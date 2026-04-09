Lấy u buồng trứng nặng 4 kg ở bé gái tuổi dậy thì

Bé gái 13 tuổi phát hiện khối u buồng trứng 4 kg qua khám và siêu âm, bác sĩ khuyến cáo khám sớm để tránh biến chứng nặng nề.

Thúy Nga

Các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 mới đây đã điều trị cho bé gái 13 tuổi có khối u buồng trứng nặng gần 4 kg.

Gia đình cho biết trong giai đoạn dậy thì, bụng bé lớn dần theo thời gian. Trẻ chỉ thỉnh thoảng đau âm ỉ vùng hạ vị, không sốt, không nôn ói, ăn uống và sinh hoạt bình thường, kinh nguyệt đều nên không được đưa đi khám sớm.

Khi nhập viện, bác sĩ ghi nhận bụng mềm, có khối vùng hạ vị phát triển lên đến quá rốn, ấn không đau. Các xét nghiệm dấu ấn khối u như AFP và beta-hCG trong giới hạn bình thường.

Siêu âm và chụp CT cho thấy một khối u ổ bụng rất lớn, kích thước khoảng 18–25 cm, cấu trúc hỗn hợp gồm dịch và mô đặc. Bên trong có các vách, vùng mô đặc, vôi hóa và mô mỡ, gợi ý khối u xuất phát từ buồng trứng phải. Khối u còn chèn ép niệu quản phải, gây giãn niệu quản và thận phải ứ nước.

Theo BS.CK1 Nguyễn Hiền, Trưởng ê-kíp phẫu thuật, khối u khi lấy ra có kích thước khoảng 20x25x10 cm, nặng gần 4 kg, chiếm gần toàn bộ buồng trứng phải.

Do khối u lớn, có thành phần mô đặc và nguy cơ ác tính, các bác sĩ quyết định cắt trọn buồng trứng phải và vòi trứng phải để loại bỏ hoàn toàn tổn thương. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bệnh nhi hồi phục tốt sau mổ.

Khối u buồng trứng khổng lồ ở bệnh nhi - Ảnh BVCC

TS.BS Vũ Trường Nhân, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, u buồng trứng ở trẻ em thường tiến triển âm thầm, dễ bị nhầm với thay đổi cơ thể trong tuổi dậy thì hoặc rối loạn tiêu hóa. Khi khối u phát triển lớn có thể gây biến chứng như xoắn, vỡ hoặc chèn ép các cơ quan lân cận.

Về lâu dài, việc cắt một bên buồng trứng và vòi trứng thường không làm mất hoàn toàn khả năng sinh sản. Buồng trứng còn lại vẫn có thể đảm nhận chức năng nội tiết và sinh sản nếu hoạt động bình thường.

“Phụ huynh nên đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu như bụng to bất thường, đau bụng kéo dài, sờ thấy khối vùng bụng dưới hoặc rối loạn tiêu hóa không rõ nguyên nhân, nhằm phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Siêu âm ổ bụng là phương pháp tầm soát đơn giản, không xâm lấn, không gây hại và dễ thực hiện, có thể giúp phát hiện sớm các khối u trong ổ bụng, đặc biệt với những khối có kích thước lớn hoặc chứa dịch.

Phương pháp này có độ chính xác khá cao trong đánh giá cấu trúc ban đầu của khối u, từ đó giúp bác sĩ định hướng chẩn đoán và chỉ định thêm các kỹ thuật chuyên sâu khi cần thiết”, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo.

Bài liên quan

Phẫu thuật thành công khối u buồng trứng 2kg tại Đà Nẵng

Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng đã bóc tách thành công khối u nang buồng trứng kích thước lớn, bảo vệ chức năng sinh sản cho bệnh nhân.

Ngày 8/4, thông tin từ Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa phẫu thuật thành công khối u nang buồng trứng kích thước lớn cho một phụ nữ 33 tuổi.

Trước đó, khi xuất hiện cảm giác đau tức bụng, nữ bệnh nhân V.T.T.V. (trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) đã đến cơ sở y tế thăm khám.

Xem chi tiết

Lấy u xơ tử cung kích thước lớn kèm khối u buồng trứng to

Các bác sĩ Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư thực hiện phẫu thuật cắt u xơ tử cung kèm u nang buồng trứng cho bệnh nhân V. T. G.

Các bác sĩ Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân mắc u xơ tử cung kích thước lớn kèm khối u buồng trứng to, tình trạng dính phức tạp và thiếu máu mạn tính.

Trước đó khoảng 1 năm, bệnh nhân V. T. G, 52 tuổi (quê ở xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên) phát hiện u xơ tử cung nhưng chưa điều trị. Thời gian gần đây, bệnh nhân thường xuyên đau bụng, đặc biệt đau nhiều khi đến kỳ kinh nên đến Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư.

Xem chi tiết

Cứu thai phụ 28 tuần bị u nang buồng trứng xoắn hoại tử

Phụ nữ mang thai khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng đột ngột, đau bụng dữ dội kéo dài, buồn nôn, nôn, căng tức vùng bụng, cần đến cơ sở y tế ngay.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa cấp cứu và phẫu thuật thành công một trường hợp u nang buồng trứng biến chứng xoắn hoại tử trên thai 28 tuần. Đây là một tình huống cấp cứu sản khoa phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả mẹ và thai nhi.

Sản phụ N. T. T. C (29 tuổi), trú tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, mang thai lần thứ hai ở tuần thai 28, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng hạ sườn phải, kèm theo buồn nôn và nôn. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm, các bác sĩ phát hiện khối u nang buồng trứng phải kích thước khoảng 7–10 cm, có biến chứng xoắn.

Xem chi tiết

