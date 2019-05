Ford Mustang Premium 2019 giá 3,1 tỷ đầu tiên về Việt Nam

Mới đây, một công ty nhập khẩu xe hơi tại thủ đô Hà Nội đã đưa về nước mẫu xe cơ bắp mỹ, hiệu suất cao - Ford Mustang Premium 2019 mới. So với phiên bản tiêu chuẩn hoặc phiên bản V8, phiên bản Premium có những nâng cấp về trang bị hơn đáng kể. Ford Mustang Premium 2019 đầu tiên tại Việt Nam sở hữu màu sơn ngoại thất đỏ Race Red. So với những mẫu Mustang phiên bản mới về Việt Nam, xe vẫn mang những nét thể thao đầy cơ bắp đặc trưng và kích thước không thay đổi. Tuy nhiên so với với thế hệ trước, GT phiên bản mới đã được tinh chỉnh lại ở một số điểm. Khi so sánh với thế hệ 2018, Ford Mustang 2019 không có sự thay đổi nào đáng kể từ ngoại thất. Phần mui xe trên bản 2019 cũng giống như phiên bản 2018, đã được hạ thấp xuống 20mm, cụm lưới tản nhiệt và đèn pha cũng được được tái thiết kế để đem đến cái nhìn sắc nét và hiện đại hơn. Đuôi xe vẫn sử dụng cụm đèn hậu mới và 3 dải đèn Led hình chữ C, bộ khuếch tán màu đen cùng những đường nét góc cạnh, mạnh mẽ cũng như hệ thống ống xả được đặt song song hai bên. Ngoài ra, một số chi tiết trên xe như logo, mâm xe hay cản sau đều được sơn đen tuyền cho cảm giác thể thao và khoẻ khoắn. Bước vào không gian nội thất, mẫu xe cơ bắp Ford Mustang Premium 2019 đầu tiên về Việt Nam sở hữu một không gian cabin đầy ấn tượng với thiết kế nam tính và mang một màu đen xuyên suốt. Vô lăng kim loại 3 chấu bọc da, tích hợp nhiều phím chức năng hỗ trợ người lái và lẫy chuyển số phong cách thể thao. Bảng táp-lô với các đường kẻ ca rô cá tính, hệ thống giải trí với công nghệ SYNC 3 hiện đại tương thích Android Auto và Apple CarPlay kết hợp cùng hệ thống âm thanh cao cấp Shaker Pro hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Ngoài ra còn có ghế chỉnh điện bọc da, màn hình kết nối Wifi, camera lùi... Ford Mustang Premium 2019 đầu tiên tại Việt Nam sở hữu khối động cơ Ecoboost 4 xy-lanh 2.3L cho ra công suất tối đa 310 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạy 475 Nm. Ngoài ra, hộp số sẽ là 1 tuỳ chọn nữa, bao gồm hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn và hộp số tự động 10 cấp. Bên cạnh sở hữu khối động cơ mạnh mẽ, chiếc xe Mỹ này còn sử dụng hệ thống treo trước dạng thanh chống MacPherson hai khớp nối với thanh ổn định, hệ thống treo sau tích hợp liên kết độc lập với lò xo cuộn và thanh ổn định, , hệ thống chống khóa với kiểm soát lực kéo hệ thống phanh là loại đĩa điện tại 4 bánh.... Hiện tại, những chiếc Mustang thế hệ thứ 6 đặc biệt được ưa chuộng tại Việt Nam. Bước sang thế hệ nâng cấp đời mới, mẫu xe thể thao đến từ Mỹ đã xuất hiện khá nhiều bởi các nhà nhập khẩu tư nhân nhưng chủ yếu vẫn là những phiên bản 2.3 EcoBoost - những bản cảo cấp hơn thường chủ yếu được khách đặt hàng. Tại Việt Nam, giá xe Ford Mustang Premium 2019 sau khi nhập về đang được một đại lý xe ôtô nhập khẩu tại Hà Nội chào bán mức 135.000 USD (tương đương khoảng 3,1 tỷ đồng). Đây được xem là chiếc Ford Mustang Premium đầu tiên về thị trường ôtô Việt Nam trong năm 2019 này. Video: Chi tiết Ford Mustang Bullitt 2019 đầu tiên có giá 7 tỷ đồng.

