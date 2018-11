SUV hạng sang Range Rover Sport SVR 2019 độ "cực ngầu"

Bản độ này có tên gọi đầy đủ là Range Rover Sport SVR “Pace Car First Edition” 2019. Với gói độ nội - ngoại thất của Kahn Design chiếc SUV hiệu năng cao Anh Quốc Range Rover Sport SVR 2019 trở nên nổi bật hơn. Chiếc Range Rover độ widebody màu xám lông chuột tuyệt đẹp. Có khá nhiều chi tiết, bộ phân xe được thay đổi so với thiết kế nguyên bản. Đầu tiên là cụm lưới tản nhiệt, cản trước được thiết kế lại toàn bộ tạo cái nhìn khác biệt hầm hố hơn. Việc làm này khiến phần đầu chiếc xe hoàn toàn mới và hãng độ chỉ giữ lại cặp đèn pha nguyên bản. Cùng với đó, ốp bánh xe phong cách widebody được Kahn Design thiết kế đặc biệt, được cho là rất phù hợp với kiểu dáng nguyên bản của Range Rover Sport SVR. Kahn Design cũng đầu tư thiết kế riêng biệt cho bản độ này bộ mâm mới với đường kính lên tới 23 inch. Để phù hợp hơn với bộ mâm này, hãng độ cũng sử dụng lốp thành mỏng bất chấp sự ảnh hưởng đến khả năng vượt địa hình của xe. Ở phía sau, Kahn Design lắp thêm cánh đuôi, khuếch tán không khí dưới cản và cặp ống xả kép. Bên trong, Kahn Design chỉ trang trí lại cabin của chiếc xe bằng cách bọc lại nội thất da cao cấp với mặt ghế ngồi chần chỉ thành những hình khối mạnh mẽ. Động cơ xe vẫn được giữ nguyên bản, với động cơ xăng V8 5.0L Supercharged trên chiếc SVR mới đạt 575PS và mô-men xoắn cực đại 700Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp 8HP70 của ZF, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và khung sườn đã được tối ưu cho khả năng vận hành tốc độ cao. Nhờ đó, Range Rover Sport SVR 2019 có thể tăng tốc 0-96km/h mất 4,3 giây và đạt tốc độ tối đa 283km/h.Bản độ Range Rover Sport SVR “Pace Car First Edition” này có giá 140 nghìn Bảng Anh (tương đương khoảng 4,1 tỷ đồng) tại Anh Quốc. Video: Chi tiết SUV hạng sang Range Rover Sport SVR 2019

