Lập đoàn kiểm tra giá cước vận tải đường bộ tại nhiều địa phương

Bộ Xây dựng thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác quản lý và bình ổn giá cước vận tải đường bộ, trong bối cảnh giá nhiên liệu có nhiều biến động.

Thiên Tuấn

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 418/QĐ-BXD, thành lập đoàn công tác nhằm trực tiếp làm việc với các địa phương về công tác quản lý, bình ổn giá cước, đồng thời tháo gỡ khó khăn để đảm bảo thông suốt chuỗi cung ứng vận tải đường bộ.

Theo quyết định, đoàn công tác do lãnh đạo Vụ Vận tải và An toàn giao thông làm trưởng đoàn, với sự tham gia của đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cùng các chuyên viên thuộc Vụ.

Dự kiến trong tháng 4/2026, đoàn sẽ làm việc trực tiếp với Sở Xây dựng và một số doanh nghiệp vận tải có mức tăng giá cước cao tại TP.HCM, Đồng Nai và Đắk Lắk. Ngoài các địa bàn này, trưởng đoàn được phép chủ động điều chỉnh, bổ sung địa phương và đơn vị làm việc tùy theo diễn biến thực tế, với điều kiện thông báo trước ít nhất 2 ngày làm việc.

Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng chuẩn bị đầy đủ báo cáo phục vụ làm việc với đoàn, tập trung vào các nội dung như: công tác chỉ đạo, điều hành giá cước; đánh giá tác động của giá nhiên liệu đến hoạt động vận tải, bao gồm cả nguồn cung trên địa bàn; việc thực hiện quy định về kê khai, niêm yết giá.

Đáng chú ý, báo cáo cần làm rõ nguyên nhân điều chỉnh giá, đối chiếu giữa giá kê khai, giá niêm yết và giá bán thực tế, qua đó đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp. Đồng thời, các địa phương phải cung cấp thông tin về thực trạng biến động giá cước, giải pháp điều hành trong bối cảnh giá nhiên liệu thay đổi, cũng như các kiến nghị cụ thể.

Đối với các doanh nghiệp có mức tăng giá cước trên 30%, Bộ yêu cầu bổ sung hồ sơ kê khai giá của hai kỳ liên tiếp gần nhất kèm theo báo cáo, nhằm phục vụ công tác rà soát, đánh giá toàn diện.

Động thái này được kỳ vọng sẽ góp phần kiểm soát chặt chẽ giá cước vận tải, hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý, qua đó bảo đảm ổn định thị trường và hỗ trợ hoạt động logistics trong thời gian tới.

Giao thông đông đúc qua cầu Chương Dương do sửa cầu Long Biên

Hàng nghìn phương tiện chen chân qua cầu Chương Dương sáng nay, lực lượng chức năng điều tiết giao thông đảm bảo an toàn.

Người tham gia giao thông từ Đê Long Biên - Xuân Quan lên cầu Chương Dương đã chật cứng.
Người tham gia giao thông từ Đê Long Biên - Xuân Quan lên cầu Chương Dương đã chật cứng.

Ngay từ sáng sớm, các Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 5 – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cũng đã có mặt tại các chốt đầu cầu Chương Dương và các ngã tư dọc tuyến Nguyễn Văn Cừ, đê Long Biên - Xuân Quan để chỉ huy giao thông, đồng thời phối hợp cùng với Công an phường Bồ Đề tiến hành phân luồng, phân làn hướng dẫn người dân tham gia giao thông qua khu vực.

Dấu hiệu đáng ngờ vụ tài xế Lexus tông liên hoàn 5 ô tô ở Hà Nội

Do không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, tài xế Lexus tông liên hoàn 5 ô tô ở Hà Nội, khiến một người bị thương.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Quang Chiến (SN 1987, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Vũ Quang Chiến là tài xế điều khiển xe Lexus tông liên hoàn 5 ô tô tại ngã tư Trung Kính – Hạ Yên Quyết, phường Yên Hòa làm 1 người bị thương.

