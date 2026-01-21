Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Lấy thuốc người lớn uống, 3 trẻ ở Quảng Trị nhập viện cấp cứu

Ba bé trai được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lừ đừ, giảm tri giác, tăng trương lực cơ, co giật... do ngộ độc thuốc an thần kinh.

Hạo Nhiên

Ngày 19/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, cứu sống 3 bệnh nhi trong tình trạng giảm tri giác, co giật, nghi do ngộ độc thuốc an thần kinh.

Trước đó, các bệnh nhi, gồm: H.T.T. (7 tuổi), H.V.N. (2 tuổi) và H.V.T. (3 tuổi, cùng trú xã Hướng Phùng) được đưa vào viện trong tình trạng lừ đừ, giảm tri giác, tăng trương lực cơ, xuất hiện co giật. Các trẻ được xử trí cấp cứu, thở oxy, cắt cơn co giật, truyền dịch và chuyển Khoa Nhi theo dõi, điều trị chuyên sâu.

bac-si-tham-kham-cho-benh-nhi.jpg
Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhi.

Theo người nhà cho biết, các trẻ chơi cùng nhau tại nhà và kêu đau đầu, mệt mỏi. Bé trai học lớp 3 đã tự ý lấy thuốc của người lớn cho các cháu uống. Gia đình bé trai này có người mắc bệnh lý tâm thần, đang điều trị ngoại trú bằng thuốc an thần, trong đó có Aminazin và Haloperidone.

Từ triệu chứng lâm sàng và hình ảnh thuốc do gia đình cung cấp, các bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhi bị ngộ độc thuốc Haloperidone mức độ trung bình. Sau 2 ngày điều trị tích cực, sức khỏe các trẻ dần ổn định, tri giác cải thiện, các cơn co giật được kiểm soát.

#Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị #cứu sống #bệnh nhi #ngộ độc thuốc

Bài liên quan

Sống Khỏe

Nữ điều dưỡng hiến máu cứu sống bệnh nhân nguy kịch ở Quảng Trị

Biết bệnh nhân cần máu gấp, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Bờ không một chút do dự, lập tức đến hiến máu để kịp thời phục vụ truyền máu cấp cứu cho bệnh nhân.

Ngày 21/01, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa cứu sống một nam bệnh nhân đa chấn thương nguy kịch do tai nạn giao thông, trong bối cảnh nguồn máu dự trữ của bệnh viện cạn kiệt.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 20/01, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới tiếp nhận nam bệnh nhân Đ.M.C (SN 1972, trú tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối ở Huế

Sau khi tiến hành cắt bỏ 2 thận đa nang gần 10kg, các bác sĩ đã ghép thận ngay trong cùng một lần phẫu thuật cho bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối.

Ngày 21/1, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp.

Được biết, đây lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ tiến hành cắt bỏ đồng thời 2 thận đa nang gần 10kg ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối và ghép thận ngay trong cùng một lần phẫu thuật.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bé gái 5 tuổi bị táo bón kéo dài gây tiểu dầm hàng đêm

Tình trạng táo bón mạn tính ở trẻ có thể chèn ép bàng quang, gây tiểu dầm, tiểu rắt và rối loạn tiểu tiện, cần chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Tình trạng táo bón, ứ phân kéo dài có thể chèn ép bàng quang gây tiểu dầm

Bệnh viện Đa khoa Medlatec vừa thăm điều trị cho bé T.H.B.H., 5 tuổi mắc chứng tiểu dầm từ nhỏ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới