Xã hội

Thái Nguyên phát hiện cơ sở sang chiết gas trái phép

Lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 phát hiện cơ sở sang chiết gas trái phép trên địa bàn.

Bảo Ngân

Ngày 24/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an phường Vạn Xuân đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, nhất là lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

Cụ thể, ngày 20/1, Công an phường Vạn Xuân (Thái Nguyên) chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 (Thái Nguyên) tiến hành kiểm tra và phát hiện một cơ sở sang, chiết, kinh doanh khí hóa lỏng (LPG) trái phép trên địa bàn phường.

Tại thời điểm kiểm tra, tại hộ bà N.T.T (trú tại phường Vạn Xuân), lực lượng chức năng phát hiện hành vi sang, chiết, nạp khí LPG từ chai dung tích lớn sang chai LPG mini để kinh doanh trái phép.

cats-4703.jpg
Cơ sở sang chiết gas trái phép.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 145 chai LPG mini đã được nạp khí, 05 chai LPG mini chưa nạp khí; 03 chai LPG loại 12kg chưa qua sử dụng, 01 chai LPG loại 12kg đã qua sử dụng và 01 chai LPG loại 12kg đang sử dụng, cùng các phương tiện liên quan.

Quá trình làm việc, chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai và các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Công an phường Vạn Xuân đã lập biên bản, bàn giao hồ sơ vụ việc cho Đội Quản lý thị trường số 4 tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

