Lấy u buồng trứng nặng 4 kg ở bé gái tuổi dậy thì

Các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 mới đây đã điều trị cho bé gái 13 tuổi có khối u buồng trứng nặng gần 4 kg.

Gia đình cho biết trong giai đoạn dậy thì, bụng bé lớn dần theo thời gian. Trẻ chỉ thỉnh thoảng đau âm ỉ vùng hạ vị, không sốt, không nôn ói, ăn uống và sinh hoạt bình thường, kinh nguyệt đều nên không được đưa đi khám sớm.

Khi nhập viện, bác sĩ ghi nhận bụng mềm, có khối vùng hạ vị phát triển lên đến quá rốn, ấn không đau. Các xét nghiệm dấu ấn khối u như AFP và beta-hCG trong giới hạn bình thường.

Siêu âm và chụp CT cho thấy một khối u ổ bụng rất lớn, kích thước khoảng 18–25 cm, cấu trúc hỗn hợp gồm dịch và mô đặc. Bên trong có các vách, vùng mô đặc, vôi hóa và mô mỡ, gợi ý khối u xuất phát từ buồng trứng phải. Khối u còn chèn ép niệu quản phải, gây giãn niệu quản và thận phải ứ nước.

Theo BS.CK1 Nguyễn Hiền, Trưởng ê-kíp phẫu thuật, khối u khi lấy ra có kích thước khoảng 20x25x10 cm, nặng gần 4 kg, chiếm gần toàn bộ buồng trứng phải.

Do khối u lớn, có thành phần mô đặc và nguy cơ ác tính, các bác sĩ quyết định cắt trọn buồng trứng phải và vòi trứng phải để loại bỏ hoàn toàn tổn thương. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bệnh nhi hồi phục tốt sau mổ.

Khối u buồng trứng khổng lồ ở bệnh nhi - Ảnh BVCC

TS.BS Vũ Trường Nhân, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, u buồng trứng ở trẻ em thường tiến triển âm thầm, dễ bị nhầm với thay đổi cơ thể trong tuổi dậy thì hoặc rối loạn tiêu hóa. Khi khối u phát triển lớn có thể gây biến chứng như xoắn, vỡ hoặc chèn ép các cơ quan lân cận.

Về lâu dài, việc cắt một bên buồng trứng và vòi trứng thường không làm mất hoàn toàn khả năng sinh sản. Buồng trứng còn lại vẫn có thể đảm nhận chức năng nội tiết và sinh sản nếu hoạt động bình thường.

“Phụ huynh nên đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu như bụng to bất thường, đau bụng kéo dài, sờ thấy khối vùng bụng dưới hoặc rối loạn tiêu hóa không rõ nguyên nhân, nhằm phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Siêu âm ổ bụng là phương pháp tầm soát đơn giản, không xâm lấn, không gây hại và dễ thực hiện, có thể giúp phát hiện sớm các khối u trong ổ bụng, đặc biệt với những khối có kích thước lớn hoặc chứa dịch.

Phương pháp này có độ chính xác khá cao trong đánh giá cấu trúc ban đầu của khối u, từ đó giúp bác sĩ định hướng chẩn đoán và chỉ định thêm các kỹ thuật chuyên sâu khi cần thiết”, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: TP HCM siết chặt an toàn thực phẩm học đường