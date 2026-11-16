[e-Magazine] Diễn viên Hà Thành: Trượt khoảng 20 lần casting, áp lực khi đóng vai chính

Sau những vai diễn trong "Gió ngang khoảng trời xanh", "Không giới hạn" và "Mùa hè năm ấy", diễn viên trẻ Hà Thành tiếp tục góp mặt trong "Xóm nhỏ" của đạo diễn Bùi Quốc Việt. Lần này, anh đảm nhận vai Phong, một nhiếp ảnh gia có tính cách khá khó gần, đồng thời tái hợp với bạn diễn Lê Lưu Ly. Trò chuyện với PV Tri thức & Cuộc sống, Hà Thành kể về quá trình hóa thân vào nhân vật, những áp lực khi lần đầu đóng vai chính và cả những kỷ niệm khó quên trong những năm đầu theo đuổi diễn xuất.

- Từ chàng Tùng Jun yêu đơn phương trong "Mùa hè năm ấy" đến vai Phong trong "Xóm nhỏ", anh lại có dịp đóng cặp cùng Lê Lưu Ly. Anh có bất ngờ khi cả hai tiếp tục tái hợp trên màn ảnh trong thời gian ngắn?

Với tôi, được tiếp tục làm việc cùng Lưu Ly trong một dự án mới là một niềm vui. Khán giả vừa biết đến chúng tôi qua “Mùa hè năm ấy”, nên lần gặp lại này cũng mang đến một thử thách thú vị. Vẫn là hai gương mặt quen thuộc nhưng phải tạo được cảm giác mới trong một câu chuyện khác.

Việc lựa chọn diễn viên thuộc về đạo diễn và bộ phận sản xuất. Tôi được VFC mời đến thử vai và trải qua hai buổi casting trước khi nhận vai Phong. Vì vậy, tôi nghĩ điều đưa chúng tôi gặp lại nhau là sự phù hợp với nhân vật và lựa chọn của ê-kíp, chứ không phải một lời hẹn từ trước.

Từng làm việc chung giúp chúng tôi thuận lợi hơn trong việc trao đổi và phối hợp. Tuy nhiên, sự quen thuộc chỉ là điểm khởi đầu. Cả hai vẫn phải tìm cách tương tác phù hợp với nhân vật mới, tránh mang cảm xúc và cách diễn của bộ phim trước sang Xóm nhỏ. Tôi mong khán giả nhìn thấy mối quan hệ của hai nhân vật trong câu chuyện lần này và muốn tiếp tục theo dõi họ.

- Trong "Xóm nhỏ", anh vào vai Phong, một chàng nhiếp ảnh gia có tính cách khá khó gần. Ngoài đời, Hà Thành có điểm nào giống nhân vật này không? Đâu là điều khiến anh mất nhiều thời gian nhất khi hóa thân vào Phong?

Tôi thấy mình có điểm gần gũi với Phong ở sự tập trung dành cho công việc và đôi lúc muốn giữ suy nghĩ cho riêng mình. Nhưng để nói Hà Thành ngoài đời hoàn toàn giống Phong thì không.

Điều khiến tôi mất nhiều thời gian nhất là hiểu sự khó gần ấy đến từ đâu. Nếu chỉ thể hiện bằng một gương mặt lạnh hoặc cách nói chuyện ít cảm xúc, nhân vật sẽ rất dễ bị một màu. Tôi phải đọc kỹ kịch bản để tìm hiểu trong từng tình huống, Phong đang nghĩ gì, muốn gì và vì sao lại lựa chọn cách phản ứng như vậy.

Một người không dễ bộc lộ cảm xúc vẫn có những dao động bên trong. Làm sao để khán giả nhận thấy điều ấy qua ánh mắt, một nhịp ngập ngừng hay cách lắng nghe người đối diện là phần tôi phải tập trung rất nhiều. Tôi muốn hiểu Phong trước khi tìm cách diễn ra vẻ ngoài của Phong.

