Lâm Đồng quyết tâm xây dựng các xã phường văn minh và không có tệ nạn ma túy

Sáng ngày 27/6, không khí tại khu vực vòng quanh Hồ Xuân Hương và toàn bộ 119 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đồng loạt trở nên sôi động với giải chạy phong trào cự ly 1 km. Hoạt động này quy tụ đông đảo các lực lượng gồm cán bộ, chiến sĩ vũ trang, đoàn viên, thanh niên cùng học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng trực tiếp.

Giải chạy được tổ chức với mục tiêu tạo chuyển biến về mặt nhận thức, lan tỏa sâu rộng thông điệp về lối sống lành mạnh và tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Qua đó, ban tổ chức hướng đến việc nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa tự nhiên trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hoạt động này cũng nhằm khuyến khích người dân tích cực phát hiện, tham gia tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng toàn quốc “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”. (Ảnh: Xuân Anh)

Sự kiện thể thao đồng loạt này là hoạt động tiếp nối ngay sau Lễ mít tinh phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy". Đây là chương trình quy mô lớn do Chính phủ chỉ đạo triển khai, tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và thực hiện tiếp sóng trực tuyến đến 33 tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước, trong đó có tỉnh Lâm Đồng tại điểm cầu Quảng trường Lâm Viên.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã phát biểu ghi nhận, biểu dương cũng như tri ân những nỗ lực, hy sinh của các lực lượng chuyên trách trên mặt trận phòng, chống ma túy; đồng thời đánh giá cao sự vào cuộc của các bộ, ngành và địa phương thời gian qua.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh công tác kiểm soát và phòng ngừa ma túy là nhiệm vụ trọng tâm của toàn xã hội và cả hệ thống chính trị. Thời gian tới, các cấp, các ngành cần phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, tăng cường cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương nhằm huy động sức mạnh tổng hợp. Phó Thủ tướng kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm bằng hành động cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng các địa bàn cơ sở không có ma túy.

Lễ mít tinh ngày 27/6: Thúc đẩy phong trào tố giác tội phạm ma túy ở xã cơ sở. (Ảnh: Xuân Anh)

Tại điểm cầu Quảng trường Lâm Viên (tỉnh Lâm Đồng), tham dự sự kiện có ông Đặng Hồng Sỹ (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy), ông Lê Trọng Yên (Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh), bà Nguyễn Thị Thuận Bích (Phó Chủ tịch HĐND tỉnh) và ông Đậu Xuân Bảo (Phó Giám đốc Công an tỉnh). Sự có mặt của các lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang địa phương khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả các chính sách, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh.