Thái Nguyên vận động người dân giao nộp, thu hồi nhiều loại súng

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an xã Chợ Đồn (Thái Nguyên) đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tập trung giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công dân tự giác đến cơ quan Công an giao nộp vũ khí.

Trong đó, Công an xã Chợ Đồn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tăng cường vận động Nhân dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ còn tồn giữ trái phép. Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 15/1/2026, Công an xã đã vận động người dân giao nộp, thu hồi 01 súng bắn đạn nén, 2 súng cồn và 2 linh kiện súng.

Kết quả trên đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và pháo, qua đó bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và Nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn an toàn.