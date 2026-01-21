Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối ở Huế

Sau khi tiến hành cắt bỏ 2 thận đa nang gần 10kg, các bác sĩ đã ghép thận ngay trong cùng một lần phẫu thuật cho bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối.

Hạo Nhiên

Ngày 21/1, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp.

Được biết, đây lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ tiến hành cắt bỏ đồng thời 2 thận đa nang gần 10kg ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối và ghép thận ngay trong cùng một lần phẫu thuật.

Theo đó, bệnh nhân là nam giới, 53 tuổi, mắc bệnh thận đa nang, tiến triển đến suy thận giai đoạn cuối. Hai khối thận đa nang kích thước lớn gây tình trạng bụng chướng căng, chèn ép các cơ quan trong ổ bụng. Sau quá trình đánh giá và sàng lọc nghiêm ngặt, người hiến và người nhận đều đủ điều kiện thực hiện ghép thận.

lan-dau-tien-tai-viet-nam-thuc-hien-thanh-cong-176896204264970614808.jpg
Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân hồi phục tốt.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3h với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ghép tạng. Ê-kíp cắt thận đa nang do PGS.TS Phạm Ngọc Hùng, Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu phụ trách chính, đã lấy thành công 2 thận đa nang khổng lồ, tổng trọng lượng gần 10kg, đồng thời bảo tồn tuyến thượng thận hai bên.

Quá trình phẫu thuật được kiểm soát chảy máu tối ưu, lượng máu mất khoảng 100 ml và không phải truyền máu.

Song song với việc cắt bỏ thận đa nang, thận ghép được lấy từ người hiến sống trong cùng thời điểm. Với sự phối hợp của Khoa Ngoại Lồng ngực, Tim mạch và Khoa Gây mê hồi sức Tim mạch, các bác sĩ tiến hành nối mạch máu và cắm niệu quản vào bàng quang.

Các mốc thời gian kỹ thuật được kiểm soát chặt chẽ, thời gian thiếu máu nóng 5 phút, thiếu máu lạnh 25 phút. Ngay sau khi khâu nối mạch máu, thận ghép được tưới máu toàn bộ, hồng đều và có nước tiểu ngay trên bàn mổ.

Sau 48h phẫu thuật, chức năng thận cải thiện rõ rệt, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, các chỉ số sinh tồn ổn định, không cần truyền máu trong và sau phẫu thuật. Hơn 1 tuần điều trị, bệnh nhân hồi phục tốt và được ra viện sau 2 tuần.

#Bệnh viện TW Huế #bác sĩ #cứu sống #bệnh nhân #suy thận #giai đoạn cuối

Bài liên quan

Sống Khỏe

Phẫu thuật nội soi 3D giúp bệnh nhân ung thư vú hồi phục nhanh hơn

Bệnh nhân ung thư vú hơn 30 năm được phẫu thuật nội soi 3D, giảm biến chứng, rút ngắn thời gian hồi phục, vận động sớm sau mổ.

Một người bệnh nữ 64 tuổi từng trải qua phẫu thuật và xạ trị vùng ngực do ung thư vú hơn 30 năm trước, vừa được điều trị bằng kỹ thuật phẫu thuật nội soi 3D toàn bộ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (BV ĐHYD).

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, đau ngực khi gắng sức. Siêu âm tim cho thấy hở van động mạch chủ nặng do thoái hóa van, đồng thời khảo sát mạch vành ghi nhận hẹp 90% lỗ xuất phát động mạch vành phải. Theo các khuyến cáo ESC/EACTS 2023 và AHA/ACC 2024, đây là trường hợp có chỉ định thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành trong cùng một cuộc mổ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Viêm cầu thận có thể dẫn đến suy thận, biến chứng nguy hiểm

Viêm cầu thận có thể gây suy thận, huyết áp cao, phù nề... nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Tìm hiểu cách phòng tránh và kiểm soát bệnh.

Viêm cầu thận là tình trạng viêm xảy ra ở cầu thận bao gồm viêm ở các tiểu cầu thận và các mạch máu trong thận. Nếu tổn thương tại cầu thận có thể có các biểu hiện như phù, tăng huyết áp, thay đổi thành phần nước tiểu, thiếu máu…

Nếu không được can thiệp điều trị kịp thời, đúng cách, bệnh dễ gây các biến chứng nguy hiểm như: suy thận cấp, suy thận mãn tính, tăng huyết áp, phù nề, nhiễm trùng, thiếu máu, suy tim và hội chứng thận hư. Việc điều trị kịp thời, đúng cách sẽ giúp kiểm soát các đợt viêm, giải quyết nguyên nhân và hạn chế nguy cơ mắc biến chứng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Một bệnh nhân cao tuổi ở Sơn La suy gan cấp nguy kịch do ngộ độc Paracetamol

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân bị ngộ độc Paracetamol 500mg do tự ý sử dụng thuốc uống quá liều.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, bệnh nhân G.L.B.L (86 tuổi) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, khó thở nhiều và phù hai chân.

Theo chia sẻ của gia đình, bệnh nhân có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và tăng huyết áp. Khoảng một tuần trước khi vào viện, bệnh nhân bị sốt, ho, khó thở, được gia đình đưa vào Trạm y tế khám và kê thuốc uống. Tuy nhiên, ở nhà bệnh nhân đã tự ý mua thêm thuốc Paracetamol 500mg, uống 12 viên/ngày trong 7 ngày mà không có chỉ định của bác sĩ (tổng liều 42g Paracetamol – 1050mg/kg, gấp 7 lần liều ngộ độc).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới