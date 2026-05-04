Lăng mộ cổ xa hoa làm từ 2.000 chiếc bát sứ men lam trắng

Phát hiện một lăng mộ cổ xa hoa ở Trùng Khánh (Trung Quốc), được xây dựng từ 2.000 chiếc bát sứ men lam trắng, các chuyên gia vẫn chưa dám động đến.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Trong khi thi công đoạn gần Nhà máy In số 2 ở Trùng Khánh (Trung Quốc), các công nhân đang đào đất như thường lệ thì bất ngờ phát hiện một số bát sứ vỡ. Ban đầu, họ không để ý, cho rằng đó chỉ là rác thải bị chôn vùi một cách bất cẩn.

Tuy nhiên, khi đào sâu hơn, các công nhân kinh ngạc khi tìm thấy nhiều bát sứ nguyên vẹn khác ẩn trong đất. Dự án ngay lập tức bị tạm dừng, mọi người dồn toàn bộ sức lực để nghiên cứu những chiếc bát này.

Sau khi kiểm tra kỹ hơn, các công nhân phát hiện ra rằng những chiếc bát không được chất đống ngẫu nhiên, mà được xếp chồng gọn gàng, như thể ai đó đã sắp xếp chúng một cách cẩn thận.

Tin tức nhanh chóng đến tai các chuyên gia khảo cổ địa phương. Sau khi đến hiện trường và tiến hành điều tra, các chuyên gia xác nhận đây là một lăng mộ cổ cực kỳ xa hoa, khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ lăng mộ nào khác, nó được gọi là "lăng mộ bát".

Các ghi chép lịch sử cho thấy lăng mộ bát là một phong tục mai táng phổ biến ở một số vùng, có từ thời nhà Thanh, bao gồm kết hợp bát sứ với vôi để làm quan tài. Ngay cả lăng mộ bát nhỏ nhất cũng cần hàng trăm đến hàng nghìn bát sứ.

Việc phát hiện ra lăng mộ bát xa hoa này trong quá trình xây dựng đường ống dẫn nước ngay lập tức thu hút sự chú ý rộng rãi. Điều tra thêm của các chuyên gia đã xác nhận rằng, lăng mộ bát được xây dựng vào thời nhà Thanh, với quan tài bên ngoài được cấu tạo từ các bát sứ và vôi xếp chồng dày đặc.

Nghiên cứu cho thấy những bát sứ này có nguồn gốc từ lò nung và là sản phẩm chất lượng cao được sản xuất tại địa phương. Lăng mộ bát nằm ngay dưới lòng đường, phần đỉnh chỉ cách mặt đất 0,6 mét. Cấu trúc độc đáo của nó buộc các nhà khảo cổ phải cúi xuống và bò vào bên trong để quan sát.

Khi bước vào phòng mộ, các chuyên gia đã tìm thấy vô số bát sứ men lam trắng được xếp chồng gọn gàng, sắp xếp theo cấu trúc hình vòm, từng lớp chồng lên nhau, giống như một mái vòm nhỏ đỡ toàn bộ trần mộ. Phòng mộ dài 2,4 mét, rộng 1,35 mét và cao 1,3 mét, được xây dựng hoàn toàn bằng bát sứ và vôi dán lại với nhau, ngoại trừ lối vào mộ được bịt kín bằng một tảng đá lớn duy nhất.

Thiết kế khéo léo này không chỉ thể hiện tay nghề của các nghệ nhân, mà còn đảm bảo sự bảo tồn của lăng mộ trong nhiều thế kỷ. Việc kiểm kê cẩn thận cho thấy, lăng mộ bát này đã sử dụng hơn 2.000 bát sứ men lam trắng. Những người xây dựng lăng mộ vô cùng khéo léo, sử dụng hỗn hợp bột gạo nếp và vôi làm chất kết dính cho các bát, khiến toàn bộ phòng mộ vừa chắc chắn vừa nguyên vẹn.

Chính sự kết hợp vật liệu đáng chú ý này hơn 2.000 chiếc bát vẫn còn nguyên vẹn bất chấp hàng thế kỷ phong hóa. Do cấu trúc độc đáo và giá trị quý báu, các chuyên gia đã không dám động đến lăng mộ hình bát sang trọng này ở Trùng Khánh mà chọn cách bảo tồn tại chỗ.

3.000 bộ xương bất ngờ được khai quật, câu chuyện xúc động phía sau

Trong quá trình xây dựng đường cao tốc ở Hồ Bắc (Trung Quốc), 3.000 bộ xương đã được khai quật, các chuyên gia khảo cổ học xúc động rơi nước mắt.

Các nhà khảo cổ học bất ngờ phát hiện 3.000 bộ hài cốt tại một công trường xây dựng đường cao tốc ở Hồ Bắc (Trung Quốc).

Để xác nhận danh tính của những bộ hài cốt này, các chuyên gia khảo cổ đã tham khảo một lượng lớn tài liệu lịch sử, cuối cùng tìm thấy các ghi chép liên quan trong biên niên sử địa phương.

Soi bộ áo giáp siêu tinh xảo trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Một bộ giáp được khai quật từ lăng mộ thời nhà Tần, các chuyên gia vô cùng kinh ngạc sau khi kiểm tra nó dưới kính hiển vi.

Trong lịch sử Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng thường được nhắc đến như một vị vua quyền lực nhưng cũng đầy tàn khốc. Sự cứng rắn của ông không chỉ thể hiện trong việc trị quốc mà còn ở cách đối xử với chính gia tộc. Những câu chuyện về việc trừng phạt người thân khiến hình ảnh của ông in đậm dấu ấn khắc nghiệt trong ký ức lịch sử.

Ở một khía cạnh khác, di sản mà Tần Thủy Hoàng để lại vẫn khiến hậu thế kinh ngạc. Tại Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, dù công nghệ hiện đại đã phát triển, các nhà khoa học vẫn gặp khó trong việc bảo quản hiện vật do quá trình oxy hóa diễn ra nhanh chóng. Điều này khiến công tác khai quật phải tiến hành hết sức thận trọng trong suốt nhiều năm.

Dẫu vậy, những phát hiện tại đây vẫn vô cùng ấn tượng. Một vũ khí móc câu được tìm thấy không chỉ sắc bén mà còn khắc rõ thông tin về người chế tạo, thời gian sản xuất và người sử dụng, cho thấy hệ thống quản lý chặt chẽ từ thời cổ đại. Bên cạnh đó, bộ áo giáp gồm hàng trăm mảnh nhỏ liên kết bằng sợi chỉ siêu mảnh cũng khiến giới nghiên cứu kinh ngạc bởi độ tinh xảo.

Ngày nay, các hiện vật trưng bày trong bảo tàng không chỉ phản ánh trình độ kỹ thuật vượt bậc của người xưa mà còn gợi lên sự khâm phục trước sự kỳ công và tận tâm của những người đã tạo ra chúng.

Ngôi mộ nhỏ của thường dân chứa 18 bảo vật hoàng gia gây chấn động

Một ông lão ở ngôi làng miền núi đã khai quật được ngôi mộ cổ đơn giản, phát hiện ra 18 bảo vật hoàng gia, danh tính của người nằm trong mộ gây sốc.

Pengzhuang, nằm ngoại ô You'anmen thuộc Bắc Kinh (Trung Quốc), là một khu vực nhộn nhịp và thịnh vượng với những tòa nhà cao tầng và giao thông tấp nập. Tuy nhiên, nơi đây cũng có một ngôi làng miền núi yên tĩnh và hẻo lánh với nhịp sống chậm rãi, đơn điệu.

Có một người nông dân lớn tuổi sống lâu năm ở ngôi làng miền núi này tình cờ phát hiện ra vài đống tro trắng trong khi làm việc nhà hàng ngày. Sự hiện diện của tro trắng dưới lòng đất là điều bất thường. Mặc dù người nông dân già không được học hành cao, nhưng ông đã linh cảm rằng có điều gì đó đang ẩn giấu dưới lòng đất, có thể là một ngôi mộ cổ.

