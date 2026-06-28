Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lâm Đồng quyết tâm xây dựng các xã phường văn minh và không có tệ nạn ma túy

Qua lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu lan tỏa phong trào xây dựng xã phường sạch bóng tệ nạn ma túy.

Sỹ Hùng

Sáng ngày 27/6, không khí tại khu vực vòng quanh Hồ Xuân Hương và toàn bộ 119 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đồng loạt trở nên sôi động với giải chạy phong trào cự ly 1 km. Hoạt động này quy tụ đông đảo các lực lượng gồm cán bộ, chiến sĩ vũ trang, đoàn viên, thanh niên cùng học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng trực tiếp.

Giải chạy được tổ chức với mục tiêu tạo chuyển biến về mặt nhận thức, lan tỏa sâu rộng thông điệp về lối sống lành mạnh và tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Qua đó, ban tổ chức hướng đến việc nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa tự nhiên trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hoạt động này cũng nhằm khuyến khích người dân tích cực phát hiện, tham gia tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.

27.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng toàn quốc “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”. (Ảnh: Xuân Anh)

Sự kiện thể thao đồng loạt này là hoạt động tiếp nối ngay sau Lễ mít tinh phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy". Đây là chương trình quy mô lớn do Chính phủ chỉ đạo triển khai, tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và thực hiện tiếp sóng trực tuyến đến 33 tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước, trong đó có tỉnh Lâm Đồng tại điểm cầu Quảng trường Lâm Viên.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã phát biểu ghi nhận, biểu dương cũng như tri ân những nỗ lực, hy sinh của các lực lượng chuyên trách trên mặt trận phòng, chống ma túy; đồng thời đánh giá cao sự vào cuộc của các bộ, ngành và địa phương thời gian qua.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh công tác kiểm soát và phòng ngừa ma túy là nhiệm vụ trọng tâm của toàn xã hội và cả hệ thống chính trị. Thời gian tới, các cấp, các ngành cần phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, tăng cường cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương nhằm huy động sức mạnh tổng hợp. Phó Thủ tướng kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm bằng hành động cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng các địa bàn cơ sở không có ma túy.

272.jpg
Lễ mít tinh ngày 27/6: Thúc đẩy phong trào tố giác tội phạm ma túy ở xã cơ sở. (Ảnh: Xuân Anh)

Tại điểm cầu Quảng trường Lâm Viên (tỉnh Lâm Đồng), tham dự sự kiện có ông Đặng Hồng Sỹ (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy), ông Lê Trọng Yên (Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh), bà Nguyễn Thị Thuận Bích (Phó Chủ tịch HĐND tỉnh) và ông Đậu Xuân Bảo (Phó Giám đốc Công an tỉnh). Sự có mặt của các lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang địa phương khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả các chính sách, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh.

#Phong trào phòng chống ma túy tại Lâm Đồng #Hoạt động thể thao và tuyên truyền nhận thức #Chương trình xây dựng xã phường không ma túy #Vai trò của chính quyền và lực lượng chức năng #Sự kiện hưởng ứng toàn quốc chống ma túy

Bài liên quan

Xã hội

Gần 8.000 tỷ đồng vốn đầu tư tại Lâm Đồng được tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý

Trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, Tổ công tác số 1 tỉnh Lâm Đồng đã rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho 101 dự án, giải phóng gần 8.000 tỷ đồng vốn ứ đọng.

Trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư và khơi thông các nguồn lực kinh tế - xã hội, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đang cho thấy những động thái quyết liệt nhằm tháo gỡ rào cản pháp lý cho hàng loạt dự án ngoài ngân sách. Sau gần hai tháng triển khai rà soát thực tế, hàng chục dự án quy mô lớn đã chính thức tìm được hướng giải quyết, hứa hẹn tạo ra cú hích mới cho bức tranh kinh tế địa phương.

Sáng 24/6, Tổ công tác số 1 của UBND tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành Phiên họp lần thứ 5 nhằm đánh giá toàn diện tiến độ gỡ vướng cho các nhà đầu tư trên địa bàn. Phiên làm việc diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Trọng Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Tổ trưởng Tổ công tác số 1.

Xem chi tiết

Xã hội

Lâm Đồng: Siết tiến độ hai dự án cao tốc nhằm đảm bảo giải ngân vốn 2026

Sáng 23/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì cuộc họp đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, yêu cầu nhà đầu tư cam kết chặt chẽ tiến độ.

Áp lực tiến độ từ mục tiêu giải ngân năm 2026

Tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó việc hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới