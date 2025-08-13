Lâm Đồng sắp đấu giá 20 thửa đất, khởi điểm từ 9 triệu đồng/m2

Trong tháng 8, tỉnh Lâm Đồng sẽ đưa 20 thửa đất tại thôn Nam Hà (xã Trà Tân) lên sàn đấu, giá khởi điểm thấp nhất là 9 triệu đồng/m2.

Ngày 13/8, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 20 thửa đất tại thôn Nam Hà, xã Trà Tân (Lâm Đồng).

Theo đó, các thửa đất có diện tích 110m2; giá khởi điểm từ 9 triệu đồng/m2 đến hơn 9,5 triệu đồng/m2.

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá 7h30 ngày 7/8 đến 16h30 ngày 25/8.

Hình thức đấu giá là đấu trực tiếp bằng lời nói. Số tiền đặt trước là 100 triệu đồng.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào hồi 9h ngày 28/8, tại Kim Coffe, thôn Nam Hà, xã Trà Tân (Lâm Đồng).