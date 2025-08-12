Phú Thọ đưa 33 lô đất lên sàn, khởi điểm 5 triệu đồng/m2

Trong tháng 8, tỉnh Phú Thọ sẽ đưa 33 lô đất tại xã Vân Bán và xã Tam Hồng ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất 5 triệu đồng/m2.

Ngày 12/8, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh LAT xác nhận, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng 3 ô đất là tài sản của Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Vân Bán vào sáng 21/8.

Theo đó, các lô đất đấu giá thuộc Dộc Sấu, khu Hùng Sơn, xã Vân Bán. Diện tích các lô từ hơn 152m2 đến 166m2. Giá khởi điểm là 5 triệu đồng/m2, tương đương giá mỗi lô có giá từ hơn 763 triệu đồng đến 830,6 triệu đồng.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến 17h ngày 18/8, tại trụ sở công ty đấu giá hoặc gửi qua đường bưu chính bằng hình thức gửi thư bảo đảm.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá sẽ được tổ chức tại hội trường UBND xã Vân Bán.

Ảnh minh hoạ.

Đến sáng 27/8, Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trung Quân sẽ phối hợp cùng Ban Quản lý dự án xã Tam Hồng sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 30 lô đất.

Được biết, 30 lô đất đấu giá đều là tài sản của UBND xã Tam Hồng. Các lô đất thuộc khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xứ đồng Ruộng Sùng, thôn Man Để và xứ đồng Bãi Cát, thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng.

Diện tích các lô đất từ 100-194 m2. Giá khởi điểm từ 27-45 triệu đồng/m2, tương đương mỗi ô có giá khởi điểm từ 2,7 tỷ đến hơn 5,2 tỷ đồng.

Thời gian bán hồ sơ đến 17h ngày 22/8 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trung Quân và từ ngày 19/8 đến 17h ngày 21/8, tại UBND xã Tam Hồng.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên. Buổi công bố kết quả trả giá sẽ được tổ chức tại hội trường UBND xã Tam Hồng (Phú Thọ).