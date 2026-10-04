Liên hiệp Hội Việt Nam kiểm tra thực tế Dự án VM077 tại Cà Mau

Từ ngày 29/9 đến 2/10/2026, Đoàn công tác Liên hiệp Hội Việt Nam kiểm tra thực tế Dự án VM077 tại tỉnh Cà Mau, ghi nhận những kết quả tích cực trong hỗ trợ sinh kế bền vững, nâng cao khả năng chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ rừng ngập mặn.

Thực hiện Quyết định số 727/QĐ-LHHVN ngày 24/9/2026 của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), Đoàn công tác Liên hiệp Hội Việt Nam đã kiểm tra thực tế Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu khí hậu và tạo thu nhập bền vững cho các cộng đồng dễ bị tổn thương sống phụ thuộc vào rừng ngập mặn” (Dự án VM077) do Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (Trung tâm SRD) triển khai tại tỉnh Cà Mau.

Đoàn công tác do bà Đoàn Thị Thu Huyền, Kế toán trưởng, Tổ trưởng Tổ xét duyệt quyết toán các dự án viện trợ nước ngoài của Liên hiệp Hội Việt Nam, làm Trưởng đoàn; cùng tham gia có bà Trần Thị Tươi, Kế toán Liên hiệp Hội Việt Nam. Về phía Trung tâm SRD có bà Nguyễn Kim Ngân, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng; ông Nguyễn Văn Ngọc Hiên, Phó Giám đốc kiêm Quản lý Dự án VM077; cùng các thành viên Tổ công tác phối hợp Dự án VM077, đại diện Công ty Kiểm toán AASC của nhà tài trợ và cán bộ các đơn vị đối tác.

Đoàn công tác Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tổ công tác Dự án VM077 tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau

Dự án VM077 được Liên hiệp Hội Việt Nam phê duyệt tiếp nhận tại Quyết định số 472/QĐ-LHHVN ngày 4/6/2024, sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của tổ chức Bánh mì cho Thế giới (Brot für die Welt – BftW, CHLB Đức). Dự án hướng tới nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, đồng thời hỗ trợ sinh kế bền vững cho các cộng đồng ven biển tỉnh Cà Mau.

Trong chương trình kiểm tra, Đoàn công tác đã đến làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan và thăm một số hộ dân tham gia dự án nhằm đối chiếu kết quả triển khai thực tế với hồ sơ, chứng từ và các nội dung đã cam kết.

Tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, Đoàn làm việc với Tổ công tác Dự án VM077, nghe báo cáo về tình hình triển khai, kết quả đạt được và công tác phối hợp giữa các cơ quan địa phương với Trung tâm SRD. Đại diện Tổ công tác đánh giá dự án được triển khai đúng mục tiêu, bám sát nhu cầu thực tế của người dân và định hướng phát triển lâm nghiệp, thủy sản bền vững của tỉnh.

Đoàn làm việc tại Công ty TNHH Xã hội Tôm chứng nhận Minh Phú

Tại Công ty TNHH Xã hội Tôm chứng nhận Minh Phú, Đoàn trao đổi về việc bố trí, sử dụng vốn đối ứng của doanh nghiệp cho dự án, đồng thời kiểm tra tình hình thực hiện và hồ sơ, chứng từ liên quan. Kết quả kiểm tra cho thấy phần vốn đối ứng được doanh nghiệp bố trí và thực hiện đúng cam kết, hồ sơ được lưu giữ đầy đủ theo quy định.

Đoàn cũng trực tiếp đến thăm, trao đổi với các hộ gia đình tham gia dự án, qua đó đối chiếu việc triển khai hỗ trợ trên thực tế với hồ sơ, chứng từ. Các hộ dân cho biết đã được tham gia tập huấn và nhận hỗ trợ đầy đủ, đúng đối tượng, đúng định mức, bảo đảm công khai, minh bạch; đồng thời sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích.

Đoàn trao đổi với đại diện hộ gia đình tham gia dự án

Tại xã Đất Mũi, Đoàn đến thăm mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững dưới tán rừng ngập mặn và trao đổi với các hộ dân về quá trình tham gia, triển khai mô hình.

Đoàn đến thăm thực tế, trao đổi với hộ dân tham gia mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững dưới tán rừng ngập mặn tại xã Đất Mũi

Đoàn đến thăm thực tế, trao đổi với hộ dân tham gia mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững dưới tán rừng ngập mặn tại xã Đất Mũi

Tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đất Mũi và Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Đoàn trao đổi về các hoạt động phối hợp trong khuôn khổ dự án, đồng thời kiểm tra việc bố trí và sử dụng nguồn vốn đối ứng của các đơn vị. Qua làm việc, các đơn vị đối tác đã chủ động bố trí nguồn lực theo cam kết, đồng thời thực hiện lưu giữ hồ sơ, chứng từ đầy đủ.

Đoàn làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đất Mũi

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn công tác ghi nhận Dự án VM077 đã được triển khai theo đúng mục tiêu của dự án. Trung tâm SRD cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị địa phương và doanh nghiệp trong bố trí, thực hiện vốn đối ứng theo cam kết; công tác quản lý tài chính, hồ sơ, chứng từ và việc bố trí vốn đối ứng được các bên thực hiện nghiêm túc, minh bạch, tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Lê Văn Dũng - Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau nhân chuyến thăm và làm việc

Việc kiểm tra thực tế không chỉ góp phần đánh giá kết quả triển khai Dự án VM077 mà còn giúp tăng cường công tác phối hợp, giám sát và quản lý nguồn viện trợ, qua đó bảo đảm các nguồn lực của dự án được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, góp phần hỗ trợ cộng đồng ven biển Cà Mau nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế bền vững.