Xã hội

Lan tỏa tri thức số, xây nền tảng cho một Lâm Đồng phát triển

Phong trào “Bình dân học vụ số” được UBND tỉnh Lâm Đồng phát động, hướng tới phổ cập kỹ năng số cho toàn dân, thúc đẩy kinh tế và xã hội số.

Bảo Giang

Với thông điệp “Tri thức số là chìa khóa của tương lai, là nền tảng của một Lâm Đồng phát triển”, ngày 14/8, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ phát động Phong trào “Bình dân học vụ số” tại hội trường UBND tỉnh Lâm Đồng và kết nối trực tuyến tới 124 điểm cầu cấp xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

truc-tuyen.jpg
Lễ phát động “Bình dân học vụ số” do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức, diễn ra trực tiếp tại hội trường UBND tỉnh Lâm Đồng và trực tuyến đến 124 điểm cầu các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Chủ trì buổi lễ, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, đây là bước đi chiến lược nhằm giúp mọi tầng lớp nhân dân, từ cán bộ, công chức, viên chức đến nông dân, tiểu thương, ngư dân, người lao động, doanh nhân – tiếp cận, khai thác và ứng dụng công nghệ hiệu quả trong đời sống và sản xuất.

o9a72271.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát động phong trào "Bình dân học vụ số".

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phong trào này tiếp nối tinh thần “diệt giặc dốt” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng cách đây 80 năm, nhưng mở rộng sang nhiệm vụ mới: “xóa mù công nghệ”, “xóa mù kỹ năng số” và “xóa mù thông tin”.

Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng, tri thức số không chỉ là công cụ nâng cao năng suất và chất lượng cuộc sống mà còn là nền tảng thúc đẩy kinh tế số và xã hội số.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng kêu gọi cả hệ thống chính trị, từ các sở, ngành, địa phương cần đầu tư hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực, đồng thời rà soát chương trình đào tạo, tổ chức các lớp kỹ năng số phù hợp với từng nhóm đối tượng, không phân biệt độ tuổi hay nghề nghiệp.

ket-noi.jpg
Thông điệp “Tri thức số là chìa khóa của tương lai, là nền tảng của một Lâm Đồng phát triển”.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được đề nghị gương mẫu tự học, nghiên cứu và hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ. Các trường học, thư viện, trung tâm giáo dục cộng đồng, nhà văn hóa sẽ đóng vai trò “trạm phát sóng tri thức số”, mở cửa cho cộng đồng học tập, trải nghiệm.

Doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực công nghệ, được khuyến khích đồng hành bằng việc cung cấp thiết bị, giải pháp và nguồn lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

le-phat-dong-ttcs.jpg
Quang cảnh lễ phát động.

Lễ phát động cũng là dịp các sở, ngành và doanh nghiệp giới thiệu giải pháp chuyển đổi số phục vụ chính quyền 2 cấp, tập trung vào dịch vụ công trực tuyến, khai thác dữ liệu mở, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an toàn thông tin. Trong thời gian tới, nhiều lớp tập huấn trực tiếp sẽ được tổ chức để người dân được thực hành, nâng cao kỹ năng số.

Phong trào “Bình dân học vụ số” sẽ được triển khai đồng bộ tại 124 xã, phường, đặc khu, hướng tới xây dựng cộng đồng chủ động học tập, cập nhật công nghệ và góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Lâm Đồng.

#Phong trào Bình dân học vụ số #Tri thức số và phát triển Lâm Đồng #Chuyển đổi số tại Lâm Đồng #Học kỹ năng số cho cộng đồng #Ứng dụng công nghệ trong đời sống #Xóa mù công nghệ và kỹ năng số

