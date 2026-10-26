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Nhà Khoa học - Vusta News

VUSTA - AVSE Global hợp tác kết nối trí thức khoa học và công nghệ

Ngày 25/10/2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) đã có buổi làm việc nhằm trao đổi định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Theo PV/ VUSTA

AVSE Global là tổ chức hoạt động với mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam trên toàn cầu, hướng tới kết nối tri thức và năng lực chuyên môn của người Việt Nam ở nước ngoài, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam. Trong khi đó, VUSTA có mạng lưới trí thức rộng khắp cả nước, tập hợp đông đảo các hội khoa học và kỹ thuật, tổ chức khoa học và công nghệ, cùng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực.

Việc nghiên cứu thiết lập khuôn khổ hợp tác giữa hai bên nhằm phát huy thế mạnh và mạng lưới của mỗi tổ chức, tạo điều kiện kết nối đội ngũ trí thức trong nước với cộng đồng chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, qua đó huy động nguồn lực tri thức phục vụ phát triển đất nước.

GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch VUSTA trao quà lưu niệm cho GS.TS. Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global.

Trên tinh thần triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, định hướng hợp tác giữa VUSTA và AVSE với triển vọng kết nối mạng lưới trí thức trong và ngoài nước là một hướng đi thiết thực nhằm phát huy nguồn lực chuyên gia, nhà khoa học, đặc biệt là người Việt Nam ở nước ngoài, đóng góp vào quá trình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước. Định hướng hợp tác này đồng thời gắn với chiến lược chuyển đổi số của VUSTA trong việc xây dựng hệ sinh thái số phục vụ kết nối, quản lý và khai thác nguồn lực khoa học, công nghệ.

VUSTA và AVSE Global dự kiến phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia, nhà khoa học và trí thức Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức các diễn đàn, hội thảo khoa học; kết nối, giới thiệu các chuyên gia và nhà khoa học trẻ tới Diễn đàn Lãnh đạo toàn cầu Việt Nam (Vietnam Global Leaders Forum) – hoạt động tôn vinh 100 người Việt Nam tiêu biểu do AVSE Global tổ chức; đồng thời nghiên cứu triển khai các chương trình, dự án hợp tác chung về nghiên cứu, thương mại sản phẩm khoa học, công nghệ.

Chủ tịch VUSTA Châu Văn Minh và Chủ tịch AVSE Global Nguyễn Đức Khương trao đổi về triển vọng hợp tác giữa hai bên.
Chủ tịch VUSTA Châu Văn Minh và Chủ tịch AVSE Global Nguyễn Đức Khương trao đổi về triển vọng hợp tác giữa hai bên.

Trên cơ sở các nội dung trao đổi, VUSTA và AVSE dự kiến xây dựng thỏa thuận hợp tác, tạo khuôn khổ triển khai các hoạt động phối hợp trong thời gian tới.

Thông qua việc chủ động kết nối mạng lưới trí thức trong nước và quốc tế, VUSTA tiếp tục phát huy vai trò tập hợp đội ngũ trí thức, thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần huy động nguồn lực tri thức phục vụ phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

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