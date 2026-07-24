5 xu hướng thiết kế nội thất bất ngờ quay trở lại mạnh mẽ

Thế giới nội thất luôn là chu kỳ tuần hoàn, nhiều xu hướng tưởng như đã cũ nay bất ngờ tái xuất với diện mạo đầy thời thượng cho không gian sống.

Thế giới thiết kế nội thất vốn là một chu kỳ tuần hoàn đầy thú vị. Từ sắc độ sơn, họa tiết vải vóc, chất liệu trang trí cho đến kết cấu không gian, những yếu tố từng bị coi là lỗi thời hoàn toàn có thể "hồi sinh" dưới một diện mạo mới. Thời gian gần đây, giới thiết kế ghi nhận sự trở lại đầy ngoạn mục của hàng loạt xu hướng cũ, mang đến làn gió tươi mới, ấn tượng và sống động hơn bao giờ hết trong các không gian sống hiện đại.

Sự trở lại của giấy dán tường và phong cách phối màu đồng điệu

Sau một thập kỷ chứng kiến sự thống trị của lối kiến trúc tối giản cùng các tông màu trung tính an toàn, người tiêu dùng bắt đầu tìm kiếm những không gian thể hiện đậm nét cá tính riêng và giàu giá trị cảm xúc.

(Ảnh: Erin Williamson Design)

Nhà thiết kế Phoebe Beachner từ hãng Hart Howerton nhận định đây chính là động lực giúp xu hướng dán giấy tường và kỹ thuật sơn phủ đồng điệu (color-drenching) trỗi dậy mạnh mẽ. Tại thị trường trong nước, thay vì những bức tường vôi hay sơn trắng đơn điệu, giấy dán tường họa tiết cổ điển như phong cách Victoria hay vải gấm Damask cũng đang được nhiều gia chủ Việt ưa chuộng cho khu vực bếp và phòng khách để tạo điểm nhấn sang trọng.

Tạo dựng không gian khép kín

Cấu trúc không gian mở (open-plan) từng tạo nên cơn sốt tại các căn hộ chung cư và nhà phố ở Việt Nam nhờ ưu điểm thoáng đãng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các kiến trúc sư ghi nhận xu hướng đảo chiều khi nhiều chủ nhà chủ động yêu cầu dựng lại tường ngăn.

(Credit: David Land)

Việc phân chia rõ từng phòng chức năng không chỉ giúp định hình lại bố cục ngôi nhà, tạo sự thuận tiện khi trang trí, mà còn giải quyết bài toán riêng tư của gia đình đa thế hệ. Đồng thời, cấu trúc này giúp giấu đi những vật dụng sinh hoạt riêng tư, tránh tình trạng đồ dùng cá nhân hay thiết bị tập thể dục bày ra giữa không gian tiếp khách.

Chủ nghĩa maximalism lên ngôi

Không dừng lại ở màu sắc, phong cách tối đa (Maximalism) đã trở lại đường đua thông qua nghệ thuật sắp đặt nhiều lớp chất liệu và decor mang câu chuyện riêng. Một yếu tố mang tính biểu tượng của phong cách này là các đường phào chỉ trang trí - từ phào chân tường, chỉ khung tranh đến tấm ốp chân tường vốn rất quen thuộc trong các căn biệt thự Pháp cổ tại Việt Nam, nay lại bùng nổ mạnh mẽ.

(Ảnh: LookBox Living)

Bên cạnh đó, việc kết hợp các món đồ gỗ nhuốm màu thời gian, họa tiết da động vật hay chất liệu vải thô nhám đang được ứng dụng khéo léo nhằm mang lại sự ấm cúng và chiều sâu cho ngôi nhà.

Thiết kế âm tường tối ưu diện tích

Là giải pháp kết hợp hài hòa giữa tính thẩm mỹ và công năng sử dụng, các thiết kế ghế ngồi âm tường hay bệ ngồi bên cửa sổ đang trở thành lựa chọn ưu tiên tại các không gian đô thị có diện tích hạn chế.

(Ảnh: Justin Chung/Dezeen)

Kiến trúc sư Heather Millward cho biết khách hàng đặc biệt yêu thích các góc banquette (băng ghế dài sát tường) hay ghế đôn bên khung cửa sổ vì chúng giúp tối đa hóa chỗ ngồi và tích hợp thêm khoang chứa đồ thông minh phía dưới. Với đặc thù thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam, các phần đệm rời đi kèm giúp gia chủ dễ dàng tháo giặt, cũng như linh hoạt thay đổi vỏ bọc theo từng mùa hoặc khi muốn làm mới không gian.

Sắc nâu trầm thập niên 1980 quay trở lại

(Ảnh: Gavin Cater/Studio Roi & Francesca Grace)

Cảm hứng từ thập niên 80 từng làm mưa làm gió trong thời trang và điện ảnh, nay đã chính thức xâm nhập vào lĩnh vực nội thất với sự lên ngôi của sắc nâu ấm. Các chuyên gia đánh giá gam màu đất trầm ấm này đang dần thế chỗ cho tông xám lạnh để trở thành sắc màu trung tính thời thượng nhất.

Tại Việt Nam, sắc nâu vốn rất dễ hòa hợp với các chất liệu tự nhiên bản địa như gỗ, mây, bambo hay chất liệu nhung gân. Gam màu này hứa hẹn sẽ phủ sóng rộng rãi từ các mảng tường nhấn, chất liệu bọc sofa cho đến hệ thống rèm cửa và thảm trải sàn trong thời gian tới.