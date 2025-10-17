Hà Nội

Bạn đọc

Công ty Tuấn Hân Phát trúng thầu hơn 4,3 tỷ ở Đồng Tháp: Năng lực thật sự thế nào?

Vượt qua 2 đối thủ, Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Hân Phát được phê duyệt trúng gói thầu hơn 4,3 tỷ đồng tại Đồng Tháp với tỷ lệ tiết kiệm thấp, hé lộ bức tranh đấu thầu đáng chú ý của doanh nghiệp này.

Hải Anh

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Đồng Tháp đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng và thiết bị" thuộc dự án Tôn tạo di tích Địa điểm Tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh. Theo đó, đơn vị được phê duyệt trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Hân Phát, với giá trúng thầu là 4.303.083.000 đồng.

Loại hai đối thủ, trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp

Theo Quyết định số 129/QĐ-SVHTTDL do ông Nguyễn Bình Minh, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp ký ngày 07/10/2025, Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Hân Phát đã được phê duyệt trúng thầu gói thầu nêu trên. Gói thầu này có mã thông báo mời thầu là IB2500377917-00, được mời thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, với giá dự toán của gói thầu là 4.437.888.000 đồng.

Như vậy, so với giá gói thầu, giá trúng thầu của Công ty Tuấn Hân Phát thấp hơn khoảng 134,8 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 3,04%.

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 187/TCG-HP.2025 ngày 25/09/2025 của Tổ chuyên gia (Công ty TNHH TVXD Huy Phong) cho thấy, gói thầu có sự tham gia của 3 nhà thầu. Trong đó, hai nhà thầu còn lại đã bị loại vì những lý do khác nhau.

Cụ thể, Liên danh Đạt Hoàn Mỹ - Khoa Nam bị đánh giá "không đạt" ở bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Báo cáo nêu rõ, nhà thầu này không cung cấp được tài liệu chứng minh kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, ngay cả sau khi đã được yêu cầu làm rõ.

Trong khi đó, Liên danh Xây dựng di tích Địa điểm Tập kết ra Bắc năm 1954 dù vượt qua vòng năng lực kinh nghiệm nhưng lại bị đánh giá "không đạt" ở vòng kỹ thuật. Lý do được đưa ra là biểu đồ bố trí vật liệu và biểu đồ tiến độ thi công của nhà thầu không hợp lý, không đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Vượt qua hai đối thủ, Công ty Tuấn Hân Phát là nhà thầu duy nhất được đánh giá "đạt" ở tất cả các bước và được đề nghị trúng thầu.

screen-shot-2025-10-16-at-111148.png
Ảnh minh hoạ

Nhà thầu quen thuộc với tỷ lệ trúng thầu gần 50%

Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Hân Phát (MSDN: 1201436736) được thành lập từ tháng 3/2013, do ông Võ Minh Tuấn làm giám đốc. Doanh nghiệp có địa chỉ tại Phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, trong lịch sử hoạt động của mình, Công ty Tuấn Hân Phát đã tham gia tổng cộng 146 gói thầu và trúng 70 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu ấn tượng là gần 48%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là hơn 152,9 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, hoạt động đấu thầu của công ty này diễn ra khá sôi nổi. Tính đến giữa tháng 10/2025, Tuấn Hân Phát đã được công bố trúng ít nhất 11 gói thầu xây lắp, chủ yếu tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các khu vực lân cận.

Những con số này cho thấy một năng lực và kinh nghiệm đấu thầu đáng kể của Công ty Tuấn Hân Phát. Tuy nhiên, tỷ lệ trúng thầu cao cùng với tỷ lệ tiết kiệm thấp ở một số gói thầu cũng đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong các cuộc thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM) chia sẻ, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. "Một nhà thầu liên tiếp trúng thầu không phải là điều bất thường nếu họ thực sự có năng lực vượt trội và giá cả cạnh tranh. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế, thể hiện qua tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách, là một trong những thước đo quan trọng để đánh giá sự thành công của một gói thầu", ông Lập cho biết.

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang cũng cho rằng việc đánh giá hồ sơ dự thầu cần được thực hiện một cách nghiêm túc, khách quan. "Việc một nhà thầu bị loại vì không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hay kinh nghiệm là điều bình thường trong đấu thầu. Điều quan trọng là các tiêu chí đưa ra trong hồ sơ mời thầu phải hợp lý, không cài cắm các điều kiện gây hạn chế cạnh tranh, và việc chấm thầu phải tuyệt đối tuân thủ các tiêu chí đó", ông Giang bình luận.

Liệu chiến thắng của Công ty Tuấn Hân Phát tại gói thầu của Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp và hàng loạt gói thầu khác hoàn toàn đến từ năng lực vượt trội hay còn có những yếu tố nào khác? Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích trong các bài viết tiếp theo.

