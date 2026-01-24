Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lào Cai bắt đối tượng vờ bán thiết bị điện tử qua mạng để lừa đảo

Đoàn sử dụng Facebook đăng bài bán máy ảnh, máy tính xách tay, rồi yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Khánh Hoài

Ngày 24/1, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Đoàn (sinh năm 2000, trú tại tổ 9, ấp Mỹ Đông 1, xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 30/12/2025, Công an xã Phong Dụ Hạ (Lào Cai) tiếp nhận tố giác của anh T.A.M (trú tại xã Phong Dụ Hạ) về việc mua hàng qua mạng bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.800.000 đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phong Dụ Hạ tiến hành xác minh, làm rõ đối tượng nghi vấn là Trần Thanh Đoàn.

doi-tuong-tran-thanh-doan-tai-co-quan-dieu-tra.jpg
Đối tượng Trần Thanh Đoàn tại cơ quan điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định đối tượng hiện đang cư trú tại TP HCM và đã phối hợp với Công an phường Hòa Hưng (TP HCM) triệu tập đối tượng đến cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc.

Quá trình điều tra, xác minh, đấu tranh với đối tượng cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Trần Thanh Đoàn đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm tội của mình.

cats-8182.jpg
Đối tượng Trần Thanh Đoàn đăng bài bán máy ảnh, máy tính xách tay trong các hội nhóm trên facebook nhằm lừa tiền cọc của các nạn nhân.

Tại cơ quan Công an, Đoàn khai nhận đã sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng bài bán máy ảnh và máy tính xách tay hàng Nhật trên các trang, nhóm. Đoàn yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Ngày 22/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Đoàn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

#vờ bán thiết bị điện tử qua mạng #Công an Lào Cai #lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bài liên quan

Xã hội

Thái Nguyên vận động người dân giao nộp, thu hồi nhiều loại súng

Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 15/1/2026, Công an xã Chợ Đồn đã vận động người dân giao nộp, thu hồi 1 súng bắn đạn nén, 2 súng cồn và 2 linh kiện súng.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an xã Chợ Đồn (Thái Nguyên) đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tập trung giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

cats-677.jpg
Công dân tự giác đến cơ quan Công an giao nộp vũ khí.
Xem chi tiết

Xã hội

Thái Nguyên phát hiện cơ sở sang chiết gas trái phép

Lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 phát hiện cơ sở sang chiết gas trái phép trên địa bàn.

Ngày 24/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an phường Vạn Xuân đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, nhất là lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

Cụ thể, ngày 20/1, Công an phường Vạn Xuân (Thái Nguyên) chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 (Thái Nguyên) tiến hành kiểm tra và phát hiện một cơ sở sang, chiết, kinh doanh khí hóa lỏng (LPG) trái phép trên địa bàn phường.

Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời ngăn chặn học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi làm ‘việc nhẹ, lương cao’

Công an xã Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa kịp thời ngăn chặn một học sinh bị một người quen qua mạng xã hội dụ dỗ bỏ nhà đi làm ‘việc nhẹ, lương cao’.

Ngày 19/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Bảo Yên vừa qua có tiếp nhận thông tin trình báo của ông Đ.V.Q (trú bản 3 Thâu, xã Bảo Yên) về việc cháu nội là Đ.V.N. (sinh năm 2011, học sinh lớp 9A, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Thượng), có dấu hiệu bị một người quen qua mạng xã hội dụ dỗ rời khỏi địa phương để đi làm thuê tại Hà Nội với những lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”. Gia đình cháu N. có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa. Thời điểm trình báo, cháu N. đang bắt xe khách rời địa phương.

page.jpg
Thư cảm ơn của người dân gửi Công an xã Bảo Yên.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới