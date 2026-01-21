Hà Nội

Sống Khỏe

Nữ điều dưỡng hiến máu cứu sống bệnh nhân nguy kịch ở Quảng Trị

Biết bệnh nhân cần máu gấp, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Bờ không một chút do dự, lập tức đến hiến máu để kịp thời phục vụ truyền máu cấp cứu cho bệnh nhân.

Hạo Nhiên

Ngày 21/01, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa cứu sống một nam bệnh nhân đa chấn thương nguy kịch do tai nạn giao thông, trong bối cảnh nguồn máu dự trữ của bệnh viện cạn kiệt.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 20/01, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới tiếp nhận nam bệnh nhân Đ.M.C (SN 1972, trú tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông.

Bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng nguy kịch, có nhiều tổn thương nghiêm trọng. Sau khi thăm khám lâm sàng, làm các xét nghiệm cần thiết và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ tiến hành hội chẩn và xác định bệnh nhân bị đa chấn thương, bao gồm chấn thương sọ não, gãy xương đòn và vỡ lách độ IV.

hien-mau-17689595240591058059708.jpg
Điều dưỡng Nguyễn Thị Bờ hiến máu cứu người.

Do nhập viện trong tình trạng shock mất máu đe dọa tính mạng, ê-kíp điều trị quyết định, vừa hồi sức tích cực, truyền máu, vừa khẩn trương phẫu thuật cắt lách để cứu sống người bệnh. Tuy nhiên, thời điểm đó, nguồn máu dự trữ tại Ngân hàng máu của bệnh viện đã cạn kiệt.

Trước tình huống cấp bách, các y bác sĩ đã kêu gọi nhân viên y tế trong bệnh viện tham gia hiến máu khẩn cấp để phục vụ công tác cấp cứu. Ngay sau lời kêu gọi, điều dưỡng Nguyễn Thị Bờ, công tác tại Khoa Nhi của bệnh viện, không một chút do dự, lập tức đến Ngân hàng máu hiến máu để kịp thời phục vụ truyền máu cho bệnh nhân.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp phối hợp chặt chẽ với Khoa Gây mê – Hồi sức vừa tiến hành phẫu thuật, vừa truyền máu liên tục cho người bệnh. Tổng cộng, bệnh nhân đã được truyền 4 đơn vị hồng cầu khối và 2 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh.

Sau nhiều giờ nỗ lực, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công, bệnh nhân qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi, điều trị các tổn thương phối hợp sau mổ.

