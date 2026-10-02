GS.TS Nguyễn Văn Kim được bầu làm Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam

Ngày 30/9/2026, tại Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng mở ra chặng đường phát triển mới của Hội; GS.TS Nguyễn Văn Kim được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo cùng đông đảo các nhà khoa học, nhà sử học trong cả nước. Về phía Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) có GS.TS Trương Xuân Lam, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam tham dự Đại hội.

Đại hội lần thứ VIII diễn ra trong năm Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển. Được thành lập năm 1966, Hội là tổ chức tập hợp đội ngũ các nhà sử học, nhà nghiên cứu, giảng viên và những người hoạt động trong lĩnh vực lịch sử; đồng thời là thành viên sáng lập của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Quang cảnh Đại hội

Theo Báo cáo của Ban Chấp hành Hội khóa VII trình Đại hội, nhiệm kỳ 2015-2026, mặc dù có nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Hội vẫn duy trì và đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, củng cố tổ chức, phát triển hội viên, nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức lịch sử, tư vấn, phản biện và hợp tác trong nước, quốc tế.

Đến tháng 6/2026, Hội có 40 Hội, Chi hội thành viên với gần 7.000 hội viên, trong đó có 28 Hội cấp tỉnh, thành phố và 12 Chi hội thuộc các tổ chức nghiên cứu, đào tạo lịch sử, các cơ quan Trung ương và địa phương. Mạng lưới các Hội, Chi hội đã góp phần kết nối giới sử học trên cả nước, tạo nền tảng cho nhiều hoạt động nghiên cứu, hội thảo khoa học và truyền bá tri thức lịch sử.

Một trong những dấu ấn chuyên môn nổi bật của nhiệm kỳ là việc tập hợp đông đảo các nhà sử học trong cả nước tham gia nghiên cứu, biên soạn Bộ Lịch sử Việt Nam gồm 30 tập, trong đó có 25 tập thông sử và 5 tập biên niên. Công trình thu hút sự tham gia của hơn 300 nhà khoa học trong nước và một số nhà sử học nước ngoài, với khoảng 27.000 trang bản thảo, đã được nghiệm thu cấp Nhà nước.

Bên cạnh đó, Hội và các tổ chức thành viên đã tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học về lịch sử dân tộc, chủ quyền quốc gia, biển đảo, các danh nhân, di sản lịch sử - văn hóa và lịch sử địa phương; tham gia nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong những vấn đề liên quan đến lịch sử, văn hóa, di sản và giáo dục lịch sử tiếp tục được quan tâm.

Công tác truyền bá kiến thức lịch sử và giáo dục truyền thống được xác định là một nhiệm vụ quan trọng. Hội đã phối hợp với các địa phương, cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục biên soạn tài liệu lịch sử địa phương, tổ chức hội thảo, tọa đàm, tham gia góp ý về nội dung dạy và học lịch sử trong nhà trường; đồng thời tăng cường truyền thông, xuất bản và giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới đến công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Tất Thắng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Hội tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức xã hội - nghề nghiệp có uy tín trong nghiên cứu lịch sử, phổ biến tri thức lịch sử và giáo dục truyền thống dân tộc.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội cần tiếp tục tập hợp rộng rãi đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia, nhất là các nhà sử học trẻ; đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm và làm rõ các chứng lý lịch sử, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách và bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa của dân tộc.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được đặt ra là chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động Hội; từng bước hình thành hệ thống dữ liệu số, bảo tàng số về lịch sử Việt Nam phục vụ nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục và gìn giữ tư liệu lịch sử. Đồng thời, Hội cần tăng cường trao đổi, hợp tác quốc tế, góp phần giới thiệu hình ảnh chân thực về lịch sử và văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới.

Đại hội xác định nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động; đổi mới, trẻ hóa đội ngũ Ban Chấp hành; tăng cường kết nối giữa Trung ương Hội với các Hội, Chi hội thành viên; nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện, phổ biến kiến thức và giáo dục truyền thống; phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa thành nguồn lực cho phát triển đất nước.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã bầu 58 thành viên là ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. GS.TS Nguyễn Văn Kim được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội

Thành công của Đại hội lần thứ VIII mở ra chặng đường phát triển mới của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống 60 năm, tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ sử học cả nước, đóng góp thiết thực cho nghiên cứu, gìn giữ, truyền bá và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.