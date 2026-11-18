MC Tùng Chi và Diệp Chi ghi dấu ấn qua Đường lên đỉnh Olympia cùng nhiều chương trình truyền hình được khán giả yêu thích.

Mới đây, thông tin MC Tùng Chi đã xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Theo Tiền Phong, nữ MC rời nhà đài từ tháng 9/2026.

Tùng Chi sinh năm 1974, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1997. Cùng năm, cô gia nhập VTV với vị trí phóng viên. Từ mong muốn tìm hiểu quy trình sản xuất các chương trình truyền hình, nữ MC dần gắn bó với lĩnh vực này, đảm nhiệm nhiều công việc như biên tập, dẫn chương trình, đạo diễn và tổ chức sản xuất.

Tên tuổi Tùng Chi được đông đảo khán giả biết đến qua Đường lên đỉnh Olympia. Cô hai lần đảm nhận vai trò dẫn dắt sân chơi trí tuệ này, trong các giai đoạn 2000-2004 và 2009-2016. Mái tóc ngắn, tà áo dài cùng phong thái chững chạc, điềm đạm trở thành những nét nhận diện quen thuộc của nữ MC trên sóng truyền hình.

MC Tùng Chi ở Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: Znews.

Tùng Chi từng chia sẻ, thời gian đầu dẫn Đường lên đỉnh Olympia, cô chịu nhiều áp lực, có lúc mất ngủ. “Tôi thấy mình không những phải dẫn, mà còn như một giáo viên cho điểm, sợ nhất không công bằng với các bạn học sinh”, cô bày tỏ.

Nói về phong cách dẫn, Tùng Chi cho biết: “Tôi vốn không sôi nổi, hoạt bát như chị Tạ Bích Loan hay dí dỏm như Lưu Minh Vũ. Chính vì thế, tôi luôn cố gắng thể hiện những gì là của riêng mình”.

Không chỉ ghi dấu ấn trên sóng truyền hình, Tùng Chi còn được đồng nghiệp nhắc đến bởi sự tận tâm và cách dìu dắt thế hệ kế cận. Chia sẻ với Vietnamnet, Ngọc Huy cho biết, năm 2012, khi Đường lên đỉnh Olympia bước vào mùa thứ 13, chính Tùng Chi là người động viên anh thử sức với vai trò MC.

"Cuộc trò chuyện với chị Tùng Chi đến nhẹ nhàng tại một góc nhỏ tầng 5, nhà A của VTV. Không phải lời mời, càng không phải chỉ đạo mà là động viên chân thành: Em thử đi, biết đâu hợp", Ngọc Huy nhớ lại.

Điều khiến Ngọc Huy ấn tượng là sự tin tưởng của đàn chị. Tùng Chi không nhấn mạnh những áp lực hay yêu cầu khắt khe mà khuyến khích anh xem đây là cơ hội để trải nghiệm và học hỏi. "Chính sự nhẹ nhàng ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Vì đôi khi điều mình thiếu không phải năng lực mà là một người dám nói: Em làm được", anh chia sẻ.

Trong khi đó, tại Gala kỷ niệm 15 năm Đường lên đỉnh Olympia, MC Việt Khuê từng xúc động nhắc đến sự gắn bó của Tùng Chi với chương trình. Theo Dân Việt, anh cho biết, qua nhiều năm, đội ngũ thực hiện liên tục thay đổi ở các vị trí như MC, quay phim, đồ họa... nhưng Tùng Chi là người duy nhất đồng hành với sân chơi này từ mùa đầu tiên.

Ngoài Tùng Chi, Diệp Chi cũng được cho là đã nghỉ việc tại VTV. Theo Znews, nữ BTV rời nhà đài từ đầu tháng 11 theo nguyện vọng cá nhân. Trong gần hai thập kỷ công tác, cô ghi dấu ấn qua nhiều chương trình như Rung chuông vàng, Điều ước thứ 7 và Đường lên đỉnh Olympia.

Chia sẻ với VTV, Diệp Chi cho biết Đường lên đỉnh Olympia đã thay đổi cách cô nhìn nhận về nghề dẫn chương trình. "Sức mạnh lớn nhất của người dẫn chương trình chính là sự kết nối, kết nối với thí sinh, kết nối với khán giả", cô chia sẻ.

Diệp Chi ở Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: Vietnamnet.

Với Điều ước thứ 7, Diệp Chi đảm nhận cả vai trò dẫn chương trình và đạo diễn. Gần 300 số phát sóng đưa ê-kíp đến nhiều địa phương trên cả nước. Nữ BTV từng cho biết, khi chương trình lên sóng, cô muốn hình ảnh người dẫn xuất hiện mờ nhạt nhất có thể để khán giả tập trung vào câu chuyện và nhân vật.

Rung chuông vàng cũng là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Diệp Chi. Cô bắt đầu dẫn Rung chuông vàng từ năm 20 tuổi. Khi mới vào nghề, chưa có stylist hay ê-kíp hỗ trợ, cô phải tự chuẩn bị mọi thứ, từ trang phục, phụ kiện đến kiểu tóc.

Trong lần ghi hình đầu tiên, đứng trước 100 thí sinh trong trang phục sĩ tử, Diệp Chi bất ngờ cảm thấy choáng váng, khó thở. Nữ BTV nhớ lại: "Khi mình nhìn xuống tờ kịch bản, trên đó đã nhỏ một vài giọt máu rồi. Mọi người hò hét lên: 'Ôi Chi ơi, chảy máu cam rồi kìa!'".

Rời VTV sau nhiều năm gắn bó, Diệp Chi dự kiến làm việc tại một tập đoàn lớn, tiếp tục theo đuổi lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và giải trí.