Đó cũng là điều tôi thích ở nghề diễn. Mình được bước vào một đời sống khác, học cách hiểu một người khác với bản thân. Tôi hy vọng khán giả sẽ dần cảm nhận được những điều bên trong Phong qua từng tình huống của bộ phim.

- "Xóm nhỏ" được giới thiệu là bộ phim đánh dấu vai chính đầu tiên của anh sau nhiều vai phụ. Khi biết mình được giao một nhân vật có nhiều đất diễn hơn, anh cảm thấy vui mừng hay lo lắng? Có thời điểm nào trong quá trình quay khiến anh thực sự cảm nhận được sức nặng của việc đảm nhận vai chính?

Niềm vui đến trước, rồi cảm giác lo lắng theo sau khá nhanh. Với một diễn viên trẻ, được giao vai chính là cơ hội rất đáng quý. Nhưng khi bắt đầu đọc sâu vào kịch bản và chuẩn bị cho vai diễn, tôi hiểu mình sẽ phải đáp ứng những yêu cầu cao hơn về sự tập trung, sức bền và khả năng giữ nhân vật xuyên suốt bộ phim.

Tôi cảm nhận rõ trách nhiệm ấy khi phải nối mạch tâm lý giữa những cảnh quay không theo trình tự câu chuyện. Có lúc, chỉ trong một ngày làm việc, diễn viên phải trải qua nhiều trạng thái rất khác nhau của nhân vật. Tôi cần biết chính xác Phong đang ở đâu trong hành trình ấy, mối quan hệ với từng người đã thay đổi ra sao để khi các cảnh quay được ghép lại, cảm xúc vẫn có sự liền mạch.

Hơn nữa, một cảnh diễn của mình còn liên quan đến bạn diễn và công sức của nhiều bộ phận. Điều đó khiến tôi ý thức hơn về việc chuẩn bị trước khi đến trường quay. Tôi rất biết ơn đạo diễn Bùi Quốc Việt cùng ê-kíp đã chỉ bảo, giúp tôi từng bước giải quyết những khó khăn của vai diễn.

Tôi vẫn cho phép mình có áp lực, nhưng cố gắng chuyển nó thành sự chuẩn bị. Khi máy quay chạy, điều cần tập trung là sống trong tình huống của Phong và tương tác thật với bạn diễn.

- Trước khi có vai chính trong "Xóm nhỏ", anh từng xuất hiện ở nhiều vai diễn nhỏ trên truyền hình. Có lần đi casting nào khiến anh tiếc nuối, hoặc một cơ hội tưởng chừng đã đến rất gần nhưng cuối cùng lại vuột mất không? Những trải nghiệm ấy có khiến anh thay đổi cách nhìn về nghề diễn?

Trước "Xóm nhỏ", tôi có cơ hội đến với khán giả qua vai Lâm trong "Gió ngang khoảng trời xanh", vai Thọ trong "Không giới hạn", vai Tùng Jun trong "Mùa hè năm ấy"… Mỗi vai diễn, dù dung lượng khác nhau, đều cho tôi thêm kinh nghiệm và cơ hội học hỏi.

Thực ra, từ thời sinh viên, tôi đã rất chăm chỉ đi casting. Trước khi nhận vai Lâm trong "Gió ngang khoảng trời xanh", nếu nhớ không nhầm, tôi đã trượt casting khoảng 20 lần. Mỗi lần đi thử vai đều mang theo hy vọng, nên khi không được chọn, tôi cũng buồn và tiếc. Có lúc tôi tự hỏi mình còn thiếu điều gì, phải cố gắng thêm ở đâu.

Nhưng cũng nhờ những lần ấy, tôi dần bớt bỡ ngỡ, biết chuẩn bị kỹ hơn và tập trung vào yêu cầu của từng vai. Tôi hiểu rằng kết quả casting còn phụ thuộc vào mức độ phù hợp với nhân vật và tổng thể bộ phim. Điều mình có thể làm là nhìn lại phần thể hiện của bản thân, tiếp thu góp ý và tiếp tục rèn luyện. Vì thế, khi được giao vai Lâm, tôi rất vui và càng trân trọng cơ hội ấy.

Có một kỷ niệm khác mà đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ. Khi mới tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, tôi có cơ hội vào TP HCM casting cho một bộ phim truyền hình dài hơn 30 tập. Đó là lần đầu tôi đi thử vai xa nhà, chưa quen đạo diễn và ê-kíp nên khá bỡ ngỡ. May mắn là sau buổi casting, tôi được nhận một vai cũng có tên là Phong.

Đây là dấu mốc đặc biệt với tôi bởi lần đầu tiên được theo đoàn phim suốt khoảng ba, bốn tháng, ghi hình tại Phú Yên, Vũng Tàu và TP HCM. Quãng thời gian ấy giúp tôi hiểu rõ hơn nhịp làm việc của một đoàn phim, học cách duy trì nhân vật trong thời gian dài và thích nghi với những yêu cầu thực tế trên trường quay.

Điều khiến tôi tiếc là đến nay bộ phim vẫn chưa phát sóng, nên tôi chưa có dịp giới thiệu vai diễn ấy với khán giả. Tôi vẫn mong một ngày bộ phim được lên sóng để có thể chia sẻ với mọi người dấu mốc đáng nhớ trong những năm đầu làm nghề.

Cả những lần không được chọn lẫn trải nghiệm chờ đợi một bộ phim ra mắt đều giúp tôi học được sự kiên nhẫn. Có những nỗ lực chưa thể đến với khán giả ngay, nhưng những gì mình tích lũy trong quá trình làm việc vẫn còn nguyên giá trị.

Đến "Xóm nhỏ", tôi tiếp tục trải qua hai buổi casting trước khi được giao vai Phong. Tôi hiểu rằng nhận được vai mới chỉ là bước khởi đầu, sau đó còn cả quá trình làm việc để đáp lại sự tin tưởng của ê-kíp. Tôi muốn mình luôn sẵn sàng khi một cơ hội phù hợp xuất hiện và đủ nghiêm túc để làm tốt cơ hội ấy.

- Nếu một ngày được lựa chọn giữa một vai nam chính điển trai, dễ được khán giả yêu thích và một vai phụ có ngoại hình gai góc, tâm lý phức tạp, anh sẽ nghiêng về lựa chọn nào? Sau "Xóm nhỏ", anh muốn khán giả nhớ đến Hà Thành với hình ảnh như thế nào?

Nếu được lựa chọn, tôi sẽ đọc kỹ cả hai vai trước. Tôi quan tâm nhân vật có câu chuyện gì, giữ vai trò như thế nào trong bộ phim và đặt ra thử thách gì cho mình. Một vai nam chính vẫn có thể có chiều sâu tâm lý rất lớn, còn một vai phụ cũng có thể mang đến cơ hội thể hiện đáng quý. Nếu vai phụ gai góc ấy có diễn biến tâm lý thuyết phục và cho tôi cơ hội khám phá khả năng của bản thân, tôi sẵn sàng nhận. Nhưng tôi cũng cần cân nhắc xem mình có thể đáp ứng yêu cầu của vai đến đâu và phải chuẩn bị những gì. Tôi muốn sự lựa chọn của mình đi cùng trách nhiệm với nhân vật.

Sau "Xóm nhỏ", tôi mong khán giả nhớ đến Phong và nhìn thấy sự tiến bộ của Hà Thành. Nếu có người nhận xét rằng "vai này Thành diễn tự nhiên hơn", hoặc hiểu và đồng cảm với nhân vật qua cách tôi thể hiện, tôi sẽ rất vui.

Tôi mong có thể đi đường dài với nghề bằng sự nghiêm túc, tinh thần học hỏi và những vai diễn ngày càng tốt hơn. Còn nhiều điều phải hoàn thiện, nhưng tôi sẵn sàng dành thời gian và công sức cho hành trình ấy.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ!