nghiệm trên hành trình theo đuổi nghệ thuật.
MC Diệp Chi là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt qua các chương trình Rung chuông vàng, Đường lên đỉnh Olympia và Điều ước thứ 7.