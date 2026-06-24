Lâm Đồng: Siết tiến độ hai dự án cao tốc nhằm đảm bảo giải ngân vốn 2026

Áp lực tiến độ từ mục tiêu giải ngân năm 2026

Tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó việc hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Sáng ngày 23/6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức phiên họp rà soát toàn diện tình hình triển khai hai tuyến cao tốc trọng điểm là Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương. Đây là những dự án hạ tầng kỹ thuật có quy mô vốn lớn, quyết định trực tiếp đến bức tranh giải ngân chung của toàn địa phương.

Hội nghị diễn ra dưới sự đồng chủ trì của đồng chí Hồ Văn Mười (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh) và đồng chí Nguyễn Hồng Hải (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Phó Chủ tịch UBND tỉnh), cùng sự tham dự của các sở, ngành liên quan và các nhà đầu tư. Phiên họp được kết nối trực tuyến trực tiếp tới lãnh đạo 14 xã, phường nằm trong vùng ảnh hưởng của các tuyến cao tốc đi qua.

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: Hạ Chúc)

Thực trạng số liệu và các rào cản kỹ thuật tại hai dự án

Báo cáo chi tiết tại cuộc họp cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa tỷ lệ bàn giao mặt bằng sạch và khối lượng thi công thực tế tại các phân đoạn.

Đối với Dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (giai đoạn 1), công trình có tổng chiều dài khoảng 73,62 km, quy mô đầu tư 17.718 tỷ đồng, đi qua 10 xã, phường với 2.464 trường hợp bị ảnh hưởng và tổng diện tích thu hồi đất hơn 681 ha. Trong năm 2026, dự án được bố trí kế hoạch vốn khoảng 2.940 tỷ đồng, đến nay mới giải ngân được hơn 331 tỷ đồng cho công tác bồi thường và tư vấn giá đất. Ông Nguyễn Nhân Bản, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, cho biết dù địa phương đã bàn giao khoảng 421 ha mặt bằng (đạt tỷ lệ 67,78%), đủ điều kiện thi công, nhưng nhà đầu tư mới dừng lại ở việc san ủi, phát quang do hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán vẫn chưa hoàn thiện để phê duyệt.

Trong khi đó, Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có tổng chiều dài 66 km, vốn đầu tư 18.002 tỷ đồng. Đoạn thuộc địa phận Lâm Đồng dài 55 km (gồm 33 km đi qua đất rừng và 22 km đi qua đất của các tổ chức, cá nhân), tổng diện tích đất thu hồi hơn 401 ha. Được phân bổ gần 1.750 tỷ đồng trong năm 2026, tính đến ngày 15/6/2026, dự án này mới giải ngân gần 204 tỷ đồng, đạt tỷ lệ thấp ở mức 11,66% kế hoạch. Khối lượng bàn giao mặt bằng thực tế đạt 76,66 ha, tương đương trên 19,42%. Điểm nghẽn lớn nhất tại dự án này là nhiều đoạn tuyến mới bổ sung hồ sơ thẩm định, nhà đầu tư chưa phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và chưa ký hợp đồng tín dụng.

Giải trình của nhà đầu tư và hành động bồi thường dân sự

Trước các tồn đọng về thủ tục pháp lý, ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T (đại diện liên doanh nhà đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương), đưa ra cam kết sẽ hoàn thành dứt điểm hợp đồng tín dụng cùng các thủ tục liên quan trước ngày 15/7. Ở chiều ngược lại, đại diện Tập đoàn Sơn Hải (nhà đầu tư cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc) kiến nghị tỉnh tập trung xử lý dứt điểm vướng mắc lớn nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công thực địa.

Về phía cơ quan chức năng địa phương, ông Huỳnh Văn Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, báo cáo đơn vị đã nỗ lực chi trả kinh phí bồi thường lũy kế gần 364 tỷ đồng cho 343 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Tân Phú - Bảo Lộc và đang tiếp tục phối hợp sát sao với các cấp cơ sở.

Thiết lập cơ chế giám sát đặc biệt và chế tài hành chính

Phát biểu chỉ đạo chỉ đạo chuyên môn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu nhà đầu tư dự án Bảo Lộc - Liên Khương phải tập trung nguồn lực hoàn tất hợp đồng tín dụng ngay trong tháng 7/2026 như cam kết, đồng thời triển khai ngay việc huy động thiết bị và nhân lực vào các khu vực đã có mặt bằng sạch để tranh thủ sự đồng thuận của nhân dân.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh hai dự án cao tốc này không chỉ mang tính chiến lược đối với sự phát triển của địa phương mà còn là công trình trọng điểm tầm quốc gia. Lãnh đạo tỉnh khẳng định Lâm Đồng sẽ không chấp nhận bất kỳ sự chậm trễ hay thiếu trách nhiệm nào từ phía các đơn vị kinh tế trong bối cảnh địa phương đang nỗ lực giải ngân dòng vốn đầu tư công năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình nghiêm khắc chủ đầu tư dự án Bảo Lộc - Liên Khương do chậm trễ thủ tục và ra tối hậu thư buộc đơn vị này phải hoàn thiện toàn bộ hồ sơ pháp lý, hợp đồng tín dụng muộn nhất vào ngày 15/7/2026 dưới sự đôn đốc của Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1.

Đối với dự án Tân Phú - Bảo Lộc, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được yêu cầu phân bổ cán bộ cắm chốt tại cơ sở để xử lý hồ sơ giải phóng mặt bằng ngay khi phát sinh, tuyệt đối không để tồn đọng. Để kiểm soát chặt chẽ lộ trình, UBND tỉnh Lâm Đồng thiết lập chế độ giám sát hằng ngày thông qua cán bộ cắm chốt của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, đồng thời duy trì cơ chế giao ban định kỳ 2 tuần một lần do lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chủ trì để tháo gỡ khó khăn phát sinh.