Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Phú Thọ đưa 33 lô đất lên sàn, khởi điểm 5 triệu đồng/m2

Trong tháng 8, tỉnh Phú Thọ sẽ đưa 33 lô đất tại xã Vân Bán và xã Tam Hồng ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất 5 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 12/8, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh LAT xác nhận, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng 3 ô đất là tài sản của Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Vân Bán vào sáng 21/8.

Theo đó, các lô đất đấu giá thuộc Dộc Sấu, khu Hùng Sơn, xã Vân Bán. Diện tích các lô từ hơn 152m2 đến 166m2. Giá khởi điểm là 5 triệu đồng/m2, tương đương giá mỗi lô có giá từ hơn 763 triệu đồng đến 830,6 triệu đồng.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến 17h ngày 18/8, tại trụ sở công ty đấu giá hoặc gửi qua đường bưu chính bằng hình thức gửi thư bảo đảm.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá sẽ được tổ chức tại hội trường UBND xã Vân Bán.

vinh-phuc-dau-gia-dat-1408.jpg
Ảnh minh hoạ.

Đến sáng 27/8, Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trung Quân sẽ phối hợp cùng Ban Quản lý dự án xã Tam Hồng sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 30 lô đất.

Được biết, 30 lô đất đấu giá đều là tài sản của UBND xã Tam Hồng. Các lô đất thuộc khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xứ đồng Ruộng Sùng, thôn Man Để và xứ đồng Bãi Cát, thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng.

Diện tích các lô đất từ 100-194 m2. Giá khởi điểm từ 27-45 triệu đồng/m2, tương đương mỗi ô có giá khởi điểm từ 2,7 tỷ đến hơn 5,2 tỷ đồng.

Thời gian bán hồ sơ đến 17h ngày 22/8 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trung Quân và từ ngày 19/8 đến 17h ngày 21/8, tại UBND xã Tam Hồng.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên. Buổi công bố kết quả trả giá sẽ được tổ chức tại hội trường UBND xã Tam Hồng (Phú Thọ).

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Phú Thọ #đấu giá đất #bất động sản #tăng nguồn thu #lên sàn

Bài liên quan

Bất động sản

“Sốc” với màn đấu giá đất ở Quảng Trị, có lô vượt 73 triệu đồng/m2

Với việc đấu giá thành công 18 thửa đất, tỉnh Quảng Trị dự kiến thu về ngân sách Nhà nước gần 86 tỷ đồng.

Ngày 11/8, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị vừa tổ chức thành công phiên đấu giá đất đối với 18 thửa đất thuộc Khu đất 7C, Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Theo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị, phiên đấu giá đất ở Đồng Hới này thu hút sự tham gia của 181 khách hàng, với 611 phiếu trả giá.

Xem chi tiết

Bất động sản

Rao bán khu khách sạn ở Huế, khởi điểm hơn 133,2 tỷ đồng

Các thửa đất có tổng diện tích hơn 575m², với nhiều công trình khách sạn quy mô lớn, trong đó tòa khách sạn chính cao 8 tầng…

Ngày 9/8, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Huế cho biết, đơn vị này vừa phát thông báo tổ chức đấu giá một loạt khu đất và công trình khách sạn nằm trên trục đường Đội Cung, với tổng giá khởi điểm hơn 133,2 tỷ đồng.

Theo đó, tài sản đấu giá gồm quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và trang thiết bị tại 6 thửa đất (số 83-2, 84, 85, 86, 87 và 100, tờ bản đồ số 12) thuộc phường Thuận Hóa. Tổng diện tích hơn 575m², chức năng sử dụng là đất ở đô thị.

Xem chi tiết

Bất động sản

Hàng chục lô đất ở Hà Tĩnh sắp lên sàn, khởi điểm thấp nhất gần 61 triệu/m2

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hoàng Phúc chuẩn bị đưa 15 lô đất ở phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) ra đấu giá, khởi điểm thấp nhất gần 61 triệu/m2.

Ngày 08/8, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh cho biết, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và nhà ở tại Dự án Khu nhà ở phía Tây Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh).

Được biết, dự án do Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hoàng Phúc làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 280,64 tỷ đồng trên diện tích gần 2,7 ha.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới