Lào Cai sẽ trao giải cho 52 đề tài sáng tạo trẻ xuất sắc

Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng Lào Cai lần thứ 21 có 127 hồ sơ đủ điều kiện, 52 đề tài xuất sắc dự kiến được trao giải vào cuối tháng 11.

Chiều 3/11, Ông Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (Hội thi) và Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh (Cuộc thi), chủ trì cuộc họp thống nhất công tác chuẩn bị tổng kết, trao giải Cuộc thi lần thứ 21 và phát động Cuộc thi lần thứ 22.

Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 21, năm 2026 được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Với vai trò cơ quan thường trực Ban Tổ chức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, thu hút sự tham gia của thanh, thiếu niên, nhi đồng.

Năm nay, công tác tiếp nhận hồ sơ được triển khai linh hoạt theo phương thức trực tuyến kết hợp kiểm tra hồ sơ giấy theo quy định. Hệ thống số đã phục vụ hiệu quả việc thu thập, chuẩn hóa thông tin, cấp mã số, phân loại và theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ.

Ông Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội và Cuộc thi chủ trì cuộc họp.

Qua rà soát 148 lượt đăng ký trên hệ thống, cơ quan thường trực đã đối chiếu, loại bỏ các trường hợp trùng lặp và hồ sơ không đáp ứng yêu cầu. Kết quả, đã xác định 127 hồ sơ đủ điều kiện tham gia dự thi ở 5 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; đề tài kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Thành Nam - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, thành viên Ban Tổ chức phát biểu tại cuộc họp.

Công tác chấm thi được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tuân thủ quy chế. Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý và giáo viên có chuyên môn phù hợp với từng lĩnh vực dự thi; làm việc theo nguyên tắc tập thể, khách quan, độc lập về chuyên môn và chịu trách nhiệm đối với kết quả đánh giá. Trên cơ sở kết quả chấm điểm, Ban Tổ chức xem xét trao giải chính thức cho 52 đề tài.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi yêu cầu các thành viên Ban Tổ chức phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, làm nổi bật kết quả và ý nghĩa của cuộc thi; đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức lễ tổng kết, trao giải dự kiến diễn ra vào tuần cuối tháng 11, bảo đảm trang trọng, thiết thực và ý nghĩa.