Kịp thời ngăn chặn học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi làm ‘việc nhẹ, lương cao’

Ngày 19/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Bảo Yên vừa qua có tiếp nhận thông tin trình báo của ông Đ.V.Q (trú bản 3 Thâu, xã Bảo Yên) về việc cháu nội là Đ.V.N. (sinh năm 2011, học sinh lớp 9A, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Thượng), có dấu hiệu bị một người quen qua mạng xã hội dụ dỗ rời khỏi địa phương để đi làm thuê tại Hà Nội với những lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”. Gia đình cháu N. có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa. Thời điểm trình báo, cháu N. đang bắt xe khách rời địa phương.

Thư cảm ơn của người dân gửi Công an xã Bảo Yên.

Xác định đây là vụ việc liên quan trực tiếp đến an toàn của trẻ vị thành niên, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo, bóc lột sức lao động và xâm hại, Công an xã Bảo Yên đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng rà soát các tuyến xe khách chạy tuyến Bảo Yên - Hà Nội. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an xác định cháu N. đang di chuyển trên xe khách Tiến Dũng.

Công an xã Bảo Yên đã chủ động liên hệ với nhà xe, đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình tổ chức tuyên truyền, giải thích cho cháu N. hiểu rõ các quy định của pháp luật về độ tuổi lao động; nhận diện các thủ đoạn dụ dỗ, lừa đảo qua mạng xã hội và những nguy cơ có thể xảy ra như bị bóc lột sức lao động, xâm hại, thậm chí bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật, mua bán người.

Qua quá trình tuyên truyền, vận động kiên trì, thuyết phục, cháu N. đã nhận thức được rủi ro, nguy hiểm, tự nguyện quay trở về địa phương, cam kết tiếp tục đến trường học tập và không nghe theo sự dụ dỗ của người lạ trên không gian mạng.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, nhân văn và sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an, ông Đ.V.Q đã viết thư gửi lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bảo Yên.

Qua vụ việc trên, Công an xã Bảo Yên khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý, giám sát chặt chẽ con em mình trong quá trình sử dụng mạng xã hội; thường xuyên trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của trẻ; kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện các dấu hiệu bất thường để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những nguy cơ xâm hại trẻ em ngay từ sớm, từ xa.

