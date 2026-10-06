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Nhà Khoa học - Vusta News

Lào Cai: Thúc đẩy tiếp cận tín dụng xanh trong chuỗi giá trị bảo vệ rừng

Hội thảo tại Lào Cai giúp các chủ thể nhỏ tiếp cận vốn, thúc đẩy phát triển sinh kế bền vững và bảo vệ rừng hiệu quả.

Theo Thu Hà/ Vusta

Ngày 5/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng (YENBAI CDSH) tổ chức Hội thảo “Tài chính vi mô, tín dụng xanh và khả năng tiếp cận vốn của các chủ thể kinh tế quy mô nhỏ trong chuỗi giá trị bảo vệ rừng”.

Tham dự hội thảo có 50 đại biểu đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Khu vực IV, Vietcom bank, Agribank, BIDV; một số hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ sản xuất.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy tiếp cận tài chính cho các chuỗi giá trị bảo vệ rừng có đáp ứng giới”, do Liên minh châu Âu tài trợ. Dự án triển khai trong 48 tháng, từ tháng 11/2024 đến tháng 10/2028, tại 6 xã khu vực Lục Yên cũ, gồm: Lâm Thượng, Lục Yên, Tân Lĩnh, Khánh Hòa, Phúc Lợi và Mường Lai.

Mục tiêu là nâng cao năng lực cho hộ sản xuất nhỏ, tổ hợp tác, hợp tác xã, nhất là các mô hình do phụ nữ làm chủ; phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp sinh thái, dược liệu gắn với bảo vệ rừng và tăng khả năng tiếp cận nguồn tài chính xanh.

Ông Nguyễn Thanh Thế, Phó Chủ tịch TT Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội thảo.
Ông Nguyễn Thanh Thế, Phó Chủ tịch TT Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng, bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân và thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong quá trình chuyển đổi xanh đang là yêu cầu ngày càng cấp thiết.

Đối với Lào Cai, rừng có vai trò đặc biệt quan trọng trong giữ nước, giữ đất, điều hòa khí hậu, đồng thời là nguồn sinh kế lâu đời của đồng bào các dân tộc. Vì vậy, để người dân gắn bó lâu dài với rừng, cần tạo điều kiện để họ có thể phát triển sinh kế và tạo thu nhập từ các hoạt động gắn với rừng.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi nhiều nội dung thiết thực: tài chính vi mô và tín dụng xanh ở Việt Nam - khung chính sách, kết quả triển khai và những vấn đề đặt ra; kết quả tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp vi mô trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tín dụng ngân hàng cho kinh tế xanh và kinh tế hợp tác: sản phẩm, điều kiện tiếp cận và cơ chế đồng hành; khả năng tiếp cận tín dụng xanh của các chủ thể trong chuỗi giá trị bảo vệ rừng khu vực Lục Yên...

Bên cạnh đó, đại diện các hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia dự án chia sẻ về nhu cầu vốn cho sản xuất xanh, kinh nghiệm tiếp cận tín dụng, những khó khăn và kiến nghị.

Từ thực tế triển khai, hội thảo cũng chỉ ra những bất cập khi nhiều hộ dân đang thực hiện các hoạt động mang tính chất “xanh” như trồng rừng, quế, măng mai, dược liệu dưới tán rừng, phát triển du lịch sinh thái, canh tác hữu cơ nhưng nguồn vốn tiếp cận chủ yếu vẫn là các khoản vay thông thường, quy mô nhỏ, kỳ hạn ngắn.

Các đại biểu tập trung nhận diện những điểm nghẽn về tài sản bảo đảm, tiêu chí xác định khoản vay xanh và năng lực lập phương án sản xuất, kinh doanh của hộ dân, hợp tác xã. Từ đó, đề xuất giải pháp để tổ chức tín dụng hiểu rõ hơn đặc thù của kinh tế rừng, dược liệu, nông nghiệp sinh thái; đồng thời hỗ trợ hộ sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp tác nâng cao năng lực quản trị, lập phương án sản xuất, kinh doanh và chứng minh hiệu quả, khả năng hoàn trả vốn.

Chiều cùng ngày, hội thảo tiếp tục với các phiên thảo luận nhóm, tập trung xây dựng “Bản đồ ưu tiên và hành động”. Nhóm ngân hàng, cơ quan quản lý đề xuất điều chỉnh sản phẩm, quy trình, điều kiện cho vay xanh phù hợp với hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp siêu nhỏ và phụ nữ làm chủ. Nhóm hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất và đoàn thể tập trung trao đổi về thuận lợi, khó khăn, nhu cầu vốn và những việc cần chuẩn bị để đáp ứng điều kiện vay, nhất là phương án sản xuất, hồ sơ và liên kết chuỗi.

Thông qua hội thảo, Ban tổ chức hướng tới thiết lập đầu mối kết nối giữa các ngân hàng với các hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ thuộc dự án; qua đó giúp các tổ chức tín dụng nắm bắt nhu cầu vốn cụ thể, tư vấn và thẩm định, từng bước đưa nguồn vốn xanh đến gần hơn với các mô hình sinh kế gắn với bảo vệ rừng.

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#liên hiệp hội tỉnh lào cai #tín dụng xanh #bảo vệ rừng

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