Cứu sống bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối ở Huế

Sau khi tiến hành cắt bỏ 2 thận đa nang gần 10kg, các bác sĩ đã ghép thận ngay trong cùng một lần phẫu thuật cho bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối.

Ngày 21/1, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp.

Được biết, đây lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ tiến hành cắt bỏ đồng thời 2 thận đa nang gần 10kg ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối và ghép thận ngay trong cùng một lần phẫu thuật.

Theo đó, bệnh nhân là nam giới, 53 tuổi, mắc bệnh thận đa nang, tiến triển đến suy thận giai đoạn cuối. Hai khối thận đa nang kích thước lớn gây tình trạng bụng chướng căng, chèn ép các cơ quan trong ổ bụng. Sau quá trình đánh giá và sàng lọc nghiêm ngặt, người hiến và người nhận đều đủ điều kiện thực hiện ghép thận.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân hồi phục tốt.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3h với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ghép tạng. Ê-kíp cắt thận đa nang do PGS.TS Phạm Ngọc Hùng, Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu phụ trách chính, đã lấy thành công 2 thận đa nang khổng lồ, tổng trọng lượng gần 10kg, đồng thời bảo tồn tuyến thượng thận hai bên.

Quá trình phẫu thuật được kiểm soát chảy máu tối ưu, lượng máu mất khoảng 100 ml và không phải truyền máu.

Song song với việc cắt bỏ thận đa nang, thận ghép được lấy từ người hiến sống trong cùng thời điểm. Với sự phối hợp của Khoa Ngoại Lồng ngực, Tim mạch và Khoa Gây mê hồi sức Tim mạch, các bác sĩ tiến hành nối mạch máu và cắm niệu quản vào bàng quang.

Các mốc thời gian kỹ thuật được kiểm soát chặt chẽ, thời gian thiếu máu nóng 5 phút, thiếu máu lạnh 25 phút. Ngay sau khi khâu nối mạch máu, thận ghép được tưới máu toàn bộ, hồng đều và có nước tiểu ngay trên bàn mổ.

Sau 48h phẫu thuật, chức năng thận cải thiện rõ rệt, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, các chỉ số sinh tồn ổn định, không cần truyền máu trong và sau phẫu thuật. Hơn 1 tuần điều trị, bệnh nhân hồi phục tốt và được ra viện sau 2 tuần.