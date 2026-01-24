Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thái Nguyên vận động người dân giao nộp, thu hồi nhiều loại súng

Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 15/1/2026, Công an xã Chợ Đồn đã vận động người dân giao nộp, thu hồi 1 súng bắn đạn nén, 2 súng cồn và 2 linh kiện súng.

Bảo Ngân

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an xã Chợ Đồn (Thái Nguyên) đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tập trung giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

cats-677.jpg
Công dân tự giác đến cơ quan Công an giao nộp vũ khí.

Trong đó, Công an xã Chợ Đồn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tăng cường vận động Nhân dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ còn tồn giữ trái phép. Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 15/1/2026, Công an xã đã vận động người dân giao nộp, thu hồi 01 súng bắn đạn nén, 2 súng cồn và 2 linh kiện súng.

Kết quả trên đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và pháo, qua đó bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và Nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn an toàn.

#Công an Thái Nguyên #thu hồi nhiều loại súng

Bài liên quan

Xã hội

CSGT Hà Nội kịp thời hỗ trợ đưa cháu bé 18 tháng tuổi đi cấp cứu

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, cháu bé đã được bàn giao cho các y, bác sĩ để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Ngày 24/1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, hồi 13h05 ngày 23/1, trong quá trình làm nhiệm vụ phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Tổ công tác D3 do đồng chí Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Thiếu tá Nguyễn Văn Tiệp và Đại úy Nguyễn Văn Ninh (cán bộ thuộc Đội CSGT số 6, Phòng CSGT CATP Hà Nội), đang làm nhiệm vụ thì nhận được yêu cầu khẩn cấp từ một gia đình có cháu bé 18 tháng tuổi trong tình trạng gọi không tỉnh, cần được đưa đi cấp cứu gấp tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

cats-3045.jpg
Cháu bé đã được bàn giao cho các y, bác sĩ để tiếp tục theo dõi và điều trị.
Xem chi tiết

Xã hội

Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh phát hiện một lái xe dương tính ma túy

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nam tài xế dương tính với chất ma túy.

Ngày 24/1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) thông tin, khoảng 11h ngày 19/1, tại Km08+300 Quốc lộ 12C, thuộc phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT, CAT Hà Tĩnh phát hiện ô tô tải mang biển số 38H-052.xx, do anh Hoàng Thanh T. (sinh năm 2001, trú tại xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

cats-1307.jpg
Nam tài xế dương tính với chất ma túy. Nguồn: Cục CSGT.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt hai đối tượng vờ mua xe máy rồi cướp tài sản

Trong lúc giao dịch, hai đối tượng dùng gậy sắt 3 khúc gây thương tích và cướp xe máy Honda nhãn hiệu Viario của nạn nhân rồi bỏ chạy.

Ngày 21/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thái Nguyên) đang phối hợp Công an xã Nam Hòa (tỉnh Thái Nguyên) điều tra, xác minh đối tượng Phạm Trung Dũng (sinh năm 2008, trú tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) và Phạm Đức Toàn (sinh năm 2005, trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) liên quan đến vụ cướp tài sản trên địa bàn xã Nam Hòa.

cats-6446.jpg
Hai đối tượng và tang vật thu giữ tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới