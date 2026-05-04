Lăng mộ cổ xa hoa làm từ 2.000 chiếc bát sứ men lam trắng

Phát hiện một lăng mộ cổ xa hoa ở Trùng Khánh (Trung Quốc), được xây dựng từ 2.000 chiếc bát sứ men lam trắng, các chuyên gia vẫn chưa dám động đến.

Trong khi thi công đoạn gần Nhà máy In số 2 ở Trùng Khánh (Trung Quốc), các công nhân đang đào đất như thường lệ thì bất ngờ phát hiện một số bát sứ vỡ. Ban đầu, họ không để ý, cho rằng đó chỉ là rác thải bị chôn vùi một cách bất cẩn.

Tuy nhiên, khi đào sâu hơn, các công nhân kinh ngạc khi tìm thấy nhiều bát sứ nguyên vẹn khác ẩn trong đất. Dự án ngay lập tức bị tạm dừng, mọi người dồn toàn bộ sức lực để nghiên cứu những chiếc bát này.

Sau khi kiểm tra kỹ hơn, các công nhân phát hiện ra rằng những chiếc bát không được chất đống ngẫu nhiên, mà được xếp chồng gọn gàng, như thể ai đó đã sắp xếp chúng một cách cẩn thận.

Tin tức nhanh chóng đến tai các chuyên gia khảo cổ địa phương. Sau khi đến hiện trường và tiến hành điều tra, các chuyên gia xác nhận đây là một lăng mộ cổ cực kỳ xa hoa, khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ lăng mộ nào khác, nó được gọi là "lăng mộ bát".

Các ghi chép lịch sử cho thấy lăng mộ bát là một phong tục mai táng phổ biến ở một số vùng, có từ thời nhà Thanh, bao gồm kết hợp bát sứ với vôi để làm quan tài. Ngay cả lăng mộ bát nhỏ nhất cũng cần hàng trăm đến hàng nghìn bát sứ.

Việc phát hiện ra lăng mộ bát xa hoa này trong quá trình xây dựng đường ống dẫn nước ngay lập tức thu hút sự chú ý rộng rãi. Điều tra thêm của các chuyên gia đã xác nhận rằng, lăng mộ bát được xây dựng vào thời nhà Thanh, với quan tài bên ngoài được cấu tạo từ các bát sứ và vôi xếp chồng dày đặc.

Nghiên cứu cho thấy những bát sứ này có nguồn gốc từ lò nung và là sản phẩm chất lượng cao được sản xuất tại địa phương. Lăng mộ bát nằm ngay dưới lòng đường, phần đỉnh chỉ cách mặt đất 0,6 mét. Cấu trúc độc đáo của nó buộc các nhà khảo cổ phải cúi xuống và bò vào bên trong để quan sát.

Khi bước vào phòng mộ, các chuyên gia đã tìm thấy vô số bát sứ men lam trắng được xếp chồng gọn gàng, sắp xếp theo cấu trúc hình vòm, từng lớp chồng lên nhau, giống như một mái vòm nhỏ đỡ toàn bộ trần mộ. Phòng mộ dài 2,4 mét, rộng 1,35 mét và cao 1,3 mét, được xây dựng hoàn toàn bằng bát sứ và vôi dán lại với nhau, ngoại trừ lối vào mộ được bịt kín bằng một tảng đá lớn duy nhất.

Thiết kế khéo léo này không chỉ thể hiện tay nghề của các nghệ nhân, mà còn đảm bảo sự bảo tồn của lăng mộ trong nhiều thế kỷ. Việc kiểm kê cẩn thận cho thấy, lăng mộ bát này đã sử dụng hơn 2.000 bát sứ men lam trắng. Những người xây dựng lăng mộ vô cùng khéo léo, sử dụng hỗn hợp bột gạo nếp và vôi làm chất kết dính cho các bát, khiến toàn bộ phòng mộ vừa chắc chắn vừa nguyên vẹn.

Chính sự kết hợp vật liệu đáng chú ý này hơn 2.000 chiếc bát vẫn còn nguyên vẹn bất chấp hàng thế kỷ phong hóa. Do cấu trúc độc đáo và giá trị quý báu, các chuyên gia đã không dám động đến lăng mộ hình bát sang trọng này ở Trùng Khánh mà chọn cách bảo tồn tại chỗ.