Lấy thuốc người lớn uống, 3 trẻ ở Quảng Trị nhập viện cấp cứu

Ba bé trai được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lừ đừ, giảm tri giác, tăng trương lực cơ, co giật... do ngộ độc thuốc an thần kinh.

Ngày 19/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, cứu sống 3 bệnh nhi trong tình trạng giảm tri giác, co giật, nghi do ngộ độc thuốc an thần kinh.

Trước đó, các bệnh nhi, gồm: H.T.T. (7 tuổi), H.V.N. (2 tuổi) và H.V.T. (3 tuổi, cùng trú xã Hướng Phùng) được đưa vào viện trong tình trạng lừ đừ, giảm tri giác, tăng trương lực cơ, xuất hiện co giật. Các trẻ được xử trí cấp cứu, thở oxy, cắt cơn co giật, truyền dịch và chuyển Khoa Nhi theo dõi, điều trị chuyên sâu.

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhi.

Theo người nhà cho biết, các trẻ chơi cùng nhau tại nhà và kêu đau đầu, mệt mỏi. Bé trai học lớp 3 đã tự ý lấy thuốc của người lớn cho các cháu uống. Gia đình bé trai này có người mắc bệnh lý tâm thần, đang điều trị ngoại trú bằng thuốc an thần, trong đó có Aminazin và Haloperidone.

Từ triệu chứng lâm sàng và hình ảnh thuốc do gia đình cung cấp, các bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhi bị ngộ độc thuốc Haloperidone mức độ trung bình. Sau 2 ngày điều trị tích cực, sức khỏe các trẻ dần ổn định, tri giác cải thiện, các cơn co giật được kiểm soát.