Sống Khỏe

Làm rõ vụ bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau can thiệp y khoa ở Thanh Hóa

Tiêm thuốc tê để thực hiện thủ thuật cắt dính thắng lưỡi tại một phòng khám tai mũi họng, bé trai 6 tháng tuổi bất ngờ tím tái, khó thở và tử vong sau đó.

Thanh Hà

Ngày 16/8, thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã có văn bản yêu cầu báo cáo sự cố y khoa liên quan đến Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung (địa chỉ 261 Quang Trung, phường Hạc Thành, Thanh Hóa).

Trước đó, vào sáng 13/8, chị N.T.V. đưa con trai T.T.Đ.K. (6 tháng tuổi; ngụ phường Phong Thái, TP Huế; đang ở với ông bà ngoại tại xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa) tới Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung (số 261 Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), để thăm khám do cháu bú khó.

Tại đây, các bác sĩ đánh giá dính thắng lưỡi độ 4 và có chỉ định can thiệp thủ thuật cắt thắng lưỡi. Bệnh nhân được đánh giá tình trạng sức khỏe ổn định đủ điều kiện để can thiệp thủ thuật.

anh-bai.png
Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung nơi xảy ra sự việc.

Khoảng 8h30 ngày 13/8, cháu K. được tiến hành tiêm tê tại chỗ dưới lưỡi bằng một lượng nhỏ Lidocain 1%. Ngay sau tiêm xong bệnh nhi xuất hiện tím tái, khó thở.

Xác định bệnh nhi có triệu chứng của phản vệ độ 4, các bác sĩ tiến hành can thiệp nhưng không có chuyển biến. Bé trai sau đó được chuyển sang Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để cấp cứu.

Chiều 16/8, ông Lê Văn Tráng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, khoảng gần 9h ngày 13/8, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi 6 tháng tuổi chuyển từ Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung trong tình trạng rất nặng, phải can thiệp hô hấp tim mạch.

"Mặc dù bệnh viện đã huy động các y, bác sĩ xử lý trong tình huống khẩn cấp, tuy nhiên bệnh nhân nhập viện tiên lượng nặng khó qua khỏi. Đến 12h cùng ngày, gia đình đã xin đưa bệnh nhân về nhà lo hậu sự", ông Tráng cho hay.

Được biết, Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung thuộc Công ty TNHH Trung Tâm Y Khoa 261, do bà Lê Thị Tường Vi làm giám đốc.

