Lào Cai bắt đối tượng vờ bán thiết bị điện tử qua mạng để lừa đảo

Đoàn sử dụng Facebook đăng bài bán máy ảnh, máy tính xách tay, rồi yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24/1, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Đoàn (sinh năm 2000, trú tại tổ 9, ấp Mỹ Đông 1, xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 30/12/2025, Công an xã Phong Dụ Hạ (Lào Cai) tiếp nhận tố giác của anh T.A.M (trú tại xã Phong Dụ Hạ) về việc mua hàng qua mạng bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.800.000 đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phong Dụ Hạ tiến hành xác minh, làm rõ đối tượng nghi vấn là Trần Thanh Đoàn.

Đối tượng Trần Thanh Đoàn tại cơ quan điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định đối tượng hiện đang cư trú tại TP HCM và đã phối hợp với Công an phường Hòa Hưng (TP HCM) triệu tập đối tượng đến cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc.

Quá trình điều tra, xác minh, đấu tranh với đối tượng cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Trần Thanh Đoàn đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm tội của mình.

Đối tượng Trần Thanh Đoàn đăng bài bán máy ảnh, máy tính xách tay trong các hội nhóm trên facebook nhằm lừa tiền cọc của các nạn nhân.

Tại cơ quan Công an, Đoàn khai nhận đã sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng bài bán máy ảnh và máy tính xách tay hàng Nhật trên các trang, nhóm. Đoàn yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Ngày 22/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Đoàn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.