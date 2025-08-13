Lấy u hầu sọ hiếm gặp qua đường mũi phục hồi thị lực cho cô gái 19 tuổi

Khi người bệnh xuất hiện các triệu chứng như đau đầu kéo dài, mờ mắt không rõ nguyên nhân, yếu liệt tay chân, đặc biệt ở người trẻ, cần đi khám sớm.

Nhờ ca phẫu thuật nội soi qua đường mũi thành công, cô gái 19 tuổi đã hết đau đầu kéo dài, hồi phục hoàn toàn, thị lực đạt 10/10, sau những tháng ngày sống trong lo lắng và mơ hồ.

Mắt trái mờ dần vì u sọ hầu lớn chèn ép dây thần kinh thị

Hơn 6 tháng nay, chị P.T.K.N (19 tuổi, Đồng Tháp) thường xuyên có cảm giác đau nhức đầu, nhìn mờ. Càng ngày, mắt trái của chị càng không nhìn rõ mọi vật. Nghĩ là do bệnh lý ở mắt, chị đã đi thăm khám tại nhiều bệnh viện chuyên khoa mắt nhưng không phát hiện bất thường.

Lo lắng cho vấn đề thị lực ngày càng suy giảm, N. tiếp tục đến khám tại một bệnh viện lớn ở TP Hồ Chí Minh thì phát hiện có khối u sọ hầu – một loại u não hiếm gặp.

Ca phẫu thuật lấy u hầu sọ cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau khi tìm hiểu và được biết Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP HCM) đã từng điều trị thành công nhiều trường hợp bệnh lý này, chị N. cùng gia đình đến gặp ThS. BS.CKII. Huỳnh Văn Vũ, Phó Trưởng khoa Sọ não Cột sống 2 Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á với hy vọng sẽ có được giải pháp điều trị hiệu quả.

Tại phòng khám Ngoại Thần Kinh, chị N. được bác sĩ Vũ trực tiếp thăm khám và ghi nhận thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Kết quả chụp MRI não cho thấy người bệnh có khối u sọ hầu lớn, chèn ép dây thần kinh thị. Đây chính là nguyên nhân khiến chị N. bị suy giảm thị lực nhanh chóng. Nếu không can thiệp kịp thời, người bệnh có nguy cơ bị mù loà.

Tìm lại ánh sáng cuộc đời sau ca phẫu thuật nội soi lấy khối u qua đường mũi

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa Ngoại thần kinh (Sọ não Cột sống 2) – Nội Tiết – Mắt, các bác sĩ quyết định can thiệp bằng kỹ thuật nội soi lấy u sọ hầu qua đường mũi.

ThS.BSCKII Huỳnh Văn Vũ chia sẻ: “Để điều trị u sọ hầu, phẫu thuật là phương pháp tối ưu, thường thì phẫu thuật viên sẽ mổ mở hộp sọ để lấy u.

Tuy nhiên, do vị trí khối u ở gần các vùng nhạy cảm, việc mổ mở sẽ khó lấy được hết khối u, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và thời gian hồi phục lâu.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã lựa chọn và triển khai phẫu thuật thành công cho nhiều trường hợp khối u lớn ở não như u tuyến yên, u sọ hầu,… bằng phẫu thuật nội soi qua đường mũi mà không cần mở hộp sọ.

Lợi điểm của mổ nội soi qua đường mũi là tiếp cận được khối u một cách trọn vẹn, tránh được các cấu trúc thần kinh và mạch máu quan trọng như dây thần kinh thị, động mạch cảnh nhằm giảm các biến chứng trong quá trình mổ.

Việc mổ nội soi qua đường mũi vừa ít xâm lấn vừa tiếp cận để lấy khối u tốt hơn. Nhờ vậy, ca mổ cho bệnh nhân N. diễn ra chính xác và an toàn”.

Chỉ vài ngày sau phẫu thuật, điều kỳ diệu đã đến, thị lực của người bệnh bắt đầu hồi phục rõ rệt. Một tuần sau, kiểm tra thị lực cho thấy mắt trái đã trở lại 10/10, đồng nghĩa với việc cô gái N. có thể nhìn rõ hoàn toàn như trước kia.

Hình ảnh bác sĩ kiểm tra chức năng vận động sau mổ u sọ hầu - Ảnh BVCC

Sau khi xuất viện, bệnh nhân được hẹn tái khám định kỳ để theo dõi sức khỏe sau mổ cũng như kiểm soát các vấn đề về rối loạn nội tiết sau mổ như rối loạn hormone nội tiết, đái tháo nhạt,..tránh nguy cơ tái phát.

U sọ hầu – bệnh lý hiếm gặp, dễ bị bỏ sót

Các chuyên gia cho biết, u sọ hầu là một loại u não hiếm gặp, thường xuất hiện ở vùng sàn sọ – gần tuyến yên và giao thoa thị giác. Dù không phải là u ác tính, nhưng u sọ hầu có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng do vị trí nhạy cảm của nó trong não.

Khối u lớn có thể chèn ép lên các dây thần kinh thị giác, gây mờ mắt hoặc mất thị lực, ảnh hưởng đến tuyến yên gây rối loạn nội tiết, hoặc làm tăng áp lực nội sọ với các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn.

U sọ hầu thường gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên, với biểu hiện ban đầu dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Việc chẩn đoán chính xác bằng cộng hưởng từ (MRI) và điều trị bằng phẫu thuật – đặc biệt là phương pháp nội soi qua đường mũi đang mở ra nhiều cơ hội phục hồi tốt cho người bệnh.

Thời gian mổ càng sớm thì tỷ lệ hồi phục càng cao, nếu để càng lâu thì càng khó mổ và có thể nhiều nguy cơ biến chứng liên quan đến phẫu thuật.