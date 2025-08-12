Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Làng chài Ninh Thủy có gì khiến du khách mê mẩn?

Du lịch

Làng chài Ninh Thủy có gì khiến du khách mê mẩn?

Ninh Thủy – làng chài ven biển Khánh Hòa, níu chân du khách bằng vẻ đẹp bình yên, cuộc sống ngư dân mộc mạc và những món hải sản tươi ngon hấp dẫn.

Vân Giang
Ẩn mình bên bờ biển xanh ngắt của tỉnh Khánh Hòa, làng chài Ninh Thủy thuộc phường Đông Ninh Hòa vẫn giữ nguyên vẹn những nét sinh hoạt truyền thống đậm đà bản sắc ngư dân miền Trung. Ảnh Mây Trắng
Ẩn mình bên bờ biển xanh ngắt của tỉnh Khánh Hòa, làng chài Ninh Thủy thuộc phường Đông Ninh Hòa vẫn giữ nguyên vẹn những nét sinh hoạt truyền thống đậm đà bản sắc ngư dân miền Trung. Ảnh Mây Trắng
Nơi đây là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách muốn trải nghiệm cuộc sống giản dị, chân thật và tận hưởng vẻ đẹp bình yên của vùng biển quê hương. Ảnh Mây Trắng
Nơi đây là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách muốn trải nghiệm cuộc sống giản dị, chân thật và tận hưởng vẻ đẹp bình yên của vùng biển quê hương. Ảnh Mây Trắng
Khi bình minh hé rạng, từ trên cao nhìn xuống, làng chài hiện lên như một bức tranh sống động hòa quyện giữa sắc xanh của biển cả, màu sắc rực rỡ của những chiếc thuyền đánh cá và nhịp sống sớm mai tất bật của cư dân nơi đây. Ảnh Mây Trắng
Khi bình minh hé rạng, từ trên cao nhìn xuống, làng chài hiện lên như một bức tranh sống động hòa quyện giữa sắc xanh của biển cả, màu sắc rực rỡ của những chiếc thuyền đánh cá và nhịp sống sớm mai tất bật của cư dân nơi đây. Ảnh Mây Trắng
Ánh sáng dịu dàng của ngày mới làm nổi bật từng mái nhà, từng dãy lưới cá và gương mặt người dân tràn đầy sức sống. Ảnh Mây Trắng
Ánh sáng dịu dàng của ngày mới làm nổi bật từng mái nhà, từng dãy lưới cá và gương mặt người dân tràn đầy sức sống. Ảnh Mây Trắng
Từ lâu đời, nghề đánh bắt thủy sản truyền thống đã trở thành nhịp sống không thể tách rời của người dân Ninh Thủy. Ảnh Thư Biện
Từ lâu đời, nghề đánh bắt thủy sản truyền thống đã trở thành nhịp sống không thể tách rời của người dân Ninh Thủy. Ảnh Thư Biện
Mỗi sáng sớm, tiếng sóng vỗ đều đều hòa cùng tiếng nói cười, tiếng gọi nhau trên thuyền nhỏ tạo nên bản hòa ca đặc trưng của biển khơi. Ảnh Thư Biện
Mỗi sáng sớm, tiếng sóng vỗ đều đều hòa cùng tiếng nói cười, tiếng gọi nhau trên thuyền nhỏ tạo nên bản hòa ca đặc trưng của biển khơi. Ảnh Thư Biện
Du khách có thể hòa mình vào cuộc sống thường nhật, tận mắt chứng kiến cảnh chuẩn bị ngư cụ, phân loại cá tươi hay sửa chữa thuyền ghe – những công việc tưởng chừng giản đơn nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và gắn bó sâu sắc với biển. Ảnh Thư Biện
Du khách có thể hòa mình vào cuộc sống thường nhật, tận mắt chứng kiến cảnh chuẩn bị ngư cụ, phân loại cá tươi hay sửa chữa thuyền ghe – những công việc tưởng chừng giản đơn nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và gắn bó sâu sắc với biển. Ảnh Thư Biện
Không chỉ dừng lại ở đó, Ninh Thủy còn mở ra cơ hội để du khách thưởng thức hải sản tươi ngon ngay tại làng chài với hương vị đậm đà, thơm ngon khó quên. Ảnh Tiến Thành
Không chỉ dừng lại ở đó, Ninh Thủy còn mở ra cơ hội để du khách thưởng thức hải sản tươi ngon ngay tại làng chài với hương vị đậm đà, thơm ngon khó quên. Ảnh Tiến Thành
Một số gia đình ngư dân còn nhiệt tình mời khách trải nghiệm câu cá, kéo lưới cùng họ – mang đến cảm giác chân thật, gần gũi và đầy thú vị. Ảnh Mây Trắng
Một số gia đình ngư dân còn nhiệt tình mời khách trải nghiệm câu cá, kéo lưới cùng họ – mang đến cảm giác chân thật, gần gũi và đầy thú vị. Ảnh Mây Trắng
Để có chuyến đi trọn vẹn, du khách nên lưu ý giữ gìn vệ sinh, tôn trọng phong tục tập quán địa phương và tránh gây ồn ào làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình dị của cư dân. Đồng thời, nên tham khảo kỹ thời tiết và lịch trình di chuyển, nhất là trong mùa mưa bão để đảm bảo an toàn. Ảnh DatViet
Để có chuyến đi trọn vẹn, du khách nên lưu ý giữ gìn vệ sinh, tôn trọng phong tục tập quán địa phương và tránh gây ồn ào làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình dị của cư dân. Đồng thời, nên tham khảo kỹ thời tiết và lịch trình di chuyển, nhất là trong mùa mưa bão để đảm bảo an toàn. Ảnh DatViet
Làng chài Ninh Thủy không chỉ là điểm đến văn hóa hấp dẫn mà còn là nơi để tìm về sự bình yên, thả hồn vào nhịp sống chậm rãi, giản dị của biển miền Trung. Hành trình đến đây sẽ để lại trong lòng mỗi du khách những ký ức khó phai về một miền quê biển mộc mạc mà đầy sức sống.
Làng chài Ninh Thủy không chỉ là điểm đến văn hóa hấp dẫn mà còn là nơi để tìm về sự bình yên, thả hồn vào nhịp sống chậm rãi, giản dị của biển miền Trung. Hành trình đến đây sẽ để lại trong lòng mỗi du khách những ký ức khó phai về một miền quê biển mộc mạc mà đầy sức sống.
Vân Giang
#làng chài Ninh Thủy #du lịch Khánh Hòa #biển Ninh Thủy #ngư dân miền Trung #ẩm thực hải sản tươi #trải nghiệm câu cá

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT