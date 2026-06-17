Điều chỉnh địa giới thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng tại khu vực Cát Tiên

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 305/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai. Trong đó, nội dung đáng chú ý là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục chuyển giao quyền quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên về cho UBND thành phố Đồng Nai. Việc chuyển giao toàn bộ diện tích này dự kiến sẽ dẫn tới những thay đổi về địa giới hành chính khu vực giáp ranh.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương cùng UBND thành phố Đồng Nai và UBND tỉnh Lâm Đồng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan. Các đơn vị này có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết về việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai trực tiếp quản lý. Thời hạn đặt ra để hoàn thành nội dung này là trước ngày 30/6/2026.

Song song với quá trình chuyển giao, công tác điều chỉnh địa giới hành chính vùng giáp ranh cũng được triển khai đồng bộ. Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền hai địa phương gồm thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng để xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính. Đề án này sẽ được lập sau khi hoàn tất việc bàn giao toàn bộ diện tích của vườn quốc gia sang cho phía thành phố Đồng Nai quản lý. Theo kế hoạch, Đề án điều chỉnh địa giới hành chính phải được trình lên cấp có thẩm quyền trước ngày 15/7/2026.

Hoàn tất bàn giao Vườn quốc gia Cát Tiên về thành phố Đồng Nai trong tháng 6.

Vườn quốc gia Cát Tiên là khu bảo tồn thiên nhiên có vị trí địa lý nằm trên địa bàn giáp ranh giữa hai địa phương Lâm Đồng và Đồng Nai. Hiện nay, công tác quản lý vườn quốc gia này được thực hiện trên phạm vi ba phân khu chính, bao gồm khu vực Nam Cát Tiên, khu vực Tây Cát Tiên và khu vực Cát Lộc. Trong đó, hai khu vực Nam Cát Tiên và Tây Cát Tiên vốn thuộc địa giới hành chính của thành phố Đồng Nai. Ngược lại, khu vực Cát Lộc hiện nay thuộc sự quản lý của tỉnh Lâm Đồng, nằm tập trung trên địa bàn các xã Cát Tiên 2, Cát Tiên 3 và xã Bảo Lâm 5. Do đó, việc bàn giao toàn bộ diện tích vườn quốc gia về một đầu mối quản lý duy nhất sẽ trực tiếp dẫn đến việc điều chỉnh lại ranh giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng tại khu vực này.

Bên cạnh phương án điều chỉnh địa giới hành chính liên quan đến Vườn quốc gia Cát Tiên, nội dung Thông báo số 305/TB-VPCP cũng nêu rõ định hướng đối với công tác tổ chức hành chính tại địa phương. Theo đó, thành phố Đồng Nai được phép tiếp tục rà soát, tiến hành đánh giá mức độ phù hợp của các đơn vị hành chính cấp xã sau khi đã thực hiện công tác sắp xếp. Trên cơ sở kết quả đánh giá thực tế, chính quyền thành phố Đồng Nai có thẩm quyền đề xuất các phương án điều chỉnh địa giới, thực hiện sáp nhập, sắp xếp hoặc tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Các phương án đề xuất này sẽ được triển khai thực hiện sau khi có quyết định phê duyệt chính thức từ cấp có thẩm quyền.