Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Lâm Đồng sắp đấu giá 20 thửa đất, khởi điểm từ 9 triệu đồng/m2

Trong tháng 8, tỉnh Lâm Đồng sẽ đưa 20 thửa đất tại thôn Nam Hà (xã Trà Tân) lên sàn đấu, giá khởi điểm thấp nhất là 9 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 13/8, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 20 thửa đất tại thôn Nam Hà, xã Trà Tân (Lâm Đồng).

Theo đó, các thửa đất có diện tích 110m2; giá khởi điểm từ 9 triệu đồng/m2 đến hơn 9,5 triệu đồng/m2.

lam-dong-1681207779.jpg
Ảnh minh hoạ.

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá 7h30 ngày 7/8 đến 16h30 ngày 25/8.

Hình thức đấu giá là đấu trực tiếp bằng lời nói. Số tiền đặt trước là 100 triệu đồng.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào hồi 9h ngày 28/8, tại Kim Coffe, thôn Nam Hà, xã Trà Tân (Lâm Đồng).

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Lâm Đồng #đấu giá đất #bất động sản #tăng nguồn thu #phát triển kinh tế

Bài liên quan

Bất động sản

Phú Thọ đưa 33 lô đất lên sàn, khởi điểm 5 triệu đồng/m2

Trong tháng 8, tỉnh Phú Thọ sẽ đưa 33 lô đất tại xã Vân Bán và xã Tam Hồng ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất 5 triệu đồng/m2.

Ngày 12/8, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh LAT xác nhận, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng 3 ô đất là tài sản của Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Vân Bán vào sáng 21/8.

Theo đó, các lô đất đấu giá thuộc Dộc Sấu, khu Hùng Sơn, xã Vân Bán. Diện tích các lô từ hơn 152m2 đến 166m2. Giá khởi điểm là 5 triệu đồng/m2, tương đương giá mỗi lô có giá từ hơn 763 triệu đồng đến 830,6 triệu đồng.

Xem chi tiết

Bất động sản

“Sốc” với màn đấu giá đất ở Quảng Trị, có lô vượt 73 triệu đồng/m2

Với việc đấu giá thành công 18 thửa đất, tỉnh Quảng Trị dự kiến thu về ngân sách Nhà nước gần 86 tỷ đồng.

Ngày 11/8, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị vừa tổ chức thành công phiên đấu giá đất đối với 18 thửa đất thuộc Khu đất 7C, Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Theo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị, phiên đấu giá đất ở Đồng Hới này thu hút sự tham gia của 181 khách hàng, với 611 phiếu trả giá.

Xem chi tiết

Bất động sản

Hàng chục lô đất ở Hà Tĩnh sắp lên sàn, khởi điểm thấp nhất gần 61 triệu/m2

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hoàng Phúc chuẩn bị đưa 15 lô đất ở phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) ra đấu giá, khởi điểm thấp nhất gần 61 triệu/m2.

Ngày 08/8, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh cho biết, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và nhà ở tại Dự án Khu nhà ở phía Tây Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh).

Được biết, dự án do Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hoàng Phúc làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 280,64 tỷ đồng trên diện tích gần 2,7 ha.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới