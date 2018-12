"Công tử" Bạc Liêu tậu siêu xe McLaren 570S độc nhất VN

Mới đây, chiếc siêu xe Mclaren 570S độ độc nhất tại Việt Nam đã tìm thấy chủ nhân mới. Đây là lần thứ 2 siêu phẩm này có người rước về garage. Chủ nhân đầu tiên của siêu xe Mclaren 570S màu ghi xám này không phải ai xa lạ, chính là tay chơi siêu xe đình đám Cường Đô la. Như vậy, sau 20 tháng được Cường Đô la bán lại cho công ty nhập khẩu tư nhân quận 5, chiếc siêu xe Mclaren 570S đã tìm thấy người mua. Được biết, chủ nhân mới của Mclaren 570S độ khủng này chính là một đại gia tại Bạc Liêu. Trước đó, đại gia Bạc Liêu này đã lái chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 mang bản độ công phu Novara Edizione của hãng Vorsteiner với bộ áo màu hồng lên công ty nhập khẩu tư nhân nằm ở quận 5 để xem mắt chiếc Mclaren 570S. Thương vụ này sau đó được chốt giao dịch và cả 2 chiếc siêu xe lên xe chuyên dụng để chở thẳng về Bạc Liêu. Siêu xe McLaren 570S mới về "làm dâu" tại Bạc Liêu đã mang gói độ body kit 570-VX của hãng Vorsteiner với các chi tiết như cánh lướt gió khổng lồ phía trước, bên hông và đuôi xe mới bằng sợi carbon. Khuếch tán sau cũng được hãng Vorsteiner thiết kế lại mang đến cái nhìn hung dữ hơn. Ngoài bộ bodykit đắt tiền của hãng Vorsteiner, chiếc McLaren 570S còn được chủ nhân trang bị bộ vành hợp kim trứ danh Forgiato 2.0 Turni-Ec, lốp thể thao Pirelli P Zero và hệ thống ống xả thể thao của hãng FI - món đồ ưa thích của hãng độ Liberty Walk vốn đang được lắp trên chiếc Ferrari 458 LB duy nhất Việt Nam. Bên cạnh đó chiếc McLaren 570S này cũng được chủ nhân chuyển đổi từ màu xám sang màu ghi xám bằng chất liệu decal wrap. Giống các siêu xe độ bod kit khác tại Việt Nam, chiếc McLaren 570S độ Vorsteiner không được "thông nòng" khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3,8 lít. Siêu xe giá rẻ McLaren 570S được phát triển từ bộ khung MonoCell II hoàn toàn mới với chủ yếu là chất liệu sợi carbon làm thiết kế, bộ khung này có trọng lượng khá nhẹ khoảng 80 kg, từ đó giúp siêu xe 570S có tổng trọng lượng chỉ 1,3 tấn, nhẹ hơn từ 200 đến 300 kg so với hai đối thủ là Audi R8 và Porsche 911 Turbo S. McLaren 570S sử dụng động cơ V8, tăng táp kép, dung tích 3,8 lít, sản sinh công suất tối đa 562 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm, kết hợp với hộp số SSG 7 cấp. So với đàn anh 650S, 570S thua kém đến 71 mã lực, tuy nhiên thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h cũng khá ấn tượng vào khoảng 3,2 giây, chậm hơn 0,2 giây và cùng đạt vận tốc tối đa 328 km/h. Ngoài sức mạnh về tốc độ, siêu xe này còn được trang bị 3 chế độ chạy bao gồm bình thường-normal, thể thao-sport và chế độ đua-track, lực hãm của siêu xe bắt nguồn từ bộ phanh carbon-ceramic đi kèm là la-zăng hợp kim mới cùng lốp Pirelli P-Zero Corsa có kích thước 225/35 bánh trước và 285/35 dành cho bánh sau. Video: McLaren 570S độ bộ bodykit 570-VX độc nhất Việt Nam.